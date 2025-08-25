Νταϊάνα-Τζέφρι Έπσταϊν: «Βόμβα» της Μάξγουελ – «Ίσως είχαν βγει ραντεβού, ίσως υπάρχουν φωτογραφίες…»

Σε απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από πρόσφατη συνέντευξή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Γκισλέιν Μάξγουελ αφήνει να εννοηθεί πως ο Τζέφρι Επστάιν είχε ίσως ένα ραντεβού με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η αποκάλυψη ανατρέπει δεδομένα και ρίχνει βαριά σκιά στις σχέσεις του καταδικασμένου παιδόφιλου με τη βρετανική αριστοκρατία.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει σάλο στη Βρετανία με τη Μάξγουελ, συνεργάτιδα του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Έπσταϊν, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης για εμπορία ανθρώπων να υποστηρίζει ότι ο ατιμασμένος χρηματιστής ενδέχεται να είχε ενδιαφέρον για την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα The Sun, η Μάξγουελ ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν συναντήθηκε με την αείμνηστη πριγκίπισσα σε μια «μεγάλη εκδήλωση» στο Λονδίνο κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1990.

Η εκδήλωση φέρεται να οργανώθηκε από την βαρόνη Ρόζα Μόνκτον, μία από τις στενότερες φίλες της Νταϊάνα.

«Δεν ξέρω αν την είχαν βάλει στο μάτι για ραντεβού μαζί του, ίσως επειδή ήταν αυτή που ήταν… Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα για την Νταϊάνα, αλλά… Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μάξγουελ.

Οι δηλώσεις της περιλαμβάνονται σε ηχογραφήσεις και ένα απομαγνητοφωνημένο κείμενο 380 σελίδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα.

Στο πλαίσιο της συνομιλίας της με τον Αμερικανό αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, η Γκισλέιν Μάξγουελ επανέλαβε πως δεν ήταν αυτή που σύστησε τον Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος αρνείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με το θύμα trafficking Βιρτζίνια Τζούφρε, όταν εκείνη ήταν 17 ετών.

Η Μάξγουελ υποστήριξε επίσης πως πριν τη συνάντησή της με τον Έπσταϊν το 1991, εκείνος είχε ήδη επαφές με κύκλους της «υψηλής κοινωνίας» του Λονδίνου, μεταξύ των οποίων και η βαρόνη Μόνκτον.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Έπσταϊν συνάντησε την Νταϊάνα στην εκδήλωση του Λονδίνου, ενώ πρόσθεσε πως «μπορεί να υπάρχουν φωτογραφίες» από αυτή τη συνάντηση.

«Δεν ξέρω αν κάθισαν μαζί με την Νταϊάνα ή αν συνατήθηκαν εκεί ενώ την είχε ήδη γνωρίσει. Δεν γνωρίζω, αλλά πιστεύω πως αυτή η εκδήλωση οργανώθηκε από τη Ρόζα», είπε.

Αν και η Μάξγουελ δεν έδωσε ακριβή ημερομηνία, η συνάντηση εκτιμάται ότι έλαβε χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μετά τον χωρισμό της Νταϊάνα από τον βασιλιά Κάρολο και πριν από τον θάνατό της το 1997.

Ναόμι Κάμπελ, Έλον Μασκ και ο «τζέντλεμαν» Ντόναλντ Τραμπ

Τα πρακτικά της συνέντευξης περιλαμβάνουν και άλλους ανατριχιαστικούς ισχυρισμούς για τη συμπεριφορά του Έπσταϊν, τις σχέσεις του με διάσημες προσωπικότητες, όπως η Ναόμι Κάμπελ, ο Έλον Μασκ και ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, αλλά και την άποψη της Μάξγουελ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας «τζέντλεμαν» που «ποτέ δεν έκανε κάτι εγκληματικό» με τον Έπσταϊν.

Ωστόσο, οι δικηγόροι των θυμάτων του σεξουαλικού εγκληματία κατηγόρησαν την Μάξγουελ ότι προσπαθεί να «ξαναγράψει» την ιστορία προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του πρώην Αμερικανού προέδρου, ο οποίος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να της δώσει χάρη.