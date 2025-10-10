Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL
- Τρίπολη: «Μου επιτέθηκε με μαχαίρι, το άρπαξα και τον χτύπησα» – Τι λέει στο in ο δικηγόρος του 13χρονου
- Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
- Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών
- Χτυπημένη αρσενική αλεπού διασώθηκε από την ΑΝΙΜΑ στο Γαλάτσι
Η απόφαση του NFL να φέρει στη σκηνή του Super Bowl τον Λατίνο Bad Bunny έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο κίνημα των MAGA.
Μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, η συντηρητική οργάνωση του ακροδεξιού influencer Tσάρλι Κερκ, Turning Point USA, ανακοίνωσε ότι διοργανώνει το δικό της σόου ως απάντηση στην απόφαση του NFL.
Η κίνηση αυτή έρχεται στον απόηχο έντονης αντίδρασης από την αμερικανική Δεξιά, λόγω των επικριτικών σχολίων του Bad Bunny για τις πολιτικές μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ.
Η οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε από τον Τσάρλι Κερκ και τώρα διευθύνεται από τη χήρα του, Έρικα Κερκ, έκανε την ανακοίνωση μέσω X.
«Είναι αλήθεια, η Turning Point USA είναι ενθουσιασμένη να ανακοινώσει το The All American Halftime Show. Καλλιτέχνες και λεπτομέρειες για την εκδήλωση έρχονται σύντομα» αναφέρει η ανάρτηση της οργάνωσης που υπηρετεί τις «αξίες των MAGA».
View this post on Instagram
Η επιλογή του Bad Bunny προκάλεσε την οργή πολλών συντηρητικών σχολιαστών και πολιτικών.
Η Τόμι Λόρεν δήλωσε ότι ο Bad Bunny «δεν είναι Αμερικανός καλλιτέχνης», αν και ο τραγουδιστής είναι γεννημένος στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο αποτελεί έδαφος των ΗΠΑ.
Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον (Ρεπουμπλικανός-Λουιζιάνα), εξέφρασε την αντίθεσή του, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «τρομερή».
«Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να έχετε τον Λι Γκρίνγουντ ή πρότυπα να κάνουν κάτι τέτοιο, όχι κάποιον σαν αυτόν», δήλωσε.
🚨 HUGE ANNOUNCEMENT 🚨
It’s true, Turning Point USA is thrilled to announce The All American Halftime Show.
Performers and event details coming soon.
2.8.2026https://t.co/HBHGfXj6yU pic.twitter.com/HYUs6BqgVL
— Turning Point USA (@TPUSA) October 9, 2025
Ο Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, επικεφαλής σύμβουλος της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, σχολίασε ότι πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) θα είναι παρόντες στον τελικό του NFL, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 8 Φεβρουαρίου και θα μεταδοθεί από το NBC.
«Θα επιβάλλουμε την τάξη παντού», είπε ο Λεβαντόφσκι. «Θα κάνουμε τους Αμερικανούς ασφαλείς. Αυτή είναι οδηγία από τον πρόεδρο. Εάν βρίσκεστε σε αυτή τη χώρα παράνομα, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας: Πηγαίνετε σπίτι».
Η Turning Point USA δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον χώρο διεξαγωγής του δικού της σόου, ούτε άλλες λεπτομέρειες, όπως το αν κάποιο μέσο θα μεταδώσει το δικό της show.
- Το Κατάρ ανακοίνωσε την κατασκευή αεροπορικής βάσης συνεκπαίδευσης στις ΗΠΑ
- Τουλάχιστον 26 νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό
- Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
- Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
- ΦΕΚ: Τα μέτρα στεγαστικής συνδρομής για τους πυρόπληκτους – Τρεις νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 11.10.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις