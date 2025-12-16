Ο Bad Bunny έχει δίκιο – Το κοινό στις συναυλίες πρέπει κάποια στιγμή να αφήσει το κινητό στην άκρη

Δεν είναι ψέμα ότι τα κινητά τηλέφωνα καταστρέφουν σχεδόν σαδομαζοχιστικά την ατμόσφαιρα των συναυλιών. Είτε μιλάμε για ραπ, είτε για ροκ, είτε ακόμη και για ποπ, αυτή η εφεύρεση που κάποτε είχε στόχο να επικοινωνούμε (αντί να τρέχουμε στον φούρνο της γειτονιάς για να μιλήσουμε με τον φίλο μας όπως μας έλεγαν οι γονείς μας), έχει κατακλύσει όλους τους συναυλιακούς χώρους: αντί να ακούμε φωνές, αντί να εκτοξεύονται πράγματα στον αέρα, αντί οι παρευρισκόμενοι να κάνουν ακρότητες (με μέτρο ας πούμε) για τις οποίες θα συζητούν την επόμενη ημέρα γελώντας, βγάζουν από την τσέπη τους ένα κινητό και αρχίζουν να κινηματογραφούν τα πάντα, λες και είναι ειδικοί απεσταλμένοι του Reuters σε εμπόλεμη ζώνη. Όπως όλα δείχνουν, η νέα εποχή του φαίνεσθαι και, το ονομάζω έτσι διότι το υλικό δεν προορίζεται συνήθως για το προσωπικό μας αρχείο, αλλά για να μοιραστεί σε μεγάλες ποσότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποδείξουμε σε γνωστούς και αγνώστους ότι κάπου πήγαμε το Σάββατο βράδυ, κάθησε στον λαιμό του Bad Bunny, ο οποίος ζήτησε από το κοινό σε πρόσφατη συναυλία του στο Μεξικό, να αφήσει λιγάκι το τηλέφωνο του στην άκρη και να ζήσει την στιγμή.

Αν τολμάτε

Και για να ακριβολογούμε, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης έδωσε τη δεύτερη από τις οκτώ συναυλίες που έχει προγραμματίσει στο GNP Seguros Stadium στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Debí Tirar Más Fotos και θέλησε να μιλήσει για μια σωρεία καταστάσεων που πλήττουν άπαντες.

Αφού ερμήνευσε το ένα hit μετά το άλλο, από φρέσκα τραγούδια του «Debí Tirar Más Fotos», που ήταν υποψήφιο για Grammy, μέχρι τα «La Canción» και «Diles», ο Bad Bunny αποφάσισε να παρακινήσει τους παρευρισκόμενους να «ζήσουν την στιγμή» – μια προτροπή που άλλωστε, κολυμπάει ανέμελη και στο νέο του άλμπουμ.

«Ελπίζω να απολαύσατε αυτή τη βραδιά και να συνεχίσετε να την απολαμβάνετε γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα», είπε ο Bad Bunny από την σκηνή.

«Απολαύστε κάθε στιγμή που σας χαρίζει η ζωή. Σας το λέω από καρδιάς, σας το λέω με ειλικρίνεια, μην σταταλέτε την ενέργεια σας σε τοξικές καταστάσεις[…]Μην ζείτε σκεπτόμενοι τι θα μπορούσε να είχε γίνει και τα λάθη του παρελθόντος — μαθαίνουμε από αυτά. Ό,τι έχει ήδη συμβεί δεν μπορεί να αλλάξει και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο», είπε ο μουσικός.

Πριν αναφερθεί στους στίχους του hit του «BAILE INoLVIDABLE», όπου μια παλαιότερη εκδοχή του συμβουλεύει τους ακροατές να αγαπούν όσο το δυνατόν περισσότερο όσο είναι ακόμα ζωντανοί, ο Bad Bunny επανέλαβε: «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζούμε την στιγμή. [Οπότε] αν τολμάτε, βάλτε όλοι τα κινητά σας στην άκρη. Αν θέλετε να ζήσουμε όλοι μαζί μια αξέχαστη εμπειρία, σηκώστε τα χέρια σας».

Δεν έχει και άδικο, θα πω εγώ. Όλοι οραματιζόμαστε μια εποχή από τα παλιά, τότε που μπορούσες να χορέψεις όπως θέλεις, να φορέσεις ότι θέλεις, να γελάσεις όσο δυνατά θέλεις, να κάνεις ότι παρατυπία θέλεις, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος ότι θα βρεθεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος (απλήρωτος) παπαράτσι που θα σε τραβήξει φωτογραφίες ή και βίντεο λες και είσαι η Πάρις Χίλτον ή η Κέιτ Μος την δεκαετία του 2000.

Επίσης όλοι (ή σχεδόν όλοι) νοσταλγούμε μια εποχή που δυστυχώς ζήσαμε για λίγο: τότε που πήγαινες σε live και νόμιζες ότι θα πάρει φωτιά ο χώρος, τότε που χωρίς να έχεις ανταλλάξει αριθμό ή Instagram, συνέχιζες την βραδιά σου με άγνωστες παρέες, οι οποίες αν ήσουν τυχερός, θα γινόταν μακροχρόνιοι φίλοι.

«Μα που κολλάει αυτό;» θα αναρωτιέστε εσείς. Πηγαίντε μια βόλτα από όσα μέρη απαγορεύονται (ή απλά δεν γουστάρουν) ακόμη τα κινητά τηλέφωνα, και θα καταλάβετε όταν δείτε τους ανθρώπους να ζουν ανθρώπινα.

Δηλαδή; Πάθος για το τώρα και σεβασμό τόσο σε εκείνον ή και εκείνους που καταθέτουν ένα κομμάτι της ψυχής τους στην σκηνή, όσο και για την ιδιωτικότητα των γύρω σου.

*Με στοιχεία από: People