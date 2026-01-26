Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να δώσει το «παρών» στο φετινό Super Bowl, ενώ δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο σόου του ημιχρόνου.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαράδεκτη επιλογή» τη συμμετοχή του Bad Bunny και των Green Day στον τελικό του NFL, που θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για καλλιτέχνες που έχουν τοποθετηθεί δημόσια εναντίον του.

«Είμαι ξεκάθαρα απέναντί τους. Είναι μια τραγική επιλογή. Το μόνο που καταφέρνει είναι να καλλιεργεί μίσος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάντως υποστήριξε ότι η απόφασή του να μην ταξιδέψει στο Σαν Φρανσίσκο δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τους μουσικούς. Όπως είπε, η απόσταση είναι ο βασικός λόγος: «Είναι πολύ μακριά. Διαφορετικά θα πήγαινα. Στο Super Bowl πάντα με έχουν υποδεχτεί θερμά. Μου δείχνουν συμπάθεια», σημείωσε, προσθέτοντας πως «αν ήταν λίγο πιο κοντά, θα το σκεφτόμουν σοβαρά».

View this post on Instagram A post shared by Benito Antonio (@badbunnypr)



Ο Bad Bunny, που κατάγεται από το Πουέρτο Ρίκο και έχει τεράστια απήχηση στο ισπανόφωνο κοινό, έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στον Τραμπ. Πέρυσι κυκλοφόρησε το τραγούδι «Nuevayol», στο οποίο ακούγεται μια απομίμηση της φωνής του Τραμπ να δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι «η Αμερική δεν είναι τίποτα χωρίς τους μετανάστες», αναφερόμενος σε Μεξικανούς, Πορτορικανούς, Δομινικανούς και άλλες κοινότητες.

Στο στόχαστρο του Τραμπ βρέθηκαν και οι Green Day . Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, είχε εκφράσει πρόσφατα τη στήριξή του σε διαδηλωτές κατά των απελάσεων στη Μινεσότα, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη «redneck ατζέντα» ούτε με την «MAGA ατζέντα» .

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε παρακολουθήσει το περσινό Super Bowl στη Νέα Ορλεάνη, στον τελικό ανάμεσα στους Kansas City Chiefs και τους Philadelphia Eagles, με νικητές τους Eagles. Στις κερκίδες βρισκόταν και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία στήριζε τους Chiefs, καθώς ο σύντροφός της Τράβις Κέλσι αγωνίζεται στην ομάδα.