Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Δεν είναι απλά ένα από τα μεγάλα ονόματα της ραπ σκηνής – είναι και γνωστός «πολέμιος» του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του. Έτσι, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε γνωστό ότι ο Bad Bunny θα είναι ο σταρ στο φετινό halftime show του Super Bowl, ήταν αναμενόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βγάλει… καπνούς.

Ο Τραμπ αποκάλεσε την απόφαση «γελοία», η ICE απειλεί ότι θα βρίσκεται παντού στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια για να συλλαμβάνει πρόσφυγες και το MAGA κίνημα ξεκίνησε μια τεράστια προπαγάνδα εναντίον του 31χρονου πορτορικανού καλλιτέχνη – αγαπημένο τους motto ότι μισεί την Αμερική.

Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν επηρέασαν αρνητικά τον Bad Bunny – το αντίθετο μάλιστα, καθώς περίπου δύο εβδομάδες πριν το Super Bowl έχει γράψει ήδη το πρώτο του ρεκόρ.

Το επίσημο teaser για την επερχόμενη εμφάνισή του στο ημίχρονο του αγαπημένου αθλήματος των ΗΠΑ, που κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου, συγκέντρωσε περισσότερα από 5.1 εκατ. likes και 69.3 εκατ. προβολές στο λογαριασμό του στο Instagram.

Η δυναμική του Bad Bunny στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τέτοια, που θύμισε κάτι από Ριάνα – το 2023 το teaser της σταρ είχε συγκεντρώσει 4.1 εκατ. likes και 72 εκατομμύρια προβολές.

Επίσης η ανάρτηση της ανακοίνωσης του Bad Bunny τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει ήδη 146 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 8 εκατομμύρια likes, σύμφωνα με το Complex.

Το teaser για το πολυαναμενόμενο σόου του ημιχρόνου υπό τους ήχους του «BAILE INOLVIDABLE» από το πρόσφατο άλμπουμ του με τίτλο DeBÍ TiRAR MáS FOToS αποτελεί «μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον κόσμο». Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, «ο Bad Bunny καλεί το κοινό να ενωθεί μαζί του σε μια μνημειώδη εμφάνιση, γιορτάζοντας τον ρυθμό, την ενότητα και τον πολιτιστικό πλούτο που ο ίδιος φέρνει στην παγκόσμια σκηνή».

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει απαντήσει σε διάφορες κατηγορίες της MAGA υστερίας, που μέσα σε όλα τον κατηγορούν ότι τραγουδάει μόνο στα ισπανικά.

Κατά την εμφάνισή του στο Saturday Night Live, ο Bad Bunny έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και φυσικά ήταν στα ισπανικά: «Αυτό το μήνυμα είναι ειδικά για όλους τους Λατίνους, σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εργαστεί σκληρά για να ανοίξουν πόρτες και κάθε δικό μου επίτευγμα είναι ένα παραπάνω βήμα. Επιπλέον, ένα δικό μου κατόρθωμα είναι κατόρθωμα όλων μας, αποδεικνύοντας το αποτύπωμά μας και τη συνεισφορά μας σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τα αφαιρέσει ή να τα σβήσει».

Και πρόσθεσε: «Και αν δεν καταλάβατε τι είπα, έχετε τέσσερις μήνες καιρό για να μάθετε ισπανικά».