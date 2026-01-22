magazin
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22 Ιανουαρίου 2026 | 10:43

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Δεν είναι απλά ένα από τα μεγάλα ονόματα της ραπ σκηνής – είναι και γνωστός «πολέμιος» του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του. Έτσι, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο έγινε γνωστό ότι ο Bad Bunny θα είναι ο σταρ στο φετινό halftime show του Super Bowl, ήταν αναμενόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να βγάλει… καπνούς.

Ο Τραμπ αποκάλεσε την απόφαση «γελοία», η ICE απειλεί ότι θα βρίσκεται παντού στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια για να συλλαμβάνει πρόσφυγες και το MAGA κίνημα ξεκίνησε μια τεράστια προπαγάνδα εναντίον του 31χρονου πορτορικανού καλλιτέχνη – αγαπημένο τους motto ότι μισεί την Αμερική.

Βέβαια τίποτα από όλα αυτά δεν επηρέασαν αρνητικά τον Bad Bunny – το αντίθετο μάλιστα, καθώς περίπου δύο εβδομάδες πριν το Super Bowl έχει γράψει ήδη το πρώτο του ρεκόρ.

Το επίσημο teaser για την επερχόμενη εμφάνισή του στο ημίχρονο του αγαπημένου αθλήματος των ΗΠΑ, που κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου, συγκέντρωσε περισσότερα από 5.1 εκατ. likes και 69.3 εκατ. προβολές στο λογαριασμό του στο Instagram.

Η δυναμική του Bad Bunny στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τέτοια, που θύμισε κάτι από Ριάνα – το 2023 το teaser της σταρ είχε συγκεντρώσει 4.1 εκατ. likes και 72 εκατομμύρια προβολές.

Επίσης η ανάρτηση της ανακοίνωσης του Bad Bunny τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει ήδη 146 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 8 εκατομμύρια likes, σύμφωνα με το Complex.

Το teaser για το πολυαναμενόμενο σόου του ημιχρόνου υπό τους ήχους του «BAILE INOLVIDABLE» από το πρόσφατο άλμπουμ του με τίτλο DeBÍ TiRAR MáS FOToS αποτελεί «μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον κόσμο». Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, «ο Bad Bunny καλεί το κοινό να ενωθεί μαζί του σε μια μνημειώδη εμφάνιση, γιορτάζοντας τον ρυθμό, την ενότητα και τον πολιτιστικό πλούτο που ο ίδιος φέρνει στην παγκόσμια σκηνή».

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει απαντήσει σε διάφορες κατηγορίες της MAGA υστερίας, που μέσα σε όλα τον κατηγορούν ότι τραγουδάει μόνο στα ισπανικά.

Κατά την εμφάνισή του στο Saturday Night Live, ο Bad Bunny έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και φυσικά ήταν στα ισπανικά: «Αυτό το μήνυμα είναι ειδικά για όλους τους Λατίνους, σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εργαστεί σκληρά για να ανοίξουν πόρτες και κάθε δικό μου επίτευγμα είναι ένα παραπάνω βήμα. Επιπλέον, ένα δικό μου κατόρθωμα είναι κατόρθωμα όλων μας, αποδεικνύοντας το αποτύπωμά μας και τη συνεισφορά μας σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τα αφαιρέσει ή να τα σβήσει».

Και πρόσθεσε: «Και αν δεν καταλάβατε τι είπα, έχετε τέσσερις μήνες καιρό για να μάθετε ισπανικά».

googlenews

Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Fizz 21.01.26

Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Fizz 20.01.26

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
Σφαγή 20.01.26

«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Free Brooklyn 20.01.26

Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets
English edition 22.01.26

UBS Sees Greek Banks as Undervalued, Raises Price Targets

According to UBS, Alpha Bank offers the strongest earnings-per-share growth but the lowest ROTE, while Eurobank stands out as an attractive regional growth story supported by successful acquisitions.

Σύνταξη
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective
Στωικός 22.01.26

Ήθελα να του ρίξω γροθιά στο πρόσωπο: Η περίεργη χημεία των Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον στο True Detective

Οι Μάθιου ΜακΚόναχι και Γούντι Χάρελσον επανενώθηκαν στο podcast Where Everybody Knows Your Name και αποκάλυψαν μερικές στιγμές τους πίσω από τις κάμερες κατά την διάρκεια των γυρισμάτων True Detective.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης
Πολιτική 22.01.26

Δεν θα μεταβεί στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί απευθείας στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σύνταξη
Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»
Ελλάδα 22.01.26

Καλλιάνος για κακοκαιρία: Το πριν και το μετά της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα – «Μυρίζει πόλεμο, δεν υπερβάλλω»

«Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Χαρίτσης και Σακελλαρίδης δοκιμάζουν τα όριά τους: Συνέδριο επιβίωσης ή ρήξης για τη Νέα Αριστερά – Το βλέμμα στον Τσίπρα

Όλα ανοιχτά το επόμενο τετραήμερο για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, το σενάριο της ρήξης και χρυσή τομή μέσω αυτονομίας

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οι MEDUZA μιλούν για το “Melodia” και τη νέα τους εποχή – Πώς χτίζουν έναν ήχο που δεν εξαρτάται από τις τάσεις
Plus 22.01.26

Οι MEDUZA μιλούν για το “Melodia” και τη νέα τους εποχή – Πώς χτίζουν έναν ήχο που δεν εξαρτάται από τις τάσεις

Από τη συνεργασία με τον Argy και τις trance αναφορές μέχρι τη σημασία των live shows και της καλλιτεχνικής ταυτότητας, το ιταλικό τρίο μιλά για τη μουσική που θέλει να αντέχει στον χρόνο

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
