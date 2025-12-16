Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, ο Γούντι Άλεν εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s With Baum?», συμπλήρωσε τα 90 του χρόνια, θρήνησε τον θάνατο της φίλης και πρώην μούσας του, Νταϊάν Κίτον, και συμμετείχε σε μια σπάνια σειρά συνεντεύξεων, μεταξύ των οποίων και μια ανταλλαγή απόψεων στην οποία περιέγραψε τον Τζέφρι Έπσταϊν ως «γοητευτικό και ευπαρουσίαστο».

Για αρκετά χρόνια, ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του Σουν-Γι Πρέβιν ήταν τακτικοί καλεσμένοι στο σπίτι του Επστάιν στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, όχι μακριά από το δικό τους. «Πάντα δέχομαι. Πάντα ενδιαφέρον», έγραψε για αυτά τα δείπνα σε μια επιστολή προς τον οικοδεσπότη του, με την ευκαιρία των 63ων γενεθλίων του Έπσταϊν.

Για λίγο φάνηκε ότι ο Άλεν είχε βγει από μια μακρά περίοδο συγκρατημένης απομόνωσης, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, όταν η πρώην σύντροφός του, Μία Φάροου, τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους, Ντίλαν — κατηγορίες που ο Άλεν πάντα αρνιόταν και για τις οποίες δεν ασκήθηκε ποτέ ποινική δίωξη.

Tο σενάριό του για την ταινία Νευρικός Εραστής

«Αλλά στο βαθμό που η συλλογική μνήμη του σκανδάλου είχε ξεθωριάσει, η σύνδεση με τον Έπσταϊν αναζωπυρώνεται και εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τη σεξουαλική ηθική και την κοινωνική κρίση ενός άνδρα που παντρεύτηκε την υιοθετημένη κόρη της φίλης του και μπορεί να υπερηφανεύεται για το πλούσιο, δημιουργικό του έργο, μια ρομαντική κωμωδία για τη σχέση ενός μεσήλικα συγγραφέα με μια 17χρονη κοπέλα, για να μην αναφέρουμε το σενάριό του για την ταινία Νευρικός Εραστής, στην οποία ο χαρακτήρας του Τόνι Ρόμπερτς αστειεύεται ότι κάνει σεξ με 16χρονες δίδυμες» σχολιάζει η Ginia Bellafante στους New York Times.

Την Παρασκευή που πέρασε οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Ελέγχου του Κογκρέσου δημοσίευσαν μια συλλογή φωτογραφιών του Έπσταϊν, εικόνες του με διάσημους και επιφανείς άνδρες, μεταξύ των οποίων και ο Γούντι Άλεν. Στις φωτογραφίες, οι δύο φαίνονται να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου σε περιβάλλον πιο οικείο από ένα πάρτι σε σπίτι.

Σε μια φωτογραφία, κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο σε ένα τραπέζι, φαινομενικά παραμένοντας μετά από ένα μακρύ γεύμα. Ανάμεσά τους υπάρχουν φλιτζάνια καφέ και ποτήρια νερού, ενώ το μόνο άλλο άτομο που βρίσκεται εκεί είναι μια άγνωστη γυναίκα. Ο Έπσταϊν, ο οποίος δεν φωτογραφίζεται συχνά με γυαλιά, εδώ φοράει μαύρα γυαλιά παρόμοια με αυτά που φοράει ο Άλεν εδώ και χρόνια.

(Όταν ζητήθηκε από τους New York Times να σχολιάσει αυτές τις νέες φωτογραφίες, ο εκπρόσωπος του Άλεν δεν απάντησε).

Τα δείπνα ήταν γεμάτα από «διακεκριμένους ανθρώπους, καθηγητές πανεπιστημίου, επιστήμονες, νομπελίστες — επιτυχημένους ανθρώπους που ήταν ευχάριστο να τους ακούς και να συνομιλείς μαζί τους», κατά την άποψη του Άλεν

O πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ

Σε μια άλλη περίπτωση, ο Άλεν, καθισμένος σε μια καρέκλα σκηνοθέτη με ακουστικά γύρω από το λαιμό του, κοιτάζει τον Έπσταϊν που παρακολουθεί την οθόνη του, πιθανώς επισκεπτόμενος τον Άλεν σε ένα κινηματογραφικό πλατό.

Σε μια άλλη φωτογραφία, ο σκηνοθέτης κάθεται σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο δίπλα στον Λάρι Σάμερς, τον πρώην πρόεδρο του Χάρβαρντ, ο οποίος πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι είχε ζητήσει συμβουλές από τον Έπσταϊν για τις σχέσεις του, σε μια σειρά από ακατάστατα γραμμένα μηνύματα, καθώς αναζητούσε έναν protégé.

Αφού αυτά τα μηνύματα και τα email δημοσιοποιήθηκαν, ο Σάμερς εξέφρασε ντροπή για τη συνεχιζόμενη επικοινωνία του με τον Έπσταϊν, την οποία χαρακτήρισε «λάθος».

Από την άλλη, όταν ο Γούντι Άλεν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας The Sunday Times, τον Σεπτέμβριο, για τη σχέση του με τον άνδρα που, σύμφωνα με τις αρχές, αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση, ο σκηνοθέτης δεν έδειξε καμία παρόμοια ένδειξη ντροπής ή μεταμέλειας, αποκαλώντας τον, αντίθετα, «σημαντικό χαρακτήρα».

«Μας είπε ότι είχε μπει στη φυλακή και ότι είχε — δεν θυμάμαι την ακριβή λέξη — αλλά ότι είχε φυλακιστεί άδικα με κάποιο τρόπο» είπε ο Άλεν, υποδηλώνοντας μια ευπιστία που δεν συσχετίζεται συχνά με την εκλεπτυσμένη τάξη του Μανχάταν ή, εναλλακτικά, μια συμπάθεια για κάποιον που θεωρούσε ομότιμο ταξιδιώτη στον κόσμο των άδικα κατηγορουμένων.

«Εκβιάστηκε;» ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Ναι, εκβιάστηκε», απάντησε ο Άλεν. «Μας είπε ότι προσπαθούσε να το επανορθώσει τώρα με φιλανθρωπικές δράσεις και δωρεές σε πρωτοπόρους επιστήμονες και πανεπιστήμια. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευγενικός».

Παιδιά της μεταπολεμικής εργατικής τάξης του Μπρούκλιν

Οι εικόνες υποδηλώνουν ότι οι δύο άνδρες, και οι δύο παιδιά της μεταπολεμικής εργατικής τάξης του Μπρούκλιν, ήταν πιο κοντά από ό,τι ενδεχομένως πίστευε η κοινή γνώμη προηγουμένως.

Δείχνουν επίσης πόσο γοητευμένοι μπορούν να είναι οι πολιτισμικά προνομιούχοι από τους οικονομικούς γίγαντες, αδιαφορώντας για τις ποινές για κακουργήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Άλεν άρχισε να πηγαίνει στο σπίτι του Επστάιν το 2010, δύο χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν για προσέλκυση σεξουαλικών υπηρεσιών από έφηβες.

Αυτό που φαινόταν να υπερισχύει των ανησυχιών που μπορεί να υπήρχαν για αυτές τις παραβάσεις ήταν η παρέα, ακόμα και όταν η παρέα δεν περιλάμβανε μέλη του διδακτικού προσωπικού του MIT, αλλά μάλλον άτομα όπως ο μάγος Ντέιβιντ Μπλέιν, ο οποίος κάποτε εμφανίστηκε «καταπίνοντας ζωντανά χρυσόψαρα και στη συνέχεια μασώντας τα».

Οι συναλλακτικές σχέσεις παίρνουν πολλές μορφές και ο τρόπος για να εξετάσουμε αυτή την περίπτωση απαιτεί ίσως να την δούμε από τη σκοπιά του περιεχομένου. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Άλεν έχει γυρίσει δύο ταινίες — το «Απιστίες κι Αμαρτίες» το 1989 και το «Match Point» 16 χρόνια αργότερα — για δόλιους άνδρες που δολοφονούν γυναίκες και τη γλιτώνουν.

Η αποφυγή των συνεπειών αποτελεί μια διαρκή πηγή γοητείας. Τελικά, ίσως ο Έπσταϊν προσέφερε στον Άλεν κάτι ακόμα πιο πολύτιμο από το κύρος: πιθανό υλικό.

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στους nytimes.com | Αρχική Φωτό: Μια εικόνα που δημοσιεύθηκε από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Ελέγχου του Κογκρέσου, στην οποία εμφανίζονται ο Τζέφρι Έπσταϊν και ο Γούντι Άλεν.