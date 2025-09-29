«Πήγαινε πες το στη γιαγιά σου»: Ο Bad Bunny θα είναι το μεγάλο όνομα στο halftime show του φετινού Super Bowl

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ώστε διαφορετικά events να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα υπερθέαμα που να τραβάει σαν μαγνήτης πάνω του όλο τον πλανήτη. Ωστόσο, κανένα δεν το έχει καταφέρει καλύτερα από το halftime show στο Super Bowl.

Ο πιο σημαντικός αγώνας (ή ο τελικός των τελικών) του NFL έχει καταφέρει να γίνει ένα παγκόσμιο trend, με όλο τον πλανήτη να ξενυχτάει όχι για να δει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης (άλλωστε ελάχιστοι εκτός ΗΠΑ γνωρίζουν τους κανόνες του αμερικάνικου ποδοσφαίρου) αλλά για να παρακολουθήσουν το υπερθέαμα κατά την διάρκεια του ημιχρόνου.

Σε όλα αυτά τα χρόνια τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας έχουν περάσει από το ημίχρονο του Super Bowl – από τον Μάικλ Τζάκσον και τους Rolling Stones έως την Μπιγιονσέ και τον Dr Dre. Και φέτος είναι η σειρά του Bad Bunny να κατακτήσει τη σκηνή κατά την διάρκεια του ημιχρόνου.

Με μια ανάρτησή του στο Instagram, ο 31χρονος ράπερ έκανε γνωστό ότι στις 8 Φεβρουαρίου 2026 θα βρίσκεται στη σκηνή του Levi’s Stadium στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο του Super Bowl LX για να ξεσηκώσει θεατές και τηλεθεατές.

«Όλο αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Έχει να κάνει με όλους αυτούς που άνοιξαν τον δρόμο τα προηγούμενα χρόνια και μου έδωσαν την ευκαιρία να έρθει η σειρά μου» είπε σε ανακοίνωσή του. Μάλιστα σχολίασε στα ισπανικά «πήγαινε πες στη γιαγιά σου ότι θα είμαστε στο halftime show στο φετινό Super Bowl».

Μάλιστα, αυτή δεν θα είναι η πρώτη του επαφή με το σόου για τον Bad Bunny. Το 2020 ήταν special guest στην εμφάνιση των Σακίρα και Τζένιφερ Λόπεζ, ερμηνεύοντας δύο κομμάτια.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εμφάνισή του δεν έγιναν γνωστές – έχουμε χρόνο για αυτό άλλωστε.

«Αυτό που κάνει και συνεχίζει να κάνει για το Πουέρτο Ρίκο αποτελεί έμπνευση. Είναι χαρά μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του πλανήτη» δήλωσε ο Jay-Z, του οποίου η εταιρεία Roc Nation παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή του καλλιτέχνη στο halftime show.