newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Υπόθεση Επσταϊν: Δικαστής απορρίπτει αίτημα να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 05:45

Υπόθεση Επσταϊν: Δικαστής απορρίπτει αίτημα να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ

Δικαστής αποφασίζει να μη δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν, κρίνοντας ότι «δεν προσφέρουν καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Spotlight

Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απέρριψε χθες Δευτέρα αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να δοθούν στη δημοσιότητα έγγραφα της ποινικής διαδικασίας σε βάρος της Γκιλέιν Μάξγουελ, εγκάθειρκτης συνεργού του θανόντα χρηματομεσίτη κι εμπόρου σάρκας Τζέφρι Επσταϊν, κρίνοντας πως δεν προσκομίζουν τίποτε νέο (στη φωτογραφία αρχείου από βίντεο του UNTV / Reuters, η Γκιλέιν Μάξγουελ).

Τα έγγραφα περιέχουν καταθέσεις μαρτύρων για την επίμαχη υπόθεση ενώπιον σώματος ενόρκων, κατά τη διάρκεια της δίκης στο τέλος της οποίας η κ. Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη, το 2022, για στρατολόγηση νεαρών γυναικών και κοριτσιών ώστε να υποστούν σεξουαλική εκμετάλλευση από τον Τζέφρι Επσταϊν.

«Τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον Επσταϊν και τη Μάξγουελ»

Κατά την κρίση του δικαστή της Νέας Υόρκης Πολ Ενγκελμαγερ, η άρση το απορρήτου των εγγράφων αυτών «δεν έχει να προσφέρει καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

«Τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον Επσταϊν και τη Μάξγουελ, που είχε σεξουαλικές επαφές με ανήλικη. Δεν αναφέρονται ούτε ταυτοποιούν κανέναν πελάτη των Επσταϊν και Μάξγουελ», επέμεινε στην ετυμηγορία του.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλασιάσει τις κινήσεις για να τελειώνει με τη συνεχιζόμενη πολεμική, που έχει στρέψει εναντίον του τμήμα της εκλογικής βάσης του, το οποίο τον κατηγορεί για συνέχιση της έλλειψης διαφάνειας στην υπόθεση Επσταϊν, δικτυωμένου στην υψηλή κοινωνία χρηματομεσίτη που βρέθηκε απαγχονισμένος στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί καν για σωρεία κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης.

Η φωτιά… του Τραμπ

Αφού υποσχόταν για μήνες στους οπαδούς του βροντερές αποκαλύψεις για την υπόθεση, στο επίκεντρο διαφόρων θεωριών συνωμοσίας, ο αμερικανός πρόεδρος έβαλε… φωτιά στο κίνημα MAGA όταν η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως δεν εντόπισε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η άρση του απορρήτου στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο σώμα ενόρκων.
Αλλος δικαστής αναμένεται να εξετάσει αίτημα παρόμοιου τύπου, το οποίο αφορά καταθέσεις στο σώμα ενόρκων που είχε σχηματιστεί ενόψει της δίκης του ίδιου του Τζέφρι Επσταϊν.

Η Γκιλέιν Μάξγουελ, 63 ετών σήμερα, η οποία εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή κάθειρξης 20 ετών, μετήχθη πρόσφατα σε φυλακή με πολύ χαλαρότερους όρους κράτησης.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλαντς – πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ –, έκανε πρόσφατα πολύωρες ανακρίσεις της άλλοτε συνεργού του Τζέφρι Επσταϊν, ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτα για όσα ειπώθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;
«Φούσκα του Βερολίνου» 12.08.25

Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;

Ο Μερτς κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά, ενώ καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ρούμπιο
Διπλωματικός πυρετός 12.08.25

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι καλεί Ρούμπιο

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» τονίζει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;
Στρατιωτικοποίηση 11.08.25

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;

Άγνοια είχαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας, όσο και αν το θέλει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν
Fizz 12.08.25

Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν

«Όταν καταλήγεις να δίνεις ένα σήμα (badge) στον 59χρονο σταρ του The Dog Who Saved Christmas, ίσως είσαι πραγματικά σε δύσκολη θέση», είπε μεταξύ άλλων ο Τζον Όλιβερ για την ένταξη του Ντιν Κέιν στην ICE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;
«Φούσκα του Βερολίνου» 12.08.25

Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;

Ο Μερτς κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά, ενώ καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ακίνητα: 10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν
Ακίνητα 12.08.25

10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν

Οδηγός για τα ακίνητα με όλες τις λεπτομέρειες για την αναγκαιότητα του τοπογραφικού, το καθεστώς για τις αυθαίρετες κατασκευές και πού πρέπει να εστιάζεται η προσοχή κατά την αποδοχή

Προκόπης Γιόγιακας
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
Κατώτατος μισθός: Στα 911 ευρώ μέχρι το 2026 – Αναμένεται αύξηση έως 13,5%
Έκθεση της ΤτΕ 12.08.25

Στα 911 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μέχρι το 2026

Ο μισθός αναπροσαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 3,5% και 13,5% - Όσοι συμπληρώνουν τριετία κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» - Τι αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ

Ηλίας Γεωργάκης
Ουκρανία: Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ρούμπιο
Διπλωματικός πυρετός 12.08.25

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι καλεί Ρούμπιο

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» τονίζει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο