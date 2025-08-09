magazin
«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»
The Good Life 09 Αυγούστου 2025 | 15:30

«Ήμουν ο μπάτλερ του Έπσταϊν για 18 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοκτόνησε»

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κότριν, ο έμπιστος βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν, διηγείται στην Telegraph τη ζωή του στενού κύκλου του παιδόφιλου χρηματιστή, στην οποία συμμετείχαν ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γούντι Άλεν.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ο Τζέφρι Έπσταϊν «αγαπούσε τη ζωή πάρα πολύ» για να αυτοκτονήσει και ήταν σίγουρος ότι θα εξασφάλιζε χάρη πριν πεθάνει, δήλωσε ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του στην Telegraph. Σε μια συνέντευξη που ασκεί εκ νέου πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει τους φακέλους του Έπσταϊν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του είπε ότι είχε μιλήσει με τον παιδόφιλο χρηματοδότη πριν πεθάνει και επέμεινε ότι ήταν σε καλή διάθεση.

Ο Βάλντσον Βιέιρα Κοτρίν, ο οποίος διηύθυνε το σπίτι του Έπσταϊν στο Παρίσι, δήλωσε στην Telegraph ότι δεν μπορούσε να δεχτεί την επίσημη ετυμηγορία της αυτοκτονίας και φοβόταν ότι και η δική του ζωή βρισκόταν σε κίνδυνο. Είπε επίσης ότι πίστευε ότι η Βιρτζίνια Τζιούφρε, το θύμα του Έπσταϊν που κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου για βιασμό και αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025, ήταν θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Ο Κοτρίν, επίσης, ισχυρίστηκε στην Telegraph ότι ο Έπσταϊν του είπε ότι του είχε προσφερθεί μια θέση εργασίας από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του κυβέρνηση το 2016 – αλλά την είχε απορρίψει.

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο ισχυρισμός είναι αληθινός, ενώ ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι σταμάτησε να μιλάει με τον Επσταϊν το 2004, αφού διαφώνησαν για μια επιχειρηματική συμφωνία. Όμως η ανάμνηση του Κοτρίν για μια συζήτηση με το αφεντικό του θα τροφοδοτήσει την αυξανόμενη ζήτηση για τη δημοσιοποίηση του συνόλου των φακέλων Έπσταϊν – του σωρού των εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον χρηματιστή που φέρονται να κατονομάζουν διασημότητες και πολιτικούς υψηλού προφίλ, ενδεχομένως και τον Τραμπ.

Ο Έπσταϊν έδωσε χρήματα στον Γούντι Άλεν για να χρηματοδοτήσει μια από τις ταινίες του

Στην αποκλειστική συνέντευξή του στην Telegraph, ο Κοτρίν, μιλώντας για πρώτη φορά στα πρακτικά, ισχυρίστηκε επίσης ότι:

*Ο πρίγκιπας Άντριου επισκέφθηκε τον Έπσταϊν στο Σεν Τροπέ μαζί με τον Βρετανό φωτογράφο, Ντέιβιντ Χάμιλτον, που είναι διάσημος για τις φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών και κατηγορείται ότι έκανε σεξ με μια 13χρονη.

*Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν συχνός επισκέπτης στο σπίτι του Έπσταϊν στο Παρίσι, με σωματοφύλακες βασιλικής προστασίας που πληρώνονταν από τους Βρετανούς φορολογούμενους

*Η Γκιλέν Μάξγουελ ήταν το «αυταρχικό αφεντικό» που έδινε τις εντολές στο σπίτι του Έπσταϊν.

*Ο Έπσταϊν έδωσε χρήματα στον Γούντι Άλεν για να χρηματοδοτήσει μια από τις ταινίες του.

Ο Κοτρίν, ο οποίος εκτελούσε χρέη μπάτλερ, σοφέρ και μάγειρα του Έπσταϊν στο Παρίσι, θυμάται ότι οδήγησε το αφεντικό του στο αεροδρόμιο Le Bourget για να προλάβει την πτήση προς τη Νέα Υόρκη, όπου συνελήφθη κατά την προσγείωσή του, στις 6 Ιουλίου 2019

Φοράει ένα φούτερ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων

Ο Κοτρίν έχει στην κατοχή του μια σειρά από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με φίλους του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας του ίδιου με τον Μπιλ Κλίντον στο λεγόμενο Lolita Express, το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν που χρησιμοποιούσε για να διακινεί ανήλικα κορίτσια και γυναίκες για σεξ.

Η ύπαρξη της φωτογραφίας που δείχνει τον Κλίντον να επιβιβάζεται στο αεροσκάφος του Επστάιν θα ενισχύσει επίσης τις απαιτήσεις από τον πρώην πρόεδρο να αποκαλύψει τις πλήρεις συναλλαγές του με τον Έπσταϊν.

Ο Κλίντον έλαβε κλήτευση την Τρίτη, απαιτώντας να δώσει στοιχεία σε επιτροπή του Κογκρέσου που ερευνά τον χρηματιστή. Ο Κοτρίν μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία του με τον Έπσταϊν, που τραβήχτηκε στο ιδιωτικό του τζετ τον Ιανουάριο του 2019, η οποία μπορεί να είναι μία από τις τελευταίες που τραβήχτηκαν με τον χρηματιστή.

Ο Έπσταϊν μοιάζει πρισμένος, αλλά είναι χαμογελαστός και χαλαρός, και φοράει ένα φούτερ των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Ο Έπσταϊν κατηγορείται εδώ και καιρό ότι είναι πράκτορας της Μοσάντ, της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, αν και τον περασμένο μήνα ο πρώην δικηγόρος του δήλωσε στην Telegraph ότι ο Έπσταϊν συνήθιζε να γελάει με τον ισχυρισμό αυτό.

Ο Κοτρίν, ο οποίος εκτελούσε χρέη μπάτλερ, σοφέρ και μάγειρα του Έπσταϊν στο Παρίσι, θυμάται ότι οδήγησε το αφεντικό του στο αεροδρόμιο Le Bourget για να προλάβει την πτήση προς τη Νέα Υόρκη, όπου συνελήφθη κατά την προσγείωσή του, στις 6 Ιουλίου 2019.

Ο Έπσταϊν, ο οποίος ήταν 66 ετών, κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών και κρίθηκε προφυλακιστέος. Βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στις 10 Αυγούστου του ίδιου έτους. Αλλά ο Κοτρίν επιμένει ότι ο Έπσταϊν δεν θα αυτοκτονούσε ποτέ.

Του είχε πει ότι σχεδίαζε να διαπραγματευτεί με τον δικαστή της υπόθεσης για να εξασφαλίσει χάρη. Ήταν χαλαρός και μιλούσε για περισσότερες επενδύσεις στα νησιά του – είχε αγοράσει διακριτικά ένα δεύτερο, το οποίο επισκέφθηκε ο Κοτρίν – καθώς και για να περνάει περισσότερο χρόνο στο Παρίσι.

«Τον οδήγησα στο αεροδρόμιο Le Bourget. Ήταν Σάββατο, γιατί τη Δευτέρα έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή σχετικά με όλες τις κατηγορίες» είπε. «Όταν γύρισα σπίτι, χτύπησαν δύο νεαρές γυναίκες, η φίλη του που ήταν μαζί του επίσημα για αρκετά χρόνια, η Κεράινα Σούλιακ και μια άλλη που δούλευε γι’ αυτόν. Και τότε μου είπαν: ‘Ο Έπσταϊν μπήκε φυλακή. Έφτασε στη Νέα Υόρκη. Η αστυνομία τον περίμενε».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα σχεδόν 11 ώρες βίντεο παρακολούθησης έξω από το κελί του Έπσταϊν στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν, αλλά έλειπε ένα κρίσιμο λεπτό από τις 23:58:58 έως τα μεσάνυχτα. Αυτό έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω τις θεωρίες συνωμοσίας ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε για να τον φιμώσουν.

Ο Κοτρίν παραμένει σθεναρά πιστός στον Έπσταϊν και επιμένει ότι ποτέ δεν είδε το αφεντικό του να συνευρίσκεται, πόσο μάλλον να κάνει σεξ, με ανήλικα κορίτσια. Είπε ότι νεαρές γυναίκες προσλαμβάνονταν για να του κάνουν μασάζ και να του κόβουν τα νύχια, προσθέτοντας: «Σταμάτησε εκεί».

Το «νησί των παιδόφιλων»

Ο Κοτρίν έδωσε μια εξαιρετική εικόνα του κόσμου του Έπσταϊν και των πλούσιων και διάσημων που αναζητούσαν την καθοδήγηση και τη φιλοξενία του. Ζούσε σε ένα διαμέρισμα με σοφίτα στον έκτο όροφο του διαμερίσματος του Έπσταϊν στο Παρίσι, αλλά εργάστηκε επίσης δεκάδες φορές στις ιδιοκτησίες του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και στο Little St James, το ιδιωτικό νησί του, στην Καραϊβική -που ονομάστηκε «νησί των παιδόφιλων»- όπου λέγεται ότι παγίδευε και βίαζε συχνά ανήλικα θύματα.

«Με εμπιστευόταν απόλυτα», δήλωσε ο Κοτρίν, ο οποίος δεν έχει εργαστεί μετά το θάνατο του αφεντικού του πριν από έξι χρόνια. «Ήμουν ο σοφέρ του, ο μάγειρας του, η οικονόμος του. Έκανα τα πάντα στο Παρίσι, ήμουν ο μόνος πλήρους απασχόλησης, αμειβόμενος υπάλληλός του και δούλευα γι’ αυτόν από το 2001 μέχρι τον θάνατό του».

Ο Κοτρίν απαρίθμησε έναν κατάλογο αξιωματούχων που επισκέφθηκαν τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, για τον οποίο μαγείρεψε και τον οδήγησε «πέντε ή έξι φορές» στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, του Μπιλ Κλίντον, τον οποίο συνάντησε μία φορά στο τζετ του Έπσταϊν κατά τη διάρκεια μιας στάσης στο Παρίσι, του λόρδου Μάντελσον, τώρα πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον, του Γούντι Άλεν και του Ισραηλινού πρώην πρωθυπουργού Εχούντ Μπάρακ, μαζί με άλλους αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής.

Μια φωτογραφία του λόρδου Μάντελσον με τον Έπσταϊν και τον Κοτρίν, η οποία τραβήχτηκε στο διαμέρισμα στο Παρίσι κατά τα γενέθλια του χρηματιστή, κυκλοφόρησε ευρέως, προκαλώντας τεράστια αμηχανία στον λόρδο Μάντελσον, πρώην υπουργό των Εργατικών.

Ο Κοτρίν αναφέρεται στον Έπσταϊν ως «Monsieur» ή «Patron».

Ο Έπσταϊν επισκεπτόταν το σπίτι του στο Παρίσι «για μια εβδομάδα περίπου κάθε δύο μήνες», αλλά περιοδικά ο Κοτρίν πετούσε στο εξωτερικό για να μαγειρέψει για διάσημους φίλους. «Θα μπορούσε να είναι ένα δείπνο με τον Εχούντ Μπάρακ, τον Μπιλ Γκέιτς…»

Μπιλ Κλίντον, Τζέφρι Έπσταϊν και Γκιλέν Μάξουελ / Public Domain

Ο Κοτρίν συνέχισε να εργάζεται για τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την πρώτη καταδίκη του

Ο Έπσταϊν επισκεπτόταν το σπίτι του στο Παρίσι «για μια εβδομάδα περίπου κάθε δύο μήνες», αλλά περιοδικά ο Κοτρίν πετούσε στο εξωτερικό για να μαγειρέψει για διάσημους φίλους. «Θα μπορούσε να είναι ένα δείπνο με τον Εχούντ Μπάρακ, τον Μπιλ Γκέιτς…».

Το κίνημα MAGA του Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι ελίτ του «Βαθέος Κράτους» συνεχίζουν να προστατεύουν τους πιο ισχυρούς συνεργάτες του Έπσταϊν στο Δημοκρατικό Κόμμα και το Χόλιγουντ. Μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024, η κυβέρνηση Τραμπ αναγνώρισε ότι εξέταζε δεκάδες χιλιάδες έγγραφα και βίντεο που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Ωστόσο, σε ένα υπόμνημα που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο χρηματοδότης διατηρούσε «πελατολόγιο» ή ότι εκβίαζε ισχυρές προσωπικότητες.

Το υπόμνημα απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε στη φυλακή, επιβεβαιώνοντας την αυτοκτονία του, και δήλωσε ότι οι υπηρεσίες δεν θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα στην υπόθεση. Ο Κοτρίν συνέχισε να εργάζεται για τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την πρώτη καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα το 2008.

Τρία χρόνια νωρίτερα, το 2005, το FBI και η αστυνομία της Φλόριντα ξεκίνησαν έρευνα κατά του Έπσταϊν για τη φερόμενη σεξουαλική διακίνηση περισσότερων από 30 νεαρών γυναικών, κυρίως ανηλίκων. Δήλωσε ένοχος σε πολιτειακό δικαστήριο σε μόλις δύο κατηγορίες κακουργήματος, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης ανηλίκου, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που απέτρεψε πολύ αυστηρότερες ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Στο τέλος, ο Έπσταϊν εξέτισε μόλις 13 μήνες στη φυλακή.

«Αν κάποιος γνωρίζει πράγματα, αυτή είναι η Μάξγουελ. Ήταν το αφεντικό και η κυρία του σπιτιού. Ήταν πιο σκληρή και πιο αυταρχική επειδή κουβαλούσε αστική καταγωγή»

Η Μάξγουελ γνώριζε πολύ καλά τα τεκταινόμενα μέσα στα σπίτια του Έπσταϊν

Η συμφωνία, η οποία περιγράφεται από τους δικηγόρους των θυμάτων ως «εξαιρετικά επιεικής» προστάτευε τον Έπσταϊν και τους μη κατονομαζόμενους συνωμότες από μελλοντικές διώξεις. Ο Κοτρίν δήλωσε: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκε στη φυλακή. Ήταν στη Φλόριντα και τον συνόδευσα στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς. Το αφεντικό μου τηλεφώνησε και μου είπε: ‘Θα πάω στη φυλακή. Στη φυλακή’. «Είπα: “Γιατί, κύριε;” Μου είπε: “Εξαιτίας αυτών των κυριών”».

Ο Κοτρίν δεν θυμάται αν ο Επστάιν συνάντησε ποτέ τον Τραμπ -είτε στο Παρίσι είτε στη Φλόριντα- αλλά θυμάται ότι η Γκιλέν Μάξγουελ, η κάποτε φίλη του Έπσταϊν, πήγε με το αυτοκίνητο στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς. «Συνήθιζε να πετάγεται εκεί πολύ συχνά με τη Mercedes της λίγο μετά την πρόσληψή μου στις αρχές της δεκαετίας του 2000», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν είχε ιδέα ποιον επισκεπτόταν.

Το 2021, η Μάξγουελ, κόρη του ιδιοκτήτη βρετανικής εφημερίδας Ρόμπερτ Μάξγουελ (σ.σ. είχε διασυνδέσεις με την MI6 για χρόνια, ενώ διατηρούσε επίσης δεσμούς και με την KGB) καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία με τον Έπσταϊν με σκοπό τη στρατολόγηση, την προετοιμασία και τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών.

Η Μάξγουελ, 63 ετών, μεταφέρθηκε σε VIP φυλακή στο Τέξας, αφού έδωσε διήμερη κατάθεση τον Ιούλιο στον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλάνς, ο οποίος είναι επίσης ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.

Η Μάξγουελ γνώριζε πολύ καλά τα τεκταινόμενα μέσα στα σπίτια του Έπσταϊν και ο Κοτρίν είναι βέβαιος ότι κατέχει το κλειδί αν πρόκειται να παρασυρθούν και άλλες διασημότητες ή πολιτικοί στο σκάνδαλο. «Αν κάποιος γνωρίζει πράγματα, αυτή είναι η Μάξγουελ. Ήταν το αφεντικό και η κυρία του σπιτιού. Ήταν πιο σκληρή και πιο αυταρχική επειδή κουβαλούσε αστική καταγωγή. Δεν έκανε μασάζ, αλλά ήταν υπεύθυνη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκείνη διοικούσε τα πάντα στο σπίτι».

Τα δύο σημειωματάρια 

Ο Κοτρίν είπε ότι, σε κάθε σπίτι, υπήρχαν σημειωματάρια για να σημειώνουν μηνύματα. Είχε μια φωτογραφία από δύο – το ένα με το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν και το άλλο με τίτλο Lady Ghislaine, το όνομα του πολυτελούς γιοτ από το οποίο ο πατέρας της εικάζεται ότι έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε τον Νοέμβριο του 1991.

«Γράφαμε είτε το ένα είτε το άλλο, ανάλογα με το για ποιον ήταν το μήνυμα», δήλωσε Κοτρίν.

«Κράτησα επίσης την επαγγελματική κάρτα American Express του αφεντικού, η οποία δεν λειτουργεί πλέον, φυσικά, ως ενθύμιο. Είπα στον εαυτό μου ότι μπορεί να μου φέρει τύχη για αργότερα». Θυμόταν ότι προσλήφθηκε από τον Έπσταϊν το 2001, αλλά είπε ότι η Μάξγουελ είχε συμβάλει καθοριστικά στη διευθέτηση των λεπτομερειών, υποδηλώνοντας ότι ήλεγχε την καθημερινή λειτουργία των σπιτιών του Επστάιν.

«Την πρώτη φορά που τον συνάντησα, βγήκε από το τζετ του με μια όμορφη γυναίκα γύρω στα 25 με 30. και φορούσε μια ξεφτισμένη φόρμα. Συχνά έμοιαζε με αλήτη με φτηνά ρούχα. Είχα το βιογραφικό μου. Με κοίταξε και με ρώτησε: “Πόσο χρονών είσαι;”. Σαράντα. «Πόσο καιρό δουλεύεις; Είπα 20 χρόνια. Μου είπε: “Πήρες τη δουλειά”.

»Τότε είπε: ‘Πού είναι η κυρία Μάξγουελ;’ Τα αγγλικά μου είναι άσχημα και εκείνη μιλάει τέλεια γαλλικά, οπότε μου έδωσε το τηλέφωνο. Μου είπε: “Μην ανησυχείς, θέλει να δουλέψεις για εμάς, έλα αύριο στη λεωφόρο Foch”. Είπε, ‘Είναι εντάξει τώρα;’ Και αυτό ήταν όλο.

«Υπήρχαν πολλά κορίτσια»

Η Μάξγουελ σύστησε τον Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου και ο Κοτρίν θυμάται ότι υπηρέτησε για πρώτη φορά τον δούκα της Υόρκης μαζί με τον αείμνηστο, ατιμασμένο Βρετανό φωτογράφο Ντέιβιντ Χάμιλτον σε ένα ακίνητο στο Σεν Τροπέ στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το δίδυμο των ανδρών «ήρθε για τσάι».

Ο Χάμιλτον αυτοκτόνησε το 2016 μετά από καταγγελίες ότι είχε κακοποιήσει ανήλικα μοντέλα ηλικίας μόλις 13 ετών. Οι κατηγορίες ήρθαν μετά από δεκαετίες κατά τις οποίες αποθεώθηκε για τις ημιερωτικές, soft porn λήψεις του, κυρίως με γυμνά κορίτσια στην πρώιμη εφηβεία τους, οι οποίες, όπως είπε, απεικόνιζαν «έναν χαμένο παράδεισο».

«Ήταν η πρώτη μου χρονιά που δούλευα για τον Monsieur, οπότε ήταν το 2002», δήλωσε ο Κοτρίν. «Υπήρχαν πολλά κορίτσια. Εκείνη την εποχή βρισκόταν στο απόγειο των δυνάμεών του, τόσο οικονομικά όσο και ως νέος άνθρωπος. Όσον αφορά τις γυναίκες, ήταν ένα γαϊτανάκι. Δύο έφταναν και δύο έφευγαν κάθε μέρα.

»Αλλά δεν υπήρχαν μεγάλα πάρτι. Ο κύριος δεν ήταν κοσμικός» επέμεινε. Είπε ότι εξυπηρετούσε επίσης τον πρίγκιπα Άντριου στο Παρίσι, όταν ο Έπσταϊν του δάνειζε το διαμέρισμά του. Δεν ήταν σίγουρος για τις ημερομηνίες.

«Τον θυμάμαι να έρχεται δύο φορές στο Παρίσι. Μια φορά για δύο ή τρεις νύχτες και τη δεύτερη φορά για δύο νύχτες. Και όταν ήρθε στο Παρίσι, ήρθε μόνος του με τους σωματοφύλακές του. Ο κύριος μου είπε να τον προσέχω. Τον παρέλαβα με τη Mercedes του αφεντικού. Ήταν μια V12 600, πολύ πολυτελής.

»Μια φορά, τον πήγα σε ένα σουαρέ στον Πύργο του Άιφελ. Τον άφησα στην είσοδο ενός κτιρίου και επέστρεψα λίγες ώρες αργότερα… Μια φορά, μια γυναίκα ηλικίας 25-30 ετών ήρθε στο διαμέρισμα του κυρίου στη λεωφόρο Foch για να του σερβίρει τσάι. Μιλούσαν, αλλά ποτέ δεν τους είδα να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. Κάθισε περίπου μία ώρα και μετά έφυγε».

Η συνάντηση με τον Μπιλ Κλίντον

Μιλώντας για τις παγκοσμίως γνωστές προσωπικότητες που συνάντησε, ο πρώην μπάτλερ ανέφερε τον Κλίντον, τον οποίο συνάντησε μόλις μία φορά το φθινόπωρο του 2002, όταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πέρασε από το Παρίσι στο τέλος ενός εννιαήμερου ταξιδιού με τον Έπσταϊν. Τα αρχεία καταγραφής πτήσεων δείχνουν ότι ο Κλίντον ήταν στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν τουλάχιστον 26 φορές μεταξύ 2001 και 2003.

«Όταν ο κύριος πήγε σε περιοδεία στην Αφρική το 2002 κι έφτασα στο Le Bourget για να πάρω το αφεντικό, με ρώτησε αν ήθελα να συναντήσω τον πρόεδρο. Νόμιζα ότι ήταν ο Τζορτζ Μπους, αλλά όχι, ήταν ο Κλίντον. Έτρεμα, καθώς δεν συναντάς κάθε μέρα κάποιον τέτοιου βεληνεκούς» είπε ο Κοτρίν

Ο Κλίντον ταξίδευε με τον Κέβιν Σπέισι, την Μάξγουελ και τον ίδιο τον Έπσταϊν. Παρούσα ήταν επίσης μια 21χρονη μασέζ, η Τσόντι Ντέιβις, η οποία αργότερα κατέθεσε ότι βιάστηκε και κακοποιήθηκε επανειλημμένα από τον Έπσταϊν, του οποίου το «μικρό μαύρο βιβλίο» περιείχε 14 τηλεφωνικούς αριθμούς για τον Τραμπ και 21 για τον Κλίντον.

Στη συνέχεια, ο Κλίντον συμμετείχε στην ξενάγηση που έκανε ο Δούκας της Υόρκης στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στην οποία η Μάξγουελ και ο Σπέισι απεικονίστηκαν να κάθονται δίπλα-δίπλα σε θρόνους που προορίζονται για την εκλιπούσα Βασίλισσα και τον Δούκα του Εδιμβούργου. Η εξαιρετική φωτογραφία της Μάξγουελ και του Σπέισι στους θρόνους δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Telegraph.

Ο Άλεν έχει παρομοιάσει τον Επστάιν με τον Δράκουλα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πάντα αρνιόταν ότι είχε γνώση των «τρομερών εγκλημάτων» που διέπραξε ο Έπσταϊν. Ωστόσο, έχει βρεθεί υπό νέο έλεγχο από τον Ιούλιο, όταν αναφέρθηκε ότι εξήρε την «παιδική περιέργεια» του Έπσταϊν σε ένα μήνυμα γενεθλίων προς τον παιδόφιλο το 2003.

Ο Κοτρίν θυμάται ότι ο Έπσταϊν γελούσε συχνά μπροστά σε έναν πίνακα που αγόρασε και απεικόνιζε τον Κλίντον με κόκκινα ψηλοτάκουνα και μπλε φόρεμα – όπως ακριβώς αυτό που φέρεται να φορούσε η Μόνικα Λεβίνσκι κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο – και ο οποίος κρεμόταν στην έπαυλή του στο Μανχάταν.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είχα την εντύπωση ότι κανείς δεν ερχόταν να δει τον Έπσταϊν για να του φέρει κάτι, αλλά για να του ζητήσει κάτι, είτε επρόκειτο για χρήματα, αν και κάποιοι όπως ο Μπιλ Γκέιτς σαφώς δεν τα χρειάζονταν – επιχειρηματικές συμβουλές ή συμβουλές για επενδύσεις» συνεχίσει ο Κοτρίν. Όπως θυμάται, συνάντησε τον δισεκατομμυριούχο της Microsoft μερικές φορές στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη και οδήγησε κάπου τον Γούντι Άλεν, κατόπιν αιτήματος του αφεντικού του, συμπληρώνοντας ότι ο Έπσταϊν χρηματοδότησε μια ταινία του Άλεν.

Ο Άλεν έχει παρομοιάσει τον Επστάιν με τον Δράκουλα, με «νεαρούς θηλυκούς βρικόλακες που εξυπηρετούν τον τόπο».

«Μια φορά, μια γυναίκα ηλικίας 25-30 ετών ήρθε στο διαμέρισμα του κυρίου στη λεωφόρο Foch για να του σερβίρει τσάι. Μιλούσαν, αλλά ποτέ δεν τους είδα να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. Κάθισε περίπου μία ώρα και μετά έφυγε»

Πρίγκιπας Άντριου, Βιρτσίνια Τζιούφρε και Γκιλέν Μάξγουελ / Photo: YouTube

«Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες της Βιρτζίνια…»

«Αν ένιωθα κάτι αφύσικο, κάτι τρομακτικό, αν κάποιος ούρλιαζε ή κακοποιούνταν, θα είχα τηλεφωνήσει στην αστυνομία – αλλά δεν είδα τίποτα» διευκρίνισε ο Κοτρίν. «Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Αλλά δεν μπορείς να ζεις με κάποιον για 18 χρόνια και να μην βλέπεις ούτε τα καλά ούτε τα κακά. Έκανα τα πάντα, φρόντιζα το σπίτι, ήμουν ο σοφέρ του, ο μάγειρας του. Ακόμα και τα σεντόνια του άλλαζα.

»Αν με ρωτάτε, απλά του άρεσε να περιβάλλεται με κορίτσια χωρίς απαραίτητα να κάνει σεξ μαζί τους. Ήταν κυρίως για το θεαθήναι.

»Είναι αλήθεια ότι ο Έπσταϊν δεν γούσταρε τις μεγαλύτερες γυναίκες. Προτιμούσε τη συντροφιά νεότερων γυναικών και του άρεσε να αλλάζει τις γυναίκες γύρω του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ανήλικες – σίγουρα δεν μου φαίνονταν έτσι. Κάποιες έμεναν για 10 λεπτά και έφευγαν αν δεν ένιωθαν άνετα, άλλες έμεναν».

Ο Κοτρίν είπε ότι η έρευνα της γαλλικής αστυνομίας στο σπίτι του Παρισιού δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα, εκτός από μερικές γυμνές φωτογραφίες στους τοίχους, καθώς και φωτογραφίες του Έπσταϊν με μια σειρά από διάσημους ανθρώπους, από τον Φιντέλ Κάστρο έως τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, καθώς και τον Τραμπ, τον Κλίντον και τον Άλεν.

«Υπήρχε μία με τον σουλτάνο του Ντουμπάι και έναν πλούσιο Σαουδάραβα, νομίζω… Η γαλλική αστυνομία τις πήρε όλες και δεν τις επέστρεψε ποτέ».

Η Γκόμες ντε Μέλο είπε: «Η αστυνομία ήρθε με μηχανήματα. Είπαν ότι ήταν για να σαρώσουν τους τοίχους και τα πατώματα σε περίπτωση που υπήρχαν κρυφές κάμερες ή δωμάτια με κρυμμένα παιδιά και όργανα βασανιστηρίων. Έφτασαν στις 2 μ.μ. και έφυγαν στις 4 π.μ. Ήταν 16 άτομα. Δεν βρήκαν τίποτα».

Ωστόσο, είπε ότι στο σπίτι υπήρχαν επίσης πολλές φωτογραφίες της Βιρτζίνια Τζιούφρε, οι κατηγορίες της οποίας εναντίον του Έπσταϊν – και αργότερα του πρίγκιπα Άντριου – πυροδότησαν ουσιαστικά την έρευνα του FBI που οδήγησε στην πτώση του χρηματιστή.

«Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες της Βιρτζίνια… Και κάποια στιγμή, όταν ήμουν εκεί με τον σύζυγό μου, είπα στον Έπσταϊν: “Κύριε, θα πετάξετε τις φωτογραφίες;”, αφού ξέραμε ότι ήταν εκείνη που είχε ξεκινήσει όλες τις αγωγές. Και εκείνος είπε: «Γιατί, Μαρία; Ήταν μέρος της ζωής μου. Δεν έχω τίποτα να κρύψω”».

Οι φωτογραφίες της Τζιούφρε απομακρύνθηκαν από τη γαλλική αστυνομία. Ο πρίγκιπας Άντριου αρνήθηκε κάθε αδίκημα και άφησε να εννοηθεί ότι η περιβόητη φωτογραφία του με τη Βιρτζίνια που τραβήχτηκε στο σπίτι της Μάξγουελ, στο Λονδίνο, ήταν ψεύτικη.

*Με στοιχεία από telegraph.co.uk

