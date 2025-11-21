Η γλώσσα ως πολιτική δήλωση – Ο Bad Bunny, η Rosalía και η μάχη για την ταυτότητα

Ο Bad Bunny έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του: δεν τον ενδιαφέρει αν το κοινό καταλαβαίνει τους στίχους του. «Δεν με νοιάζει!» απάντησε στο Popcast των New York Times, εξηγώντας ότι τραγουδά στη λαϊκή πορτορικανή αργκό, ακόμη κι αν πολλοί ισπανόφωνοι δεν πιάνουν όλες τις αναφορές. Για εκείνον, είναι ζήτημα ταυτότητας. «Αν δεν καταλάβατε τι είπα, έχετε τέσσερις μήνες να μάθετε», είπε προκλητικά στην εμφάνισή του στο Saturday Night Live, ενόψει του Super Bowl.

#DebíTirarMásFotos ♬ original sound – The New York Times @nytimes Bad Bunny doesn’t care if you don’t understand the lyrics to his music. In an exclusive video interview, the global superstar discusses his sixth solo album, “Debí Tirar Más Fotos,” which was recorded wholly in Puerto Rico. Watch the whole conversation at the link in our bio. Video by Pat Gunther, Felice Leon, Eddie Costas, Mark Zemel, Brooke Minters, Sophie Erickson, Dave Mayers, Jon Caramanica and Joe Coscarelli #BadBunny



Η στάση του δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή. Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την El Pais, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ που παρείχαν βοήθεια στα ισπανικά περιορίστηκαν και το 90% των ατόμων που κρατούνται από την ICE είναι Λατινοαμερικανοί. Μέσα σε αυτό το πολιτικό κλίμα, ο Bad Bunny δηλώνει ότι η γλώσσα του δεν χρειάζεται μετάφραση για να σταθεί σε παγκόσμια σκηνή.

Η Rosalía που «νοιάζεται»

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η Rosalía. Σε συνέντευξή της παραδέχτηκε ότι «νοιάζεται» αν την καταλαβαίνουν και κάνει συνειδητά την προσπάθεια να τραγουδά σε ξένες γλώσσες. Η φράση της όμως παρερμηνεύτηκε ως αιχμή προς τον Bad Bunny και προκάλεσε οργή στα social.

Σε βίντεο στο TikTok, χρήστες την κατηγόρησαν ότι επωφελείται από την κουλτούρα των Λατίνων χωρίς να ανήκει σε αυτήν. Η Rosalía απάντησε —πριν σβήσει το σχόλιο— ότι η δήλωσή της «βγήκε εκτός πλαισίου» και ότι τρέφει «μόνο αγάπη και σεβασμό» για τον Bad Bunny.



Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της, Lux. Ένα project «γυναικείου μυστικισμού» με τραγούδια σε 13 γλώσσες — από καταλανικά και σικελικά, μέχρι αραβικά και ισπανικά. «Ανήκω στον κόσμο. Γιατί να βάλω παρωπίδες;» δήλωσε η ίδια.

Η pop δεν μιλά πια μόνο αγγλικά

Το δίπολο δεν είναι καινούργιο. Στα τέλη των ’90s, για να «περάσεις» στην παγκόσμια αγορά, έπρεπε να τραγουδήσεις στα αγγλικά: Ρίκι Μάρτιν, Σακίρα, Ενρίκε Ιγκλέσιας. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Καλλιτέχνες όπως ο Bad Bunny, η Karol G, ο Maluma και η Becky G σπάνε ρεκόρ στις πλατφόρμες, εμφανίζονται στο Coachella και στο Super Bowl, χωρίς να εγκαταλείπουν τα ισπανικά. Όπως είπε ο Maluma: «Μπορώ να κατακτήσω τον κόσμο τραγουδώντας στη γλώσσα μου.»

Σήμερα, οι Λατίνοι καλλιτέχνες δεν περιμένουν την έγκριση της αγγλόφωνης βιομηχανίας. Δεν μεταφράζουν τη γλώσσα τους για να χωρέσουν στο mainstream· το mainstream προσαρμόζεται σε αυτούς. Είτε πρόκειται για την αδιαπραγμάτευτη στάση του Bad Bunny είτε για τον πολυγλωσσικό πειραματισμό της Rosalía, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η εποχή που η pop μιλούσε μόνο αγγλικά έχει τελειώσει.

* Με πληροφορίες από: El Pais English, Kεντρική Φωτογραφία: Instagram @rosalia.vt