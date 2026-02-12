«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Ένα έγγραφο που φέρεται να διαβιβάστηκε από τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ στον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει νέα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε πληροφορίες κατά τη θητεία του ως εμπορικός απεσταλμένος. Το έγγραφο περιείχε αναλυτικά στοιχεία για επενδυτικές ευκαιρίες σε κοιτάσματα χρυσού και ουρανίου στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με το BBC.

Το «εμπιστευτικό» έγγραφο για τη Χελμάντ

Το ίδιο μέσο αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ενημέρωση που είχαν ετοιμάσει Βρετανοί αξιωματούχοι ειδικά για τον ίδιο, την οποία εκείνος προώθησε στον καταδικασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό τον Δεκέμβριο του 2010. Στο υλικό περιλαμβάνεται κατάλογος «υψηλής αξίας εμπορικών ευκαιριών» στην επαρχία Χελμάντ.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ του, το BBC είχε αναφέρει πως σε σχετικό email ο πρώην πρίγκιπας χαρακτήριζε το έγγραφο «εμπιστευτικό», σύμφωνα με το νεότερο πακέτο των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν.

Οι αντιδράσεις και η αστυνομική αξιολόγηση

Ο Άντριου δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις. Στο παρελθόν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία στη σχέση του με τον Έπσταϊν και έχει απορρίψει την κατηγορία ότι αξιοποίησε τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος για προσωπικό όφελος.

Ο σερ Βινς Κέιμπλ, τότε υπουργός Επιχειρήσεων, χαρακτήρισε την κοινοποίηση του ενημερωτικού σημειώματος «απαράδεκτη συμπεριφορά».

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση εξετάζει ήδη αν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την πιθανή διαρροή εγγράφων που σχετίζονται με τη δημόσια ιδιότητα του Άντριου. Σε νεότερη ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φάση αξιολόγησης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εισαγγελείς της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS), προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει υπόνοια τέλεσης ποινικού αδικήματος.

«Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, έχουμε έρθει σε συζητήσεις με εξειδικευμένους εισαγγελείς της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS). Θα παρέχουμε ενημερώσεις όταν υπάρξουν, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν είναι σκόπιμο να συζητήσουμε περαιτέρω λεπτομέρειες.

»Κατά τη φάση αξιολόγησης, οι πληροφορίες εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπόνοια τέλεσης ποινικού αδικήματος και αν απαιτείται πλήρης έρευνα. Οι καταγγελίες για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος παρουσιάζουν ιδιαίτερες νομικές πολυπλοκότητες και, συνεπώς, η αξιολόγηση πρέπει να γίνει με προσοχή και πληρότητα», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα emails και οι επιπλέον φάκελοι

Πέρα από το έγγραφο για το Αφγανιστάν, στα ίδια αρχεία εμφανίζονται emails που δείχνουν ότι είχαν αποσταλεί στον Έπσταϊν και επίσημες αναφορές από ταξίδια του Άντριου στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποστολή αυτών των αναφορών, φέρεται να εστάλη και δεύτερο πακέτο αρχείων με τίτλο «Overseas bids», πιθανότατα συμπιεσμένοι φάκελοι με επιπλέον πληροφορίες.

Το έγγραφο για τη Χελμάντ είχε συνταχθεί ειδικά για τον τότε Δούκα του Γιορκ από Βρετανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους που συμμετείχαν στην Ομάδα Επαρχιακής Ανασυγκρότησης. Εκείνη την περίοδο το Ηνωμένο Βασίλειο είχε έντονη στρατιωτική και πολιτική παρουσία στην περιοχή, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανοικοδόμησης του Αφγανιστάν.

Στην ενημέρωση γίνεται εκτενής αναφορά στην κατάσταση της τοπικής οικονομίας και στις επιχειρηματικές προοπτικές, με ιδιαίτερη έμφαση σε «σημαντικά κοιτάσματα ορυκτών υψηλής αξίας» και στη «δυνατότητα χαμηλού κόστους εξόρυξης». Μεταξύ των φυσικών πόρων που αναφέρονται είναι το μάρμαρο, ο χρυσός, το ιρίδιο, το ουράνιο, το θόριο, καθώς και πιθανές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.