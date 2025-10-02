magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Music 02 Οκτωβρίου 2025 | 16:45

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

Spotlight

Καθώς ο Bad Bunny ετοιμάζεται να περάσει στην ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που θα παρουσιάσει το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl αποκλειστικά στα ισπανικά, ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σύμβουλός του, Κόρι Λεβαντόφσκι, προειδοποίησε ότι πράκτορες της ICE, την υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων, θα βρίσκονται στην εκδήλωση.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Benito Antonio (@badbunnypr)

«Αυτό είναι εντολή του προέδρου: αν είστε παράνομα εδώ, γυρίστε πίσω»

Μιλώντας στην εκπομπή «The Benny Show» του Μπένι Τζόνσον, ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν «θα υπάρξει παρουσία της ICE στο Super Bowl εξαιτίας της εμφάνισης του Bad Bunny». Ο Λεβαντόφσκι απάντησε: «Δεν υπάρχει κανένα μέρος που να λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο για όσους ζουν παράνομα στις ΗΠΑ. Ούτε το Super Bowl ούτε πουθενά αλλού».

Και συνέχισε: «Θα σας εντοπίσουμε, θα σας συλλάβουμε, θα σας στείλουμε σε κέντρο κράτησης και θα σας απελάσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την τωρινή κυβέρνηση, σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «εξευτελιστική» την επιλογή του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι «δείχνει να μισεί την Αμερική» και σημείωσε πως «υπάρχουν πολλά σπουδαία συγκροτήματα και καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε αυτήν τη σκηνή».

«Αν υπάρχουν παράνομοι μετανάστες, είτε πρόκειται για συναυλία του Johnny Smith είτε του Bad Bunny είτε οποιουδήποτε άλλου, θα γίνουν έλεγχοι. Αυτό είναι εντολή του προέδρου: αν είστε παράνομα εδώ, γυρίστε πίσω», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει κανένα μέρος που να λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο για όσους ζουν παράνομα στις ΗΠΑ. Ούτε το Super Bowl ούτε πουθενά αλλού. Θα σας εντοπίσουμε, θα σας συλλάβουμε, θα σας στείλουμε σε κέντρο κράτησης και θα σας απελάσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την τωρινή κυβέρνηση, σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν»

Ο Bad Bunny το είχε προβλέψει

Ο Bad Bunny, ωστόσο, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τρεις συνεχόμενες χρονιές (2020-2022) ήταν ο πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης στο Spotify, κατέχει το πιο δημοφιλές άλμπουμ στην ιστορία της πλατφόρμας (Un Verano Sin Ti) και ο τελευταίος του δίσκος, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, έσπασε ρεκόρ, με πολλά κομμάτια να ανεβαίνουν στο Νο1 των διεθνών charts και συνολικά πάνω από 7 δισεκατομμύρια streams το 2025.

Ο ίδιος είχε ήδη αιτιολογήσει γιατί δεν συμπεριέλαβε την Αμερική στη νέα του παγκόσμια περιοδεία: «Οι μαζικές απελάσεις Λατίνων από την κυβέρνηση Τραμπ ήταν ένας από τους λόγους. Δεν έχει καμία σχέση με μίσος. Έχω παίξει πολλές φορές εκεί και όλες οι συναυλίες ήταν καταπληκτικές», είπε.

«Το ζήτημα ήταν ότι η ICE θα μπορούσε να στέκεται έξω από τον χώρο της συναυλίας. Και αυτό μας ανησυχούσε πολύ», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της συμμετοχής του στο Super Bowl εξόργισε τη βάση του Τραμπ, ωστόσο η δημοτικότητα του Bad Bunny παραμένει αδιαμφισβήτητη. Η εμφάνισή του στην κορυφαία σκηνή της αμερικανικής ποπ κουλτούρας αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θρυλική του πορεία.

*Mε πληροφορίες από: Rolling Stone 

Xρηματιστήριο Αθηνών
googlenews

Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Stream magazin
Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος
War Pigs 01.10.25

Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Μια συνεργασία που αποτελεί ύμνο στη φιλία και την ανθεκτικότητα, η διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath από τους Judas Priest με τη συμμετοχή του Όζι Όσμπορν έχει απόλυτα καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ
«Καταπίεση, πείνα» 26.09.25

Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με τη Γάζα. Με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις» δήλωσε ο Mo Chara των Kneecap μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες
Tυχαία συνάντηση 25.09.25

Οι Fleetwood Mac δεν θα επανενωθούν για να παίξουν στα γενέθλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ψευδείς» οι φήμες

Τόσο ο θάνατος της Κριστίν ΜακΒί το 2022 όσο και η προγενέστερη απόλυση του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το 2018 έκαναν οποιαδήποτε επανένωση των Fleetwood Mac αδύνατη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;
Ορόσημο 23.09.25

«Η Μόνα Λίζα της μουσικής»: Θα είναι το Aladdin Sane του Ντέιβιντ Μπόουι το ακριβότερο εξώφυλλο που έχει πουληθεί ποτέ;

Η θρυλική εικόνα του Μπόουι με την αστραπή στο πρόσωπο, τραβηγμένη από τον Μπράιαν Ντάφι το 1973, αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ σε επερχόμενη δημοπρασία, μαζί με πρωτότυπα αντικείμενα από το αρχείο του φωτογράφου και μοναδικά memorabilia

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
The Good Life 22.09.25

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα
Πρώτη ακρόαση 22.09.25

Πρώτο τραπέζι: Ο Monsieur Minimal συναντά τη Νεφέλη Φασούλη στα μπουζούκια με τη Σπάστα Φλώρα

Μια 15ετία μετά την κυκλοφορία του hit του Monsieur Minimal Πάστα Φλώρα, ο γνωστός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τη Νεφέλη Φασούλη για ένα... remake αλά λαϊκά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι και νυν της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας «φιγουράρει» ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

