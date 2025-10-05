Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε πως πράκτορες της ICE, την υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων, θα βρίσκονται «παντού» στο Super Bowl του 2026.

Η δήλωσή της ήρθε λίγο μετά την αποκάλυψη ότι ο Bad Bunny θα είναι ο επικεφαλής καλλιτέχνης του φετινού Halftime Show. Νωρίτερα, ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, είχε πει ότι η ICE θα είναι παρούσα στον μεγάλο τελικό. Τώρα, η Νόεμ, μιλώντας σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του Μπένι Τζόνσον στο YouTube, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του γεγονότος αποτελεί «προτεραιότητα».

«Η αποστολή μου είναι να διασφαλίσω πως όποιος πάει στο Super Bowl θα μπορέσει να το απολαύσει και να φύγει με ασφάλεια — αυτό είναι το πραγματικό πνεύμα της Αμερικής», είπε η Νοεμ. «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Η ίδια συμπλήρωσε με αιχμηρό τόνο: «Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης που αγαπά τη χώρα του».



Ο Bad Bunny το είχε προβλέψει

Ο Bad Bunny, από την πλευρά του, είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό i-D ότι απέφυγε να συμπεριλάβει συναυλίες στις ΗΠΑ στην περιοδεία του Debí Tirar Más Fotos, εξαιτίας του φόβου του για πιθανή παρουσία της ICE έξω από τους χώρους των εμφανίσεών του.

«Υπήρχαν πολλοί λόγοι που δεν εμφανίστηκα στις ΗΠΑ, και κανένας δεν είχε να κάνει με αντιπάθεια — έχω παίξει εκεί πολλές φορές και οι συναυλίες μου ήταν πάντα επιτυχημένες», ανέφερε. «Αλλά υπήρχε ο φόβος πως, στην τελική, η ICE θα μπορούσε να περιμένει απ’ έξω. Και αυτό ήταν κάτι που μας απασχολούσε σοβαρά».

Όταν η Νόεμ ρωτήθηκε αν έχει κάποιο μήνυμα προς το NFL μετά την επιλογή του Bad Bunny για το Super Bowl, απάντησε: «Αυτοί είναι ανίκανοι, εμείς θα νικήσουμε. Ο Θεός θα μας ευλογήσει και θα σταθούμε περήφανοι. Εκείνοι δεν θα μπορούν να κοιμηθούν, γιατί δεν ξέρουν καν τι πιστεύουν. Είναι αδύναμοι — εμείς θα το φτιάξουμε».

Παράλληλα, ο Bad Bunny ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πρώτο επεισόδιο της 51ης σεζόν του Saturday Night Live αυτό το Σάββατο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φετινή του παρουσία στην αμερικανική ποπ σκηνή.