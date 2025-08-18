magazin
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.08.2025 | 16:10
Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»
Go Fun 18 Αυγούστου 2025 | 14:05

«Χ3στο! Δεν θα κάνει τίποτα!»: Ο Χάντερ Μπάιντεν για τη μήνυση-μαμούθ της Μελάνια για τον Έπσταϊν – «Αυτός τη γνώρισε στον Τραμπ»

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο ισχυρές δυναστείες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής κλιμακώνεται. Η Μελάνια Τραμπ, θιγμένη από τους «συκοφαντικούς» ισχυρισμούς του Χάντερ Μπάιντεν για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, απειλεί με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Η απάντηση του Χάντερ, αφοπλιστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Spotlight

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο ατιμασμένος γιος του Τζο Μπάιντεν είναι σε πόλεμο με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ μετά τα σχόλια του για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

O Μπάιντεν απέρριψε την απειλή της Μελάνια Τραμπ να τον μηνύσει για 930 εκατομμύρια ευρώ αν δεν ανακαλέσει τα «ψευδή» και «συκοφαντικά» σχόλια που τη συνδέουν με τον Έπσταϊν.

Ωστόσο ο Μπάιντεν απέρριψε την κίνηση της Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη διαδικτυακή εκπομπή Channel 5 with Andrew Callaghan που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη λέγοντας: «Γ@μησ3 το! Δεν πρόκειται να συμβεί!»

Η νομική ομάδα της Μελάνια Τραμπ απείλησε τον νεότερο Μπάιντεν με μήνυση-μαμούθ μετά από τα σχόλια του σύμφωνα με τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ γνώρισε τη Μελάνια Τραμπ μέσω του Έπσταϊν.

Η ομάδα της Μελάνια Τραμπ έχει προβεί σε παρόμοιες νομικές ενέργειες και προς άλλα πρόσωπα και μέσα ενημέρωσης. Πριν από ένα μήνα,  η διαδικτυακή ιστοσελίδα σχολιασμού και ενημέρωσης Daily Beast ανακάλεσε ένα άρθρο που διέδιδε παρόμοιους ισχυρισμούς, μετά από προειδοποίηση της νομικής ομάδας της Τραμπ.

View this post on Instagram

A post shared by USA TODAY (@usatoday)

Επίσης, ο στρατηγικός αναλυτής των Δημοκρατικών, Τζέιμς Κάρβιλ, ζήτησε συγγνώμη και απέσυρε ένα επεισόδιο του podcast του την προηγούμενη εβδομάδα, στο οποίο έκανε εικασίες για σχέση της Πρώτης Κυρίας με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Η αδυναμία συμμόρφωσης δεν θα αφήσει στην κυρία Τραμπ καμία άλλη επιλογή παρά να επιδιώξει όλα τα νομικά δικαιώματα και ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να ανακτήσει την τεράστια οικονομική και φήμης ζημία που της προκαλέσατε», έγραψε ο δικηγόρος της Μελάνια, Αλεχάντρο Μπρίτο, στην επιστολή-εξώδικο της 6ης Αυγούστου προς τον Μπάιντεν.

Αν η Τραμπ προχωρήσει με την κίνηση της ο Μπάιντεν απειλείται με τεράστιο οικονομικό κόστος.

Ο 55χρονος έχει ισχυριστεί σε δικαστικά έγγραφα ότι έχει «σημαντικά χρέη εκατομμυρίων ευρώ» εν μέσω μειωμένων πωλήσεων έργων τέχνης και βιβλίων, καθώς και αυξανόμενων νομικών εξόδων.

«Ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Ντόναλντ»

Τον προηγούμενο μήνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ίδιο κανάλι στο YouTube, ο Χάντερ Μπάιντεν σχολίασε το σκάνδαλο του Έπσταϊν που απασχολεί τον πρόεδρο Τραμπ.

«Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο ίδιος [ο Τραμπ] και ο Έπσταϊν ήταν πολύ στενοί φίλοι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέρασαν πάρα πολύ χρόνο μαζί γύρω από νεαρές γυναίκες», είπε ο Χάντερ Μπάιντεν. «Σύμφωνα με τον βιογράφο του, ο Τζέφρι Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ», πρόσθεσε.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, η Daily Beast και άλλοι, επικαλούνταν τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος έχει κάνει τολμηρούς και αμφισβητούμενους ισχυρισμούς για τον πρόεδρο στο παρελθόν.

«Φαύλος Γουλφ»

Ο πρόεδρος Τραμπ επικρότησε την απειλή της συζύγου του κατά του Χάντερ Μπάιντεν την Πέμπτη, επιμένοντας ότι τη γνώρισε μέσω «άλλου ατόμου», αλλά όχι του Έπσταϊν.

«Λοιπόν, της είπα, “προχώρα”. Έχω πάει πολύ καλά με αυτές τις αγωγές τον τελευταίο καιρό. Και της είπα, “προχώρα”», δήλωσε ο Τραμπ. «Ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν είχε καμία σχέση με τη γνωριμία με τη Μελάνια, αλλά το κάνουν αυτό για να μειώσουν την αξιοπρέπειά μας. Επινοούν ιστορίες».

Ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι αναφερόταν και σε άλλες πηγές πέραν του Γουλφ.

YouTube thumbnail

«Αυτό που είπα ήταν αυτό που έχω ακούσει και δει, έχει αναφερθεί και έχει γραφτεί, κυρίως από τον Μάικλ Γουλφ, αλλά και από το 2019, όταν οι New York Times – νομίζω – ανέφεραν ότι σύμφωνα με πηγές ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν το άτομο που σύστησε τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μελάνια», είπε στη συνέντευξη της Πέμπτης.

«Επίσης, πιστεύω ότι είναι νταήδες και νομίζουν πως το 1 δισ. δολάρια θα με φοβίσει», είπε. «Αν θέλουν να καθίσουν για κατάθεση και να διευκρινίσουν τη φύση της σχέσης μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν —αν ο πρόεδρος και η πρώην Πρώτη Κυρία θέλουν να το κάνουν αυτό, καθώς και όλοι οι γνωστοί συνεργάτες τους την εποχή που γνωρίστηκαν— είμαι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να τους δώσω την πλατφόρμα για να το κάνουν».

«Με μαγνήτισε»

Τόσο ο Ντόναλντ όσο και η Μελάνια Τραμπ έχουν δηλώσει ότι συναντήθηκαν το 1998 κατά τη διάρκεια ενός πάρτι για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που διοργάνωσε ο επιχειρηματίας Πάολο Τζαμπόλι.

Στα απομνημονεύματά της, η Μελάνια διηγήθηκε ότι ο μελλοντικός πρόεδρος κάθισε δίπλα της και ξεκίνησε μια συζήτηση, γράφοντας: «Βρέθηκα να με ελκύει η μαγνητική του ενέργεια».

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2005.

YouTube thumbnail

Απειλή και αδιαφορία

Ο δικηγόρος της Μελάνια, Αλεχάντρο Μπρίτο, χαρακτήρισε τον Γουλφ «κατά συρροή μυθοπλάστη» και κατηγόρησε τον Χάντερ ότι ενίσχυσε τα σχόλιά του για να τραβήξει την προσοχή.

«Δεδομένης της επίμονης τακτικής σας να εκμεταλλεύεστε τα ονόματα άλλων – συμπεριλαμβανομένου του επωνύμου σας – για προσωπικό σας όφελος, είναι προφανές ότι δημοσιεύσατε αυτές τις ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις για την κυρία Τραμπ για να τραβήξετε την προσοχή στον εαυτό σας», δήλωσε ο Μπρίτο.

Η νομική ομάδα της Τραμπ έδωσε προθεσμία στον Χάντερ μέχρι τις 17:00 της 7ης Αυγούστου για να εκδώσει ανάκληση και συγγνώμη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

BofA: Ο τετραπλός στόχος της Euronext στη Λ. Αθηνών – Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Πώς ο καφές κρατά «νέες» τις γυναίκες

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση με απώλειες άνω του 1% και πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέα καριέρα; 17.08.25

Τζον Κατσιματίδης - Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;
Φήμες; 17.08.25

Άφαντοι τις τελευταίες εβδομάδες: Τι τρέχει με την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ;

Δυσκολίες με το πρόγραμμα ή προβλήματα στη σχέση; Ένα από τα πιο high profile ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν βλέπονται συχνά και αυτό κάνεις τις φήμες να οργιάζουν.

Σύνταξη
Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι
Ουίνδσορ 16.08.25

Μια νέα αρχή: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζονται να μετακομίσουν – το νέο τους σπίτι

Το ζευγάρι αισθάνεται έτοιμο να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που μπορεί να αποτελέσει το «παντοτινό» σπίτι τους, ακόμη και όταν ο Γουίλιαμ ανέβει στον θρόνο.

Σύνταξη
Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα
Μαχήτρια 16.08.25

Πιο δυνατή από ποτέ η Jessie J μετά τη μάχη της με τον καρκίνο: Η ζωή είναι μικρή, θέλω να τα κάνω όλα τώρα

«Όταν περνάς κάτι σαν τον καρκίνο, οι άνθρωποι λένε 'έχεις αλλάξει'. Αλλά εγώ πάντα είχα αυτές τις σκέψεις, ο καρκίνος απλώς μας κάνει να τις υλοποιούμε», είπε μεταξύ άλλων η Jessie J σε ανάρτησή της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα
3,8 και 4,1 Ρίχτερ 18.08.25

Διπλός σεισμός στα Φαλάσαρνα

Οι σεισμοί έγιναν έγινε σε θαλάσσιο χώρο και είχα σχετικά μικρό εστιακό βάθος, 13,3 χλμ και 6,3 χλμ. αντίστοιχα.

Σύνταξη
Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους
Προϋπολογισμός 18.08.25

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,96 δισ. ευρώ στο επτάμηνο – Αυξημένα έσοδα από φόρους

Αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ

Σύνταξη
«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση για τον επιθετικό Ντάνι Μότα – Τόσα δίνει»

Σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, με τον παίκτη όμως να είναι αρνητικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι
Αίνιγμα 18.08.25

Για πάντα φίλοι: Η Κέιτ Μος για την εξέλιξη και την κληρονομιά του Ντέιβιντ Μπάουι

Έναν νέο ρόλο ετοιμάζεται να αναλάβει το γνωστό μοντέλο Κέιτ Μος, καθώς θα παρουσιάσει το podcast του BBC με θέμα την «καλλιτεχνική εξέλιξη» του Ντέιβιντ Μπόουι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα
Κόσμος 18.08.25

«Δεν θα μείνει τίποτα να σωθεί» – Η μαρτυρία ενός Γιατρού Χωρίς Σύνορα από τη Γάζα

Ορισμένες κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα κλείνουν τις πόρτες τους στις 9:30 π.μ. λόγω υπερπληρότητας, αφού έχουν περιθάλψει περισσότερους από 200 ανθρώπους σε λίγες μόνο ώρες.

Σύνταξη
Αχαΐα: Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» – Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες
Πυρκαγιές 18.08.25

Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων της Αχαΐας, «οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη» - Εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους πληγέντες

Πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση κατά την άφιξη κυβερνητικού κλιμακίου, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)
Ολυμπιακός 18.08.25

Καραπαπάς: «Θα υπέγραφα Κωνσταντέλια – Επένδυση πάνω από 60 εκατ. ευρώ στο Γ.Καραϊσκάκης» (vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε για την επένδυση που αναμένεται να γίνει στο «Γ.Καραϊσκάκης», για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, αλλά και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύνταξη
Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Καταγγελία δέκα πρώην παικτών της ΑΕΚ στην ΕΠΟ: «Να αφαιρεθούν οι τίτλοι που κατέκτησε πριν το 2014»

Καταγγελία σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν στην ΕΠΟ δέκα πρώην ποδοσφαιριστές της ζητώντας την «αναστολή ιδιότητας μέλους» και την «επιστροφή τροπαίων» που κατέκτησε πριν το 2014

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
Δήλωση Νικητιάδη 18.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Νέα Δημοκρατία χορηγός της ακρίβειας – Αναγκαία η πολιτική αλλαγή

«Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες, αρνείται -όπως προκύπτει από τις ίδιες τις διαρροές της- να εξετάσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα», τονίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γουδί: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο που ανετράπη
Γουδί 18.08.25

Τραγική κατάληξη με την ανατροπή ασθενοφόρου - Πέθανε ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε

Ο 50χρονος τραυματίας που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί, οδηγήθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο