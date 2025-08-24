Νταϊάνα: Το Netflix «χρυσοπληρώνει» τον Χάρι για τη θλιμμένη πριγκίπισσα στην επέτειο του τραγικού θανάτου της

Η νέα συμφωνία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν με το Netflix προβλέπει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, το οποίο αναμένεται να είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα του ζευγαριού.

Το ντοκιμαντέρ για τη «θλιμμένη πριγκίπισσα» βρίσκεται στη λίστα των πιθανών παραγωγών που θα μπορούσε να δημιουργήσει το Netflix σε συνεργασία με τους Σάσσεξ με την ιδέα της συμμετοχής του Χάρι σε μια παραγωγή που θα τιμήσει τα 30 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας του, το 2027, να έχει ήδη συζητηθεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα το ντοκιμαντέρ που υπόσχεται να πει την «αληθινή ιστορία της Νταϊάνα» είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της streaming πλατφόρμας και ίσως βασικό κίνητρο για να ανανεώσει τη συνεργασία της με το ζευγάρι.

Η νέα συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, δίνει στο Netflix το δικαίωμα της πρώτης επιλογής σε οποιαδήποτε πρόταση του ζευγαριού, καλύπτοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας παραγωγής τους, της Archewell Productions, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων και των μισθών του προσωπικού.

Παράλληλα, το Netflix θα συνεχίσει την προβολή της δεύτερης σεζόν της εκπομπής With Love, Meghan, λίγους μήνες μετά τις σκληρές κριτικές που έλαβε η πρώτη.

Τέλος το Netflix έχει επίσης δεσμευτεί για ένα «εορταστικό αφιέρωμα» τον Δεκέμβριο και ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για ορφανά παιδιά στην Ουγκάντα, με τίτλο Masaka Kids, A Rhythm Within σε συνεργασία με τον πρίγκιπα Χάρι.

Το χρέος του Χάρι και το εμπορικό «χαρτί» της Νταϊάνα

Σύμφωνα με πηγή από τον χώρο του θεάματος, «αν ο Χάρι θέλει να το κάνει, το Netflix θα αρπάξει την ευκαιρία».

Ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ, με τη συμμετοχή του Χάρι, θα αποτελούσε εγγυημένη επιτυχία για το Netflix, το οποίο δεν έχει σημειώσει μεγάλη τηλεθέαση με τους Σάσεξ μετά από την προβολή της σειράς έξι επεισοδίων Harry & Meghan του 2022.

Ο Χάρι, ο οποίος ήταν μόλις 12 ετών όταν η Νταϊάνα σκοτώθηκε στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, έχει μιλήσει συχνά για τη μητέρα του και τον αντίκτυπο που είχε ο θάνατός της στη ζωή του.

Στο βιβλίο του, Spare, περιγράφει το τραύμα που βίωσε περπατώντας πίσω από το φέρετρό της και αποκαλύπτει την επίσκεψή του σε έναν μέντιουμ, ο οποίος του είπε ότι η μητέρα του «είναι μαζί του» και ότι «ζεις τη ζωή που εκείνη δεν μπορούσε να ζήσει, τη ζωή που ήθελε για εσένα».

Στη σειρά του Netflix, ο Χάρι είχε αναφέρει ότι η Καλιφόρνια «είναι ένα από τα μέρη όπου πιστεύω ότι η μαμά μου πιθανόν θα κατέληγε να ζει».

Στο σπίτι του διατηρεί έναν τοίχο με φωτογραφίες αφιερωμένο στην Νταϊάνα, ενώ έδωσε στην κόρη του, Λίλιμπετ, το μεσαίο όνομα Νταϊάνα.

Αν και η 30ή επέτειος από τον θάνατο της πριγκίπισσας απέχει ακόμη δύο χρόνια, οι τηλεοπτικοί παραγωγοί θα πρέπει να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό μιας τέτοιας παραγωγής μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Τα επιχειρηματικά βήματα της Μέγκαν Μαρκλ

Από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά της καθήκοντα το 2020 και μετακόμισε στην Καλιφόρνια, η Δούκισσα του Σάσσεξ έχει αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Μεταξύ των επιχειρηματικών της βημάτων περιλαμβάνονται:

Η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Archewell Foundation.

Η συμφωνία με το Netflix για την παραγωγή περιεχομένου.

Το podcast Archetypes, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Spotify και εστιάζει στα γυναικεία στερεότυπα.

Η επένδυσή της στην εταιρεία Clevr Blends, που παράγει βιολογικά ποτά.

Η μειοψηφική συμμετοχή της στην εταιρεία χειροποίητων τσαντών Cesta Collective.

Η κυκλοφορία του lifestyle brand της, As Ever (πρώην Αmerican Riviera Orchard), που διαθέτει σειρά από μαρμελάδες.

Η σελίδα της στο ShopMy Page, όπου προτείνει προϊόντα μόδας και ομορφιάς.

Το νέο της podcast, Confessions of a Female Founder, το οποίο εστιάζει στην επιχειρηματικότητα.