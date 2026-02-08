magazin
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν
«American Idot» 08 Φεβρουαρίου 2026, 10:20

Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν

«Όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια», είπε ο κιθαρίστας των Green Day σε συναυλία , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Super Bowl

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Spotlight

Οι Green Day άφησαν ελάχιστα περιθώρια παρερμηνειών στη διάρκεια μιας κλειστής συναυλίας στο Pier 29 του Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εβδομάδα του Super Bowl. Το συγκρότημα αξιοποίησε τη σκηνή για να επιτεθεί ανοιχτά στην κυβέρνηση Τραμπ και στις πολιτικές της, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η πολιτική πρόκληση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Στα μισά του σετ, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ απευθύνθηκε ευθέως στους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), αναφερόμενος στις πρόσφατες εφόδους που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις.

«Παραιτηθείτε από αυτή τη γ*μ**νη δουλειά»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, τους κάλεσε να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, υποστηρίζοντας ότι όταν η παρούσα πολιτική συγκυρία τελειώσει, πρόσωπα-κλειδιά της κυβέρνησης — όπως η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ— θα τους αντιμετωπίσουν σαν κάτι το αναλώσιμο.

«Έχω ένα μήνυμα για τους πράκτορες της ICE, όπου κι αν βρίσκεστε», δήλωσε ο Άρμστρονγκ, απευθυνόμενος στους αξιωματικούς που είναι υπεύθυνοι για εφόδους στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις τους τελευταίους μήνες. «Παραιτηθείτε από αυτή τη γ*μ**νη δουλειά που έχετε, γιατί όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια».

Οι δηλώσεις αυτές ειπώθηκαν μπροστά σε ένα κοινό με έντονο πολιτικό συμβολισμό, στο οποίο βρισκόταν και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom, διαχρονικός αντίπαλος του Τραμπ.

View this post on Instagram

A post shared by Green Day Italy (@greendayitalianrageandlove)

Αλλαγμένοι στίχοι, Epstein και πρόγευση Super Bowl

Κατά τη διάρκεια του 17 τραγουδιών σετ τους, στο πλαίσιο του FanDuel Party powered by Spotify, οι Green Day μετέτρεψαν τα τραγούδια του American Idiot σε όχημα άμεσου πολιτικού σχολίου. Στο «Holiday», ο Άρμστρονγκ αντικατέστησε τον γνωστό στίχο: «ο εκπρόσωπος από την Καλιφόρνια έχει τον λόγο», με τη φράση :«ο εκπρόσωπος από το νησί του Έπσταϊν έχει τον λόγο», σχολιάζοντας το νέο κύμα αποκαλύψεων γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα ισχυρά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

Στο «Jesus of Suburbia», οι στίχοι προσαρμόστηκαν εκ νέου ώστε να αντικατοπτρίζουν το σημερινό πολιτικό και γεωπολιτικό τοπίο, με αναφορές τόσο στις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη όσο και στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.


Οι πολιτικές παρεμβάσεις των Green Day, που ξεκίνησαν ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ, δεν πέρασαν απαρατήρητες. Εν όψει της εβδομάδας του Super Bowl, ο Τραμπ ένιωσε την ανάγκη να σχολιάσει την επιλογή του συγκροτήματος ως opening act του Super Bowl LX.

«Είμαι εναντίον τους», δήλωσε πρόσφατα στη New York Post, αναφερόμενος τόσο στους Green Day όσο και στον καλλιτέχνη του ημιχρόνου, Bad Bunny. «Νομίζω ότι είναι μια τρομερή επιλογή. Το μόνο που κάνει είναι να σπέρνει μίσος. Τρομερό». Σε αντίθεση με το πολιτικά φορτισμένο κλίμα, οι Counting Crows άνοιξαν τη βραδιά χωρίς δηλώσεις, με ένα σύντομο σετ επιτυχιών, πριν το φινάλε έρθει με DJ set από το βρετανικό ντουέτο Jungle και το Pier 29 γεμίσει λευκό κομφετί.


Το αν οι Green Day θα επιλέξουν να μεταφέρουν την ίδια ένταση και στο εθνικό τηλεοπτικό βήμα της Κυριακής παραμένει ανοιχτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, αν συμβεί, λίγοι θα εκπλαγούν.

*Mε πληροφορίες από: San Francisco Chronicle, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @greenday

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – Φέτα: Τα δυο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – Φέτα: Τα δυο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Γιατί οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από ημικρανίες;

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
inTickets 06.02.26

«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, αλλά και τη συνεργασία του με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή του Vox.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»
The Good Life 05.02.26

Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»

40 χρόνια πριν, η Τζάνετ Τζάκσον κοίταξε κατάματα το παγκόσμιο στερέωμα της μουσικής βιομηχανίας και δήλωσε πως το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια, μακριά από τη σκιά των αδελφών της και βέβαια του Μάικλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Ποιοι οι νικητές 02.02.26

«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE

Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Σήμερα 01.02.26

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Ξανά στο φως 01.02.26

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
On Field 08.02.26

Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Υπομονή 08.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Δείτε πότε και σε ποια σημεία των λεωφόρων Κηφισίας και Βουλιαγμένης θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια του Μετρό

Σύνταξη
Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Η ενημέρωση 08.02.26

Επίσκεψη Γιαννάκου στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο - «Μπράβο» στους υγειονομικούς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Σύνταξη
Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
Τένις 08.02.26

Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Πιέζει η Ουάσινγκτον 08.02.26

«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
Κυριακάτικη ανάρτηση 08.02.26

Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Σύνταξη
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Πυκνώνει το μυστήριο 08.02.26

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό – Στόχος το Κύπελλο και το Champions League»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε για το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ προσπαθούν να κάνουν καλύτερους τους Πράσινους.

Σύνταξη
Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα
Υγεία 08.02.26

Mεγάλες προσδοκίες για εμβόλιο ενάντια στον προχωρημένο καρκίνο πνεύμονα λέει ο διευθυντής του Ογκολογικού του Αγίου Σάββα

Η μελέτη για τον προχωρημένο καρκίνο πνεύμα έχει ξεκινήσει εδώ και 9 μήνες στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο, μπορεί να ενισχύσει τη δράση της ανοσοθεραπείας

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (8/2): Πού θα δείτε τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2), τα ντέρμπι της Super League και τα ματς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού στο μπασκετ

Σύνταξη
Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις
Κόσμος 08.02.26

Όταν ο Έπσταϊν κυνηγούσε τη μακροζωία: Χρηματοδότηση ερευνών και καινοτόμες γενετικές εξετάσεις

Ο Έπσταϊν πλήρωσε για καινοτόμες γενετικές εξετάσεις σε μια προφανή προσπάθεια να διερευνήσει τη δυνατότητα παράτασης της ζωής, όπως αποκαλύπτουν νέα email

Σύνταξη
Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές
Ελλάδα 08.02.26

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Ίσως ήρθε η ώρα για ελεγχόμενη πρόσβασης στους χώρους μας», λένε οι πρυτανικές αρχές

Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε εξηγήσεις από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ οι οποίες σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων ενώ διαψεύδουν ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι

Σύνταξη
Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
Τι συνέβη 08.02.26

Τραγωδία - Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο

Οι πρώτες πληροφορίες για την τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες- Τον ποταμό φαίνεται ότι επιχείρησαν να περάσουν οι δύο άτυχοι άνδρες που βρέθηκαν παγωμένοι σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, χρειάζεται μόλις μια νίκη για να κλείσει ραντεβού για κούρεμα 500 μέρες μετά την τελευταία φορά.

Σύνταξη
Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
Δείτε βίντεο 08.02.26

Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»

Ο 31χρονος Μαροκινός προφυλακίστηκε μετά την τραγωδία στη Χίο - Οι συνήγοροί του μιλούν για «άδικη απόφαση», ενώ υπενθυμίζουν την αθώωση των «9» στο ναυάγιο της Πύλου

Σύνταξη
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο