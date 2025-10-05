magazin
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Culture Live 05 Οκτωβρίου 2025 | 11:45

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Spotlight

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε πως πράκτορες της ICE, την υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων, θα βρίσκονται «παντού» στο Super Bowl του 2026.

Η δήλωσή της ήρθε λίγο μετά την αποκάλυψη ότι ο Bad Bunny θα είναι ο επικεφαλής καλλιτέχνης του φετινού Halftime Show. Νωρίτερα, ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, είχε πει ότι η ICE θα είναι παρούσα στον μεγάλο τελικό. Τώρα, η Νόεμ, μιλώντας σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του Μπένι Τζόνσον στο YouTube, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του γεγονότος αποτελεί «προτεραιότητα».

«Η αποστολή μου είναι να διασφαλίσω πως όποιος πάει στο Super Bowl θα μπορέσει να το απολαύσει και να φύγει με ασφάλεια — αυτό είναι το πραγματικό πνεύμα της Αμερικής», είπε η Νοεμ. «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Η ίδια συμπλήρωσε με αιχμηρό τόνο: «Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης που αγαπά τη χώρα του».

YouTube thumbnail

Ο Bad Bunny το είχε προβλέψει

Ο Bad Bunny, από την πλευρά του, είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό i-D ότι απέφυγε να συμπεριλάβει συναυλίες στις ΗΠΑ στην περιοδεία του Debí Tirar Más Fotos, εξαιτίας του φόβου του για πιθανή παρουσία της ICE έξω από τους χώρους των εμφανίσεών του.

«Υπήρχαν πολλοί λόγοι που δεν εμφανίστηκα στις ΗΠΑ, και κανένας δεν είχε να κάνει με αντιπάθεια — έχω παίξει εκεί πολλές φορές και οι συναυλίες μου ήταν πάντα επιτυχημένες», ανέφερε. «Αλλά υπήρχε ο φόβος πως, στην τελική, η ICE θα μπορούσε να περιμένει απ’ έξω. Και αυτό ήταν κάτι που μας απασχολούσε σοβαρά».

Όταν η Νόεμ ρωτήθηκε αν έχει κάποιο μήνυμα προς το NFL μετά την επιλογή του Bad Bunny για το Super Bowl, απάντησε: «Αυτοί είναι ανίκανοι, εμείς θα νικήσουμε. Ο Θεός θα μας ευλογήσει και θα σταθούμε περήφανοι. Εκείνοι δεν θα μπορούν να κοιμηθούν, γιατί δεν ξέρουν καν τι πιστεύουν. Είναι αδύναμοι — εμείς θα το φτιάξουμε».

Παράλληλα, ο Bad Bunny ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πρώτο επεισόδιο της 51ης σεζόν του Saturday Night Live αυτό το Σάββατο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φετινή του παρουσία στην αμερικανική ποπ σκηνή.

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix
Streaming 03.10.25

Νεκροφιλία ως σέξι ψυχαγωγία; Η εμμονή με τον Χασάπη Εντ Γκέιν και η εμπορευματοποίηση του πόνου στο Monster του Netflix

Το 1957, ο Εντ Γκέιν γέννησε τα κινηματογραφικά τέρατα. Σήμερα, η ιστορία του Χασάπη του Πλέινφιλντ επιστρέφει στο Netflix, με τον Τσάρλι Χάναμ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πυροδοτώντας ένα νέο πόλεμο. Πόσο ηθικό είναι να πουλάς τον πόνο ως «σέξι» ψυχαγωγία;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του '68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» – Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας
Μαρία Δίπλα 05.10.25

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» - Τι καταγγέλλει ο πατέρας ελληνίδας ακτιβίστριας του Flotilla

Η Μαρία Δίπλα επέβαινε στο πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του Global Sumud Flotilla - Απήχθη μαζί με τους υπόλοιπους 26 έλληνες ακτιβιστές σε διεθνή ύδατα από το Ισραήλ - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

Σύνταξη
Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Απίστευτο: Διαπληκτισμός παικτών της Αιγύπτου και buzzer beater φάουλ στις καθυστερήσεις στο Μουντιάλ Κ20 (vid)

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 μεταξύ Αιγύπτου και Χιλής, καθώς ο εκτελεστής του φάουλ των Αφρικανών άλλαξε δύο φορές έπειτα από τσακωμό μεταξύ των παικτών και μετουσιώθηκε σε buzzer beater.

Σύνταξη
Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Μύδροι κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση Ρούτσι – Κόντρα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Θεοχάρης μίλησε για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης του Π. Ρούτσι - Καρχιμάκης και Γιαννούλης καταλόγισαν ντροπιαστική στάση σε όσους αμφισβητούν το δικαίωμα του πατέρα να μάθει την αλήθεια.

Σύνταξη
Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο
Ελλάδα 05.10.25

Απογραφή ανελκυστήρων: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο την καταγραφή όλων των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Σύνταξη
Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή οδηγούνται πέντε από τους κατηγορουμένους μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους
Βαριά αδικήματα 05.10.25

Προφυλακίζονται πέντε από τους εννέα κατηγορουμένους για την υπόθεση της απάτης με τον ΦΠΑ

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις απάτες με ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή - Εντός της ημέρας η απόφαση της δικαιοσύνης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κέλλας: «Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα του lockdown στα αιγοπρόβατα»
Ανησυχία 05.10.25

«Ανοιχτό και επί τάπητος το θέμα» - Ο Χρήστος Κέλλας για το πιθανό lockdown στα αιγοπρόβατα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, αναφέρει ότι γίνονται προσπάθειες το lockdown να αποφευχθεί με κάθε τρόπο - Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει τη Δευτέρα

Σύνταξη
Γάζα: Ξεκινά το παζάρι στο Κάιρο – Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας
Μετατοπίσεις 05.10.25

Ξεκινά το παζάρι για τη Γάζα στο Κάιρο - Οι κινήσεις Τραμπ, Νετανιάχου και η Παλαιστίνη ως συνείδηση της ανθρωπότητας

Οι διαπραγματευτικές ομάδες φτάνουν στο Κάιρο για τις κρίσιμες συνομιλίες - Η στάση του Τραμπ και πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου - Η σφαγή έχει αλλάξει όχι μόνο τη Γάζα αλλά όλο τον κόσμο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία
Γάζα 05.10.25

«Τώρα ή ποτέ»: Με φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ, ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε φωτογραφία από τη διαδήλωση στο Ισραήλ, για την απελευθέρωση των ομήρων - Η εικόνα δείχνει το πλήθος από ψηλά να κρατά ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ»

Σύνταξη
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

