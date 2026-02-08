Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν

Οι Green Day άφησαν ελάχιστα περιθώρια παρερμηνειών στη διάρκεια μιας κλειστής συναυλίας στο Pier 29 του Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εβδομάδα του Super Bowl. Το συγκρότημα αξιοποίησε τη σκηνή για να επιτεθεί ανοιχτά στην κυβέρνηση Τραμπ και στις πολιτικές της, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η πολιτική πρόκληση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Στα μισά του σετ, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ απευθύνθηκε ευθέως στους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), αναφερόμενος στις πρόσφατες εφόδους που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις.

«Παραιτηθείτε από αυτή τη γ*μ**νη δουλειά»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, τους κάλεσε να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, υποστηρίζοντας ότι όταν η παρούσα πολιτική συγκυρία τελειώσει, πρόσωπα-κλειδιά της κυβέρνησης — όπως η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ— θα τους αντιμετωπίσουν σαν κάτι το αναλώσιμο.

«Έχω ένα μήνυμα για τους πράκτορες της ICE, όπου κι αν βρίσκεστε», δήλωσε ο Άρμστρονγκ, απευθυνόμενος στους αξιωματικούς που είναι υπεύθυνοι για εφόδους στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις τους τελευταίους μήνες. «Παραιτηθείτε από αυτή τη γ*μ**νη δουλειά που έχετε, γιατί όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια».

Οι δηλώσεις αυτές ειπώθηκαν μπροστά σε ένα κοινό με έντονο πολιτικό συμβολισμό, στο οποίο βρισκόταν και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Gavin Newsom, διαχρονικός αντίπαλος του Τραμπ.

Αλλαγμένοι στίχοι, Epstein και πρόγευση Super Bowl

Κατά τη διάρκεια του 17 τραγουδιών σετ τους, στο πλαίσιο του FanDuel Party powered by Spotify, οι Green Day μετέτρεψαν τα τραγούδια του American Idiot σε όχημα άμεσου πολιτικού σχολίου. Στο «Holiday», ο Άρμστρονγκ αντικατέστησε τον γνωστό στίχο: «ο εκπρόσωπος από την Καλιφόρνια έχει τον λόγο», με τη φράση :«ο εκπρόσωπος από το νησί του Έπσταϊν έχει τον λόγο», σχολιάζοντας το νέο κύμα αποκαλύψεων γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα ισχυρά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

Στο «Jesus of Suburbia», οι στίχοι προσαρμόστηκαν εκ νέου ώστε να αντικατοπτρίζουν το σημερινό πολιτικό και γεωπολιτικό τοπίο, με αναφορές τόσο στις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη όσο και στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι πολιτικές παρεμβάσεις των Green Day, που ξεκίνησαν ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ, δεν πέρασαν απαρατήρητες. Εν όψει της εβδομάδας του Super Bowl, ο Τραμπ ένιωσε την ανάγκη να σχολιάσει την επιλογή του συγκροτήματος ως opening act του Super Bowl LX.

«Είμαι εναντίον τους», δήλωσε πρόσφατα στη New York Post, αναφερόμενος τόσο στους Green Day όσο και στον καλλιτέχνη του ημιχρόνου, Bad Bunny. «Νομίζω ότι είναι μια τρομερή επιλογή. Το μόνο που κάνει είναι να σπέρνει μίσος. Τρομερό». Σε αντίθεση με το πολιτικά φορτισμένο κλίμα, οι Counting Crows άνοιξαν τη βραδιά χωρίς δηλώσεις, με ένα σύντομο σετ επιτυχιών, πριν το φινάλε έρθει με DJ set από το βρετανικό ντουέτο Jungle και το Pier 29 γεμίσει λευκό κομφετί.

Το αν οι Green Day θα επιλέξουν να μεταφέρουν την ίδια ένταση και στο εθνικό τηλεοπτικό βήμα της Κυριακής παραμένει ανοιχτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, αν συμβεί, λίγοι θα εκπλαγούν.

*Mε πληροφορίες από: San Francisco Chronicle, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @greenday