Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η απόφαση του NFL να φέρει στη σκηνή του Super Bowl τον Λατίνο Bad Bunny έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο κίνημα των MAGA.

Μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, η συντηρητική οργάνωση του ακροδεξιού influencer Tσάρλι Κερκ, Turning Point USA, ανακοίνωσε ότι διοργανώνει το δικό της σόου ως απάντηση στην απόφαση του NFL.

Η κίνηση αυτή έρχεται στον απόηχο έντονης αντίδρασης από την αμερικανική Δεξιά, λόγω των επικριτικών σχολίων του Bad Bunny για τις πολιτικές μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ.

Η οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ και τώρα διευθύνεται από τη χήρα του, Έρικα Κερκ, έκανε την ανακοίνωση μέσω X.

«Είναι αλήθεια, η Turning Point USA είναι ενθουσιασμένη να ανακοινώσει το The All American Halftime Show. Καλλιτέχνες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση έρχονται σύντομα» αναφέρει η ανάρτηση της οργάνωσης που υπηρετεί τις «αξίες των MAGA».

Η επιλογή του Bad Bunny προκάλεσε την οργή πολλών συντηρητικών σχολιαστών και πολιτικών.

Η Τόμι Λόρεν δήλωσε ότι ο Bad Bunny «δεν είναι Αμερικανός καλλιτέχνης», αν και ο τραγουδιστής είναι γεννημένος στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο αποτελεί έδαφος των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός-Λουιζιάνα), εξέφρασε την αντίθεσή του, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «τρομερή».

«Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να έχετε τον Λι Γκρίνγουντ ή πρότυπα να κάνουν κάτι τέτοιο, όχι κάποιον σαν αυτόν», δήλωσε.

Ο Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, επικεφαλής σύμβουλος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, σχολίασε ότι πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) θα είναι παρόντες στον τελικό του NFL, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 8 Φεβρουαρίου και θα μεταδοθεί από το NBC.

«Θα επιβάλλουμε την τάξη παντού», είπε ο Λεβαντόφσκι. «Θα κάνουμε τους Αμερικανούς ασφαλείς. Αυτή είναι οδηγία από τον πρόεδρο. Εάν βρίσκεστε σε αυτή τη χώρα παράνομα, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας: Πηγαίνετε σπίτι».

Η Turning Point USA δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον χώρο διεξαγωγής του δικού της σόου, ούτε άλλες λεπτομέρειες, όπως το αν κάποιο μέσο θα μεταδώσει το δικό της show.