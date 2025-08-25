Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της
Η αυτοβιογραφία της Βιρτζίνια Τζούφρι, η οποία ήταν βασική μάρτυρας στην υπόθεση Έπσταϊν, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για ισχυρούς εμπλεκόμενους και τον αγώνα της για δικαιοσύνη.
Μια συγκλονιστική, μεταθανάτια αυτοβιογραφία της Βιρτζίνια Τζούφρι –μία από τις πιο γνωστές καταγγέλλουσες του Τζέφρι Έπσταϊν– ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει αυτόν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το εκδοτικό οίκο Alfred A. Knopf.
Το βιβλίο, με τίτλο Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, ολοκληρώθηκε από την ίδια τη Τζούφρι πριν αυτοκτονήσει στις 25 Απριλίου 2025. Αναφέρει ότι ήταν η «βαθιά της επιθυμία» η έκδοση να συμβεί ανεξάρτητα από την κατάστασή της. Η έκδοση 400 σελίδων έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου 2025.
Το βιβλίο περιλαμβάνει «νέες, σπαρακτικές λεπτομέρειες» για την εμπειρία της με τον Έπσταϊν, την πρώην σύντροφό του Γκίσλεϊν Μάξγουελ και τον πρίγκιπα Άντριου — ο οποίος μνημονεύεται δημόσια για πρώτη φορά μετά από την εξωδικαστική συμφωνία τους το 2022. Σύμφωνα με τον εκδότη, είναι ένα αδυσώπητο αφήγημα προσωπικών τραυμάτων και αγώνα για δικαιοσύνη.
Η Βιρτζίνια Τζούφρι
Η Τζούφρι, γεννημένη στις 9 Αυγούστου 1983 στην Καλιφόρνια, είχε ταυτόχρονα αμερικανική και αυστραλιανή υπηκοότητα και φιλοδώρησε φωνή σε επιζήσες του trafficking μέσω του οργανισμού της Victims Refuse Silence — τον οποίον μετονόμασε σε Speak Out, Act, Reclaim (SOAR) το 2021. Όταν έφυγε από τη ζωή ήταν 41 ετών.
Ήδη από το 2001, όταν ήταν ακόμη έφηβη, η Τζέφρι κατήγγειλε ότι βρέθηκε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στο δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ. Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονόμασε δημόσια ήταν και ο πρίγκιπας Άντριου, γεγονός που αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο BBC το 2019. Στη συνέχεια προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες εναντίον της Μάξγουελ, ενώ το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Βρετανό πρίγκιπα, ο οποίος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση.
Στην ανακοίνωσή του, ο εκδοτικός οίκος Knopf περιλαμβάνει ένα email που έστειλε η Τζούφρι στη Γουάλας 25 ημέρες πριν τον θάνατό της, όπου έγραφε ότι ήταν «βαθιά της επιθυμία» το βιβλίο να εκδοθεί «ανεξαρτήτως» των συνθηκών.
Η Βιρτζίνια Τζούφρι είχε πρόσφατα επιβιώσει από σοβαρό τροχαίο, το οποίο μάλιστα είχε μοιραστεί με τους ακόλουθούς της στα κοινωνικά δίκτυα, περιγράφοντας την εμπειρία και τη νοσηλεία της. Παρά την αρχική ανάρρωση, στις 25 Απριλίου 2025 έβαλε τέλος στη ζωή της, στο σπίτι της στο Neergabby της Δυτικής Αυστραλίας.
Η έκδοση του Nobody’s Girl έχει τεράστια σημασία: προσφέρει άγνωστες έως σήμερα λεπτομέρειες, αποτελεί πράξη επιμονής στην αλήθεια και συμβάλλει στην ευρύτερη συζήτηση για τα συστημικά κενά στην αντιμετώπιση του trafficking και της κακοποίησης ανηλίκων.
