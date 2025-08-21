Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ

Ο Λίον Μπλακ, δισεκατομμυριούχος επενδυτής και συλλέκτης έργων τέχνης, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Ρον Γουάιντεν, δημοκρατικός γερουσιαστής από το Όρεγκον και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, κάλεσε την εφορία να διερευνήσει αυτό που ο Γουάιντεν περιέγραψε ως «ύποπτες συναλλαγές που αφορούν υποτιθέμενες φορολογικές πράξεις που πραγματοποίησε ο Τζέφρι Έπσταϊν» για λογαριασμό του δισεκατομμυριούχου.

Γουάιντεν κατά Μπλακ

Σε επιστολή προς την εφορία που υποβλήθηκε στις 31 Ιουλίου, ο Γουάιντεν κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «απέτυχε επί πολλά χρόνια να ελέγξει σημαντικές φορολογικές συναλλαγές που αφορούσαν τον Έπσταϊν» και καταγγέλλει αυτό που περιγράφει ως «συναλλαγές ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που καταβλήθηκαν σε έναν γνωστό εγκληματία με σκοπό να βοηθήσει έναν υπερπλούσιο να αποφύγει την καταβολή δισεκατομμυρίων σε φόρους». Ο Γουάιντεν ζήτησε από την εφορία να παράσχει περισσότερες πληροφορίες έως την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Art News.

Η επιστολή δόθηκε στον Μπίλι Λονγκ, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ ως Επίτροπος της IRS. Στις 8 Αυγούστου, ο Τραμπ αντικατέστησε τον Λονγκ με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ο γνωστός συλλέκτης έχει στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο ερευνών σχετικών με τον Έπσταϊν. Το 2020, ο Μπλακ έγραψε σε επιστολή προς τους μετόχους της Apollo Global Management, της επενδυτικής εταιρείας που συνίδρυσε, ότι ο ίδιος και ο Έπσταϊν είχαν ασχοληθεί με «σχεδιασμό κληρονομιάς, φορολογικά και φιλανθρωπικά εγχειρήματα». Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον επόμενο χρόνο διαπίστωσε ότι ο Μπλακ δεν είχε εμπλακεί στις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν, αν και ανέφερε ότι ο Μπλακ είχε πληρώσει 158 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2012 και 2017.

Τι υποστηρίζει εκπρόσωπος του Μπλακ

Ένας εκπρόσωπος του Μπλακ παρέπεμψε το ARTnews σε αυτή την έρευνα και δήλωσε σε μια ανακοίνωση ότι η έρευνα «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κ. Μπλακ δεν είχε εμπλακεί σε καμία παράνομη δραστηριότητα, δεν είχε γνώση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Έπσταϊν και ότι όλα τα τέλη που καταβλήθηκαν αφορούσαν νόμιμες υπηρεσίες φορολογικού, κτηματολογικού και φιλανθρωπικού σχεδιασμού και είχαν ελεγχθεί και εγκριθεί από εξωτερικά δικηγορικά γραφεία».

Ο Μπλακ θεωρείται ευρέως ένας από τους κορυφαίους συλλέκτες τέχνης στον κόσμο, εμφανιζόμενος κάθε χρόνο από το 1997 στη λίστα των 200 κορυφαίων συλλεκτών του ARTnews. Παλαιότερα ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, θέση από την οποία αποχώρησε καθώς συνεχίζονταν οι διαδικασίες για την υπόθεση Έπσταϊν. Παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του μουσείου.