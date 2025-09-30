Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, ο Πουερτορικανός ράπερ Bad Bunny θα ανέβει στη σκηνή του Super Bowl Halftime Show του 2026, ως headliner – ένα γεγονός που μαρτυρά την επιρροή του στην μουσική βιομηχανία.

Μιλώντας για τη θέση που του ανατέθηκε, η οποία ανακοινώθηκε σε μια κοινή ανάρτηση των Apple Music, NFL και Roc Nation, ο ράπερ αποκάλυψε ότι τα νέα ήρθαν «δια χειρός» (ή δια τηλεφώνου για να ακριβολογούμε) του Jay Z.

«Ήμουν στη μέση μιας προπόνησης», είπε ο Bad Bunny στον Zane Lowe του Apple Music 1. «Θυμάμαι ότι μετά το τηλεφώνημα, έκανα περίπου εκατό pull-ups», είπε ο ράπερ. «Δεν χρειαζόμουν άλλα pre-workout».

«Είναι τιμή μας»

Ο Bad Bunny εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Super Bowl το 2020, ως καλεσμένος του σόου του ημιχρόνου με τις Σακίρα και Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2026 θα είναι ο πρωταγωνιστής.

«Τώρα είναι η σειρά σου», έγραψε η Λόπεζ σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία της ίδιας και του Bad Bunny στο X.

Ο Jay-Z, ιδιοκτήτης της Roc Nation, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής για το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, καθώς από το 2019, ο ράπερ έγινε «στρατηγικός σύμβουλος ζωντανής μουσικής ψυχαγωγίας» του NFL σε συνεργασία με τη δισκογραφική του εταιρεία.

«Αυτό που έχει κάνει ο Μπενίτο για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Από την πλευρά του, ο Bad Bunny μοιράστηκε: «Αυτό που νιώθω δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους όσους ήρθαν πριν από μένα και έτρεξαν χιλιόμετρα για να μπορέσω να έρθω και να σκοράρω[…]Αυτό είναι για τον λαό μου, τον πολιτισμό μου και την ιστορία μας. Πες στη γιαγιά σου ότι θα είμαστε το HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL».

«Φίλε, ειλικρινά, ναι»

Περίπου την ίδια περίοδο με την ανακοίνωση του Super Bowl, ο ράπερ του «Me porto bonito» άφησε να εννοηθεί ότι θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που προηγουμένως είχε αποκλείσει τις ΗΠΑ από τη λίστα των στάσεων της περιοδείας του λόγω των συνεχιζόμενων επιδρομών της ICE.

«Το σκέφτηκα πολύ αυτές τις μέρες και, μετά από συζήτηση με την ομάδα μου, αποφάσισα να κάνω μόνο μία εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Bad Bunny στο X την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό i-D την Τετάρτη, ο βραβευμένος με Grammy μουσικός ρωτήθηκε αν απέκλεισε τις ΗΠΑ «λόγω ανησυχίας για τις [μαζικές απελάσεις] των Λατίνων».

«Φίλε, ειλικρινά, ναι», απάντησε. «Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν εμφανίστηκα στις ΗΠΑ, και κανένας από αυτούς δεν είχε να κάνει με μίσος – έχω εμφανιστεί εκεί πολλές φορές. Όλες [οι συναυλίες] ήταν επιτυχημένες. Όλες ήταν υπέροχες».

Ο 31χρονος, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio, είπε ότι οι άνευ προηγουμένου επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (Ice) σε όλες τις ΗΠΑ από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ – η υπηρεσία στοχεύει σε τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις την ημέρα – ήταν ένας σημαντικός παράγοντας.

«Αλλά υπήρχε το πρόβλημα ότι η γ@μημένη ICE θα μπορούσε να είναι έξω [από τη συναυλία μου]», είπε στο i-D. «Και αυτό ήταν κάτι που συζητούσαμε και μας απασχολούσε πολύ».

*Mε πληροφορίες από: People