Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
19 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:45

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Bad Bunny αντιμετωπίζει αγωγή ύψους τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων από έναν κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο, του οποίου το σπίτι χρησιμοποιήθηκε σε μια ταινία μικρού μήκους, σύμφωνα με το Associated Press.

Πιο συγκεκριμένα, ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Πουερτορικανικού καλλιτέχνη την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει το πρακτορείο, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας, καθώς εκατοντάδες θαυμαστές επισκέπτονται την κατοικία του με σκοπό να βγάλουν φωτογραφίες.

«La Casita»

Το σπίτι– που βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του κύριου νησιού στην πόλη Humacao – εμφανίστηκε στην ταινία μικρού μήκους Debí Tirar Más Fotos του Bad Bunny που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο.

Αργότερα ενέπνευσε ένα από τα σκηνικά των συναυλιών του σταρ στο στάδιο Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot στο Σαν Χουάν. Το ομοίωμα του σπιτιού σε πραγματικό μέγεθος, με το όνομα «La Casita», έχει γίνει μασκότ του κύκλου εμφανίσεων, καθώς και ένας χώρος όπου προσκαλούνται διασημότητες, όπως η Πενέλοπε Κρουζ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τους New York Times, το σπίτι που έχει τοποθετηθεί εντός του σταδίου, αντιπροσωπεύειένα πολιτιστικό σύμβολο που συναντάται σε αστικές και αγροτικές περιοχές του αρχιπελάγους — ένα αρχιτεκτονικό στυλ που προέκυψε ως συνδυασμός των παραδοσιακών ξύλινων σπιτιών του 19ου αιώνα και των συνθηκών που επικρατούν σε μια σύγχρονη, μεταβιομηχανική κοινωνία.

«Με δόλιο τρόπο»

Ενώ ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δηλώνει ότι επέτρεψε σε έναν συνεργάτη του Bad Bunny να χρησιμοποιήσει το σπίτι του για το βίντεο, ισχυρίζεται στην αγωγή ότι δεν είχε «πλήρη γνώση του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν», αναφέρει το Associated Press.

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι ο Carrasco δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, αλλά μπορεί να υπογράψει το όνομά του, και ότι οι υπεύθυνοι που ζήτησαν την άδεια να χρησιμοποιήσουν το σπίτι του για το βίντεο «με δόλιο τρόπο» μετέφεραν τις υπογραφές του σε «δύο διαφορετικά συμβόλαια».

«Αρχικά, αυτά τα συμβόλαια δεν παραδόθηκαν στον ίδιο, ούτε του εξήγησαν ή του διάβασαν το περιεχόμενό τους. Ο ενάγων δεν μπόρεσε επίσης να τα διαβάσει, επειδή δεν έχει αυτή την ικανότητα», αναφέρει το έγγραφο. Ως αποτέλεσμα, ο Carrasco ισχυρίζεται ότι αυτά τα συμβόλαια πρέπει να είναι άκυρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Benito Antonio (@badbunnypr)

«Οι συν-κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το σπίτι για να κατασκευάσουν ένα ακριβές αντίγραφό του μέσα στο José Miguel Agrelot Coliseum του Πουέρτο Ρίκο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη σειρά συναυλιών του Bad Bunny», υποστηρίζει η αγωγή, σύμφωνα με το AP.

Πιστή ρέπλικα;

Ο ενάγοντας, δήλωσε επίσης το σπίτι έχει τεράστια συναισθηματική αξία για τον ίδιο, καθώς το έχτισε για την εκλιπούσα σύζυγό του, η οποία ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα της. Αφιέρωσε περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια για να το χτίσει μαζί με την οικογένειά του.

Από την πλευρά της, η σχεδιάστρια της La Casita, Mayna Magruder Ortiz, δήλωσε στους NYT ότι η ρεπλίκα του σπιτιού στον χώρο συναυλιών διαφέρει από το πρωτότυπο, προκειμένου να ταιριάζει με τη νέα του λειτουργία. Χώροι όπως η κουζίνα διατήρησαν την αρχική τους διάταξη, ωστόσο μετατράπηκαν σε μπαρ όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια του σόου.

*Με πληροφορίες από: New York Times | People | AP

