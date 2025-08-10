magazin
Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στην Πρέβεζα - Ήχησε το 112
Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;
Music 10 Αυγούστου 2025 | 20:30

Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;

Οι επικρίσεις προς την Rosalía για το ότι δεν πήρε δημόσια θέση τροφοδοτούν τη συζήτηση για την επιρροή των σταρ στην κοινή γνώμη, ενώ αυξάνεται η πίεση προς όσους παραμένουν σιωπηλοί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η υπόθεση της Rosalía άναψε ξανά τη συζήτηση για το αν οι καλλιτέχνες έχουν την υποχρέωση να παίρνουν δημόσια θέση σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα —και ειδικά στον πόλεμο στη Γάζα, που έχει προκαλέσει περισσότερους από 60.000 θανάτους Παλαιστινίων από τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του θύλακα.

Η θρυαλλίδα πυροδοτήθηκε όταν ο σχεδιαστής μόδας Μιγκέλ Αντρόβερ δήλωσε ότι αρνείται να ντύσει τη δημοφιλή τραγουδίστρια λόγω της σιωπής της για τη σύγκρουση. Η ανάρτηση του Αντρόβερ προκάλεσε αφορμή για πληθώρα συζητήσεων στα social media, με χιλιάδες χρήστες να ζητούν από την Ισπανίδα σταρ να τοποθετηθεί.

Η Rosalía απάντησε μέσω Instagram, καταδικάζοντας τις δολοφονίες αμάχων και επικρίνοντας όσους έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τη βία αλλά δεν το κάνουν. «Δεν καταλαβαίνω πώς το να ντροπιάζουμε ο ένας τον άλλον είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε στον αγώνα για την ελευθερία της Παλαιστίνης. Είναι τρομερό να βλέπεις κάθε μέρα αθώους ανθρώπους να σκοτώνονται και αυτούς που θα έπρεπε να το σταματήσουν να μην το κάνουν», έγραψε, επιχειρώντας να υποστηρίξει ότι η στοχοποίηση ή η δημόσια διαπόμπευση δεν φέρνει λύσεις.

Screenshot από το Instagram της Rosalía

Οι καλλιτέχνες ως κοινωνική επιρροή

Mε αφορμή το γεγονός, ειδικοί τοποθετήθηκαν στο El Pais. Ο πολιτικός σύμβουλος Αντόνι Γκουτιέρες-Ρουμπί σημειώνει ότι οι καλλιτέχνες, ειδικά οι μουσικοί με εκατομμύρια ακολούθους, έχουν τεράστια επιρροή στη διαμόρφωση κοινής γνώμης. «Απευθύνονται σε κοινό που συχνά δεν παρακολουθεί παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης», τονίζει.

Ο δημοσιογράφος και πανεπιστημιακός Αντόνιο Κουαρτέρο συμφωνεί, υπογραμμίζοντας ότι για πολλούς νέους, οι καλλιτέχνες λειτουργούν ως κύριες πηγές ενημέρωσης και πρότυπα στάσης ζωής. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι η σιωπή τους μπορεί να εκληφθεί ως αδιαφορία ή έμμεση αποδοχή.

Ο πολιτιστικός αναλυτής Φράνκι Πιζά περιγράφει τη σύγχρονη δημόσια εικόνα ως «φορέα ιδεολογίας». Όπως λέει, η ιδέα ότι ένας διάσημος μπορεί να παραμείνει ουδέτερος είναι «μια φαντασίωση που καταρρέει». Στα social media, κάθε δήλωση —ή η απουσία δήλωσης— αποκτά πολιτική διάσταση.

Η πίεση του διαδικτύου

Η διάχυση εικόνων από τη Γάζα και οι συνεχείς ενημερώσεις έχουν εντείνει την πίεση προς τις διασημότητες να τοποθετηθούν. Όταν δεν το κάνουν, το κοινό συχνά αντιδρά με «cancel», διαδικτυακές καμπάνιες ή αποδοκιμασίες σε δημόσιες εμφανίσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σιωπή κοστίζει περισσότερο από μια αμφιλεγόμενη δήλωση.

Η σιωπή είναι πράξη 

Ο διάλογος γύρω από τη Ροζαλία δείχνει ότι το όριο ανάμεσα στην καλλιτεχνική ιδιότητα και την κοινωνική ευθύνη γίνεται ολοένα πιο θολό. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι δημιουργοί έχουν δικαίωμα στη σιωπή, ώστε να προστατεύσουν την καριέρα και την ιδιωτικότητά τους. Άλλοι επιμένουν πως, με δεδομένη την πλατφόρμα και την απήχηση που διαθέτουν, η αποχή από το δημόσιο λόγο συνιστά στάση με πολιτικό βάρος.

Η συζήτηση αυτή δεν περιορίζεται στη Γάζα, αλλά αντανακλά μια ευρύτερη τάση: σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία κυκλοφορεί ακαριαία και η κοινωνία απαιτεί τοποθέτηση, η σιωπή είναι σπάνια «ουδέτερη». Για τους καλλιτέχνες, το αν θα μιλήσουν ή θα σωπάσουν δεν είναι απλώς προσωπική επιλογή —είναι αναπόφευκτα πράξη και ως τέτοια φέρει συνέπειες.

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Γράφει ιστορία 09.08.25

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο
Τραγωδία 04.08.25

«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους φίλους του», δήλωσαν οι Oasis όταν έμαθαν ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση στη συναυλία τους στο Γουέμπλεϊ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο
Music 04.08.25

«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο

Ένα νέο βιβλίο του βραβευμένου βιογράφου Πίτερ Γκουράλνικ με τίτλο The Colonel and the King ρίχνει φως στη σχέση του Έλβις Πρίσλεϊ με τον μάνατζέρ του, τον Συνταγματάρχης Τομ Πάρκερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής
Music 03.08.25

Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής

Μισό αιώνα μετά το θάνατό του, ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του θρυλικού καλλιτέχνη Νικ Ντρέικ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
