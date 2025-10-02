MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Καθώς ο Bad Bunny ετοιμάζεται να περάσει στην ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που θα παρουσιάσει το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl αποκλειστικά στα ισπανικά, ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σύμβουλός του, Κόρι Λεβαντόφσκι, προειδοποίησε ότι πράκτορες της ICE, την υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων, θα βρίσκονται στην εκδήλωση.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benito Antonio (@badbunnypr)

«Αυτό είναι εντολή του προέδρου: αν είστε παράνομα εδώ, γυρίστε πίσω»

Μιλώντας στην εκπομπή «The Benny Show» του Μπένι Τζόνσον, ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν «θα υπάρξει παρουσία της ICE στο Super Bowl εξαιτίας της εμφάνισης του Bad Bunny». Ο Λεβαντόφσκι απάντησε: «Δεν υπάρχει κανένα μέρος που να λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο για όσους ζουν παράνομα στις ΗΠΑ. Ούτε το Super Bowl ούτε πουθενά αλλού».

Και συνέχισε: «Θα σας εντοπίσουμε, θα σας συλλάβουμε, θα σας στείλουμε σε κέντρο κράτησης και θα σας απελάσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την τωρινή κυβέρνηση, σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «εξευτελιστική» την επιλογή του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι «δείχνει να μισεί την Αμερική» και σημείωσε πως «υπάρχουν πολλά σπουδαία συγκροτήματα και καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε αυτήν τη σκηνή».

«Αν υπάρχουν παράνομοι μετανάστες, είτε πρόκειται για συναυλία του Johnny Smith είτε του Bad Bunny είτε οποιουδήποτε άλλου, θα γίνουν έλεγχοι. Αυτό είναι εντολή του προέδρου: αν είστε παράνομα εδώ, γυρίστε πίσω», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει κανένα μέρος που να λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο για όσους ζουν παράνομα στις ΗΠΑ. Ούτε το Super Bowl ούτε πουθενά αλλού. Θα σας εντοπίσουμε, θα σας συλλάβουμε, θα σας στείλουμε σε κέντρο κράτησης και θα σας απελάσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την τωρινή κυβέρνηση, σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν»

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HOLLYWOOD UNLOCKED (@hollywoodunlocked)

Ο Bad Bunny το είχε προβλέψει

Ο Bad Bunny, ωστόσο, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τρεις συνεχόμενες χρονιές (2020-2022) ήταν ο πιο πολυακουσμένος καλλιτέχνης στο Spotify, κατέχει το πιο δημοφιλές άλμπουμ στην ιστορία της πλατφόρμας (Un Verano Sin Ti) και ο τελευταίος του δίσκος, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, έσπασε ρεκόρ, με πολλά κομμάτια να ανεβαίνουν στο Νο1 των διεθνών charts και συνολικά πάνω από 7 δισεκατομμύρια streams το 2025.

Ο ίδιος είχε ήδη αιτιολογήσει γιατί δεν συμπεριέλαβε την Αμερική στη νέα του παγκόσμια περιοδεία: «Οι μαζικές απελάσεις Λατίνων από την κυβέρνηση Τραμπ ήταν ένας από τους λόγους. Δεν έχει καμία σχέση με μίσος. Έχω παίξει πολλές φορές εκεί και όλες οι συναυλίες ήταν καταπληκτικές», είπε.

«Το ζήτημα ήταν ότι η ICE θα μπορούσε να στέκεται έξω από τον χώρο της συναυλίας. Και αυτό μας ανησυχούσε πολύ», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της συμμετοχής του στο Super Bowl εξόργισε τη βάση του Τραμπ, ωστόσο η δημοτικότητα του Bad Bunny παραμένει αδιαμφισβήτητη. Η εμφάνισή του στην κορυφαία σκηνή της αμερικανικής ποπ κουλτούρας αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θρυλική του πορεία.

*Mε πληροφορίες από: Rolling Stone