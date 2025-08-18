«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο ατιμασμένος γιος του Τζο Μπάιντεν είναι σε πόλεμο με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ μετά τα σχόλια του για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

O Μπάιντεν απέρριψε την απειλή της Μελάνια Τραμπ να τον μηνύσει για 930 εκατομμύρια ευρώ αν δεν ανακαλέσει τα «ψευδή» και «συκοφαντικά» σχόλια που τη συνδέουν με τον Έπσταϊν.

Ωστόσο ο Μπάιντεν απέρριψε την κίνηση της Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη διαδικτυακή εκπομπή Channel 5 with Andrew Callaghan που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη λέγοντας: «Γ@μησ3 το! Δεν πρόκειται να συμβεί!»

Η νομική ομάδα της Μελάνια Τραμπ απείλησε τον νεότερο Μπάιντεν με μήνυση-μαμούθ μετά από τα σχόλια του σύμφωνα με τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ γνώρισε τη Μελάνια Τραμπ μέσω του Έπσταϊν.

Η ομάδα της Μελάνια Τραμπ έχει προβεί σε παρόμοιες νομικές ενέργειες και προς άλλα πρόσωπα και μέσα ενημέρωσης. Πριν από ένα μήνα, η διαδικτυακή ιστοσελίδα σχολιασμού και ενημέρωσης Daily Beast ανακάλεσε ένα άρθρο που διέδιδε παρόμοιους ισχυρισμούς, μετά από προειδοποίηση της νομικής ομάδας της Τραμπ.

Επίσης, ο στρατηγικός αναλυτής των Δημοκρατικών, Τζέιμς Κάρβιλ, ζήτησε συγγνώμη και απέσυρε ένα επεισόδιο του podcast του την προηγούμενη εβδομάδα, στο οποίο έκανε εικασίες για σχέση της Πρώτης Κυρίας με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Η αδυναμία συμμόρφωσης δεν θα αφήσει στην κυρία Τραμπ καμία άλλη επιλογή παρά να επιδιώξει όλα τα νομικά δικαιώματα και ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να ανακτήσει την τεράστια οικονομική και φήμης ζημία που της προκαλέσατε», έγραψε ο δικηγόρος της Μελάνια, Αλεχάντρο Μπρίτο, στην επιστολή-εξώδικο της 6ης Αυγούστου προς τον Μπάιντεν.

Αν η Τραμπ προχωρήσει με την κίνηση της ο Μπάιντεν απειλείται με τεράστιο οικονομικό κόστος.

Ο 55χρονος έχει ισχυριστεί σε δικαστικά έγγραφα ότι έχει «σημαντικά χρέη εκατομμυρίων ευρώ» εν μέσω μειωμένων πωλήσεων έργων τέχνης και βιβλίων, καθώς και αυξανόμενων νομικών εξόδων.

«Ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Ντόναλντ»

Τον προηγούμενο μήνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ίδιο κανάλι στο YouTube, ο Χάντερ Μπάιντεν σχολίασε το σκάνδαλο του Έπσταϊν που απασχολεί τον πρόεδρο Τραμπ.

«Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο ίδιος [ο Τραμπ] και ο Έπσταϊν ήταν πολύ στενοί φίλοι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέρασαν πάρα πολύ χρόνο μαζί γύρω από νεαρές γυναίκες», είπε ο Χάντερ Μπάιντεν. «Σύμφωνα με τον βιογράφο του, ο Τζέφρι Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ», πρόσθεσε.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, η Daily Beast και άλλοι, επικαλούνταν τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος έχει κάνει τολμηρούς και αμφισβητούμενους ισχυρισμούς για τον πρόεδρο στο παρελθόν.

«Φαύλος Γουλφ»

Ο πρόεδρος Τραμπ επικρότησε την απειλή της συζύγου του κατά του Χάντερ Μπάιντεν την Πέμπτη, επιμένοντας ότι τη γνώρισε μέσω «άλλου ατόμου», αλλά όχι του Έπσταϊν.

«Λοιπόν, της είπα, “προχώρα”. Έχω πάει πολύ καλά με αυτές τις αγωγές τον τελευταίο καιρό. Και της είπα, “προχώρα”», δήλωσε ο Τραμπ. «Ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν είχε καμία σχέση με τη γνωριμία με τη Μελάνια, αλλά το κάνουν αυτό για να μειώσουν την αξιοπρέπειά μας. Επινοούν ιστορίες».

Ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι αναφερόταν και σε άλλες πηγές πέραν του Γουλφ.

«Αυτό που είπα ήταν αυτό που έχω ακούσει και δει, έχει αναφερθεί και έχει γραφτεί, κυρίως από τον Μάικλ Γουλφ, αλλά και από το 2019, όταν οι New York Times – νομίζω – ανέφεραν ότι σύμφωνα με πηγές ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν το άτομο που σύστησε τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μελάνια», είπε στη συνέντευξη της Πέμπτης.

«Επίσης, πιστεύω ότι είναι νταήδες και νομίζουν πως το 1 δισ. δολάρια θα με φοβίσει», είπε. «Αν θέλουν να καθίσουν για κατάθεση και να διευκρινίσουν τη φύση της σχέσης μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν —αν ο πρόεδρος και η πρώην Πρώτη Κυρία θέλουν να το κάνουν αυτό, καθώς και όλοι οι γνωστοί συνεργάτες τους την εποχή που γνωρίστηκαν— είμαι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να τους δώσω την πλατφόρμα για να το κάνουν».

«Με μαγνήτισε»

Τόσο ο Ντόναλντ όσο και η Μελάνια Τραμπ έχουν δηλώσει ότι συναντήθηκαν το 1998 κατά τη διάρκεια ενός πάρτι για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που διοργάνωσε ο επιχειρηματίας Πάολο Τζαμπόλι.

Στα απομνημονεύματά της, η Μελάνια διηγήθηκε ότι ο μελλοντικός πρόεδρος κάθισε δίπλα της και ξεκίνησε μια συζήτηση, γράφοντας: «Βρέθηκα να με ελκύει η μαγνητική του ενέργεια».

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2005.

Απειλή και αδιαφορία

Ο δικηγόρος της Μελάνια, Αλεχάντρο Μπρίτο, χαρακτήρισε τον Γουλφ «κατά συρροή μυθοπλάστη» και κατηγόρησε τον Χάντερ ότι ενίσχυσε τα σχόλιά του για να τραβήξει την προσοχή.

«Δεδομένης της επίμονης τακτικής σας να εκμεταλλεύεστε τα ονόματα άλλων – συμπεριλαμβανομένου του επωνύμου σας – για προσωπικό σας όφελος, είναι προφανές ότι δημοσιεύσατε αυτές τις ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις για την κυρία Τραμπ για να τραβήξετε την προσοχή στον εαυτό σας», δήλωσε ο Μπρίτο.

Η νομική ομάδα της Τραμπ έδωσε προθεσμία στον Χάντερ μέχρι τις 17:00 της 7ης Αυγούστου για να εκδώσει ανάκληση και συγγνώμη.