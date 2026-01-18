magazin
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Music 18 Ιανουαρίου 2026

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Ο Bad Bunny ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του, Debi Tirar Mas Fotos, στο Estadio Nacional της Χιλής, όπου και τίμησε την πολιτική ιστορία της χώρας, παρουσιάζοντας ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι δια χειρός Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα από τα μέλη της μπάντας του Bad Bunny έπαιξε μια ορχηστρική εκδοχή του τραγουδιού του Χάρα από το 1971, «El Derecho de Vivir en Paz», με μαντολίνο.

Μόλις το μουσικό κομμάτι ήχησε, το κοινό ζητωκραύγαζε και βρωντοφώναζε με πυγμή τους στίχους – σε μια στιγμή που μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Από την Χιλή έως την Βενεζουέλα

Η απόφαση του Bad Bunny να τιμήσει την ιστορία της Χιλής είναι υψίστης σημασίας, δεδομένων των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων με τις οποίες είναι σήμερα αντιμέτωπη η Λατινική Αμερική.

Τον Δεκέμβριο, η Χιλή εξέλεξε τον ακροδεξιό πολιτικό Χοσέ Αντόνιο Καστ ως τον επόμενο πρόεδρο της χώρας. Ο αδελφός του Καστ ήταν πολιτικός σύμμαχος του Πινοσέτ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ενώ ο πατέρας του ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος.

Πέρα από τη Χιλή, η Βενεζουέλα βιώνει μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση, μετά την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και η προεδρία του Μαδούρο έχει σημαδευτεί από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο λαός εξακολουθεί να εναντιώνεται στην παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα.

«Η ιστορία των αμερικανών παρεμβάσεων στη Λατινική Αμερική είναι συνδεδεμένη με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πειραμάτων σε ανθρώπους, δουλείας, φτώχειας και γενοκτονίας, όχι χειραφέτησης», έγραψε ο καθηγητής κοινωνιολογίας Αλόνσο Γκουρμέντι στο X, αναφορικά με την απαγωγή του προέδρου.

«Ο Μαδούρο είναι ένα τέρας που δεν νοιάζεται για τον λαό του, αλλά ας μην είμαστε αφελείς: ούτε και οι ΗΠΑ νοιάζονται», πρόσθεσε.

«Venceremos»

Το «El Derecho de Vivir en Paz» κυκλοφόρησε ως single στο ομώνυμο άλμπουμ του Χάρα το 1971. Την εποχή εκείνη, ο ποιητής, τραγουδιστής και συνθέτης έγραψε τον κομμάτι ως ένα τραγούδι διαμαρτυρίας ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Ωστόσο, το άσμα απέκτησε κι άλλη πολιτική χροιά, μετά το δικτατορικό κατεστώς που επέβαλε ο Αουγκούστο Πινοτσέτ στη Χιλή, που ακολούθησε το πραξικόπημα του 1973 με την υποστήριξη των ΗΠΑ, το οποίο οδήγησε στη φυλάκιση του Χάρα μαζί με χιλιάδες άλλους αντιφρονούντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καθεστώς του Πινοσέτ χρησιμοποίησε το περίφημο Estadio Nacional της Χιλής, όπου εμφανίστηκε ο Bad Bunny, για να βασανίσει τους υποστηρικτές του Σαλβαντόρ Αλιέντε, του σοσιαλιστή πολιτικού που ανατράπηκε.

Στο ιστορικό στάδιο βασανίστηκε και ο ίδιος ο Χάρα, ο οποίος αντιστάθηκε με θάρρος στο βίαιο καθεστώς, όταν ένας φρουρός έσπασε σκόπιμα τα δάχτυλα του. Ο τραγουδιστής αρνήθηκε τότε να σιωπήσει και άρχισε να τραγουδάει το «Venceremos».

Λίγο μετά, τον δολοφόνησαν.

El derecho de vivir en Paz

Μαζί με το «El Derecho de Vivir en Paz», ο Bad Bunny ζήτησε από το συγκρότημά του να διασκευάσει τα τραγούδια «Gracias a La Vida» της Χιλιανής λαϊκής τραγουδίστριας Βιολέτα Πάρα και «Te Recuerdo Amanda» του Χάρα, όπως αναφέρει το Rolling Stone

«Χάρη στον Bad Bunny, το El derecho de vivir en Paz, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, γίνεται και πάλι viral», έγραψε ο μεξικανός πολιτικός αναλυτής Abraham Mendieta στο X.

«[Το τραγούδι] αποκτά νόημα και λογική στην εποχή που ζούμε. Θα έπρεπε να είναι ο ύμνος αυτής της εποχής», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone

