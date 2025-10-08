Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η επερχόμενη εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl είναι «γελοία»

Μιλώντας στην εκπομπή «Greg Kelly Reports», ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «γελοίο» το γεγονός ότι ο Bad Bunny θα εμφανιστεί στο Super Bowl Halftime Show του επόμενου έτους, παρόλο που «δεν έχει ακούσει ποτέ» τον ράπερ από τον Πουέρτο Ρίκο.

«To NFL μόλις επέλεξε τον Bad Bunny rabbit ή όπως αλλιώς τον λένε», είπε με περίσσεια ειρωνεία ο Κέλι στον Τραμπ. «Αυτός ο τύπος, που μισεί την ICE, δεν σε συμπαθεί και χαρακτηρίζει ως ρατσιστικό ό,τι δεν του αρέσει».

«Δεν τον έχω ακούσει ποτέ», απάντησε ο Τραμπ. «Δεν ξέρω ποιος είναι… Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Είναι τρελό. Και μετά ρίχνουν το φταίξιμο σε κάποιον που προσέλαβαν για να αναλάβει το ψυχαγωγικό μέρος — νομίζω ότι είναι απολύτως γελοίο».

Η μία και μοναδική στάση στις ΗΠΑ

Στις 28 Σεπτεμβρίου, το NFL και η Apple Music ανακοίνωσαν ότι ο Bad Bunny θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl του 2026.

Το επερχόμενο μεγαλειώδες σόου αποτελεί τη μοναδική προγραμματισμένη μουσική εμφάνιση του Bad Bunny στις ΗΠΑ για το 2026, καθώς η παγκόσμια περιοδεία του Debí Tirar Más Fotos, δεν θα κάνει στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Benito Antonio (@badbunnypr)

Τον περασμένο μήνα, ο μουσικός δήλωσε στο περιοδικό I-D ότι ο φόβος του για τις επιδρομές της ICE ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν περιοδεύει στις ΗΠΑ.

Ο πρώην υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, καταδίκασε αμέσως την επιλογή του Bad Bunny και ήταν ο πρώτος που απείλησε ότι πράκτορες της ICE θα είναι παρόντες στο Super Bowl του επόμενου έτους.

«Δεν υπάρχει κανένα μέρος όπου μπορείτε να προσφέρετε ασφαλές καταφύγιο σε άτομα που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Ούτε στο Super Bowl, ούτε πουθενά αλλού», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι. «Θα σας βρούμε, θα σας συλλάβουμε, θα σας βάλουμε σε κέντρο κράτησης και θα σας απελάσουμε».

«Αυτό που νιώθω δεν αφορά μόνο εμένα»

Ο Jay-Z, ιδιοκτήτης της Roc Nation, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής για το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, ανέφερε για την επιλογή του Bad Bunny: «Αυτό που έχει κάνει ο Μπενίτο για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου».

Από την πλευρά του, ο Bad Bunny μοιράστηκε: «Αυτό που νιώθω δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους όσους ήρθαν πριν από μένα και έτρεξαν χιλιόμετρα για να μπορέσω να έρθω και να σκοράρω[…]Αυτό είναι για τον λαό μου, τον πολιτισμό μου και την ιστορία μας. Πες στη γιαγιά σου ότι θα είμαστε το HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL».

*Με πληροφορίες από: Variety