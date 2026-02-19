Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Η 66χρονη πρώην Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον αγνοείται. Η πρώην σύζυγος του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου παρέμενε στο πλευρό του ακόμη και δεκαετίες μετά το διαζύγιό τους. Σήμερα, μετά τη σύλληψη του από τις αρχές της Βρετανίας η Φέργκιουσον φαίνεται πως έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο, με τις πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία της να παραμένουν συγκεχυμένες.

Η εξαφάνισή της συμπίπτει χρονικά με την έξωση του ζευγαριού από το Royal Lodge και τη μεταφορά του Άντριου στο Σάντριγχαμ, όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψή του ανήμερα των γενεθλίων του.

Η Σάρα Φέργκιουσον, παρά τον χωρισμό τους το 1996, συνέχιζε να συζεί με τον Άντριου, αποτελώντας το ισχυρότερο στήριγμά του απέναντι στις καταιγιστικές αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη έξωσή τους, πηγές κοντά στην «Φέργκι» ανέφεραν πως η ίδια σκόπευε να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη ζωή.

Αν και υπήρξαν φήμες ότι θα μπορούσε να μετακομίσει κοντά στην κόρη της, Πριγκίπισσα Βεατρίκη, ή ακόμη και στην Πορτογαλία όπου διαμένει η Πριγκίπισσα Ευγενία, εκπρόσωπός της διέψευσε τα σενάρια αυτά.

Οι τελευταίες πληροφορίες την ήθελαν να σχεδιάζει ένα ταξίδι στο εξωτερικό προκειμένου να αναλογιστεί τις επόμενες κινήσεις της, μακριά από τη δίνη του σκανδάλου που πλέον λαμβάνει ποινικές διαστάσεις.

Η σκιά του Έπσταϊν πάνω από τη Σάρα

Η εμπλοκή της Φέργκιουσον στην υπόθεση Έπσταϊν δεν είναι καινούργια, όμως τα πρόσφατα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας επιβαρύνουν τη θέση της.

Μεταξύ των αποκαλύψεων περιλαμβάνεται ένα email στο οποίο η Σάρα φέρεται να ζητά από τον καταδικασμένο παιδοβιαστή να την «παντρευτεί», ενώ είναι γνωστό πως στο παρελθόν ο Έπσταϊν είχε βοηθήσει στην αποπληρωμή των υπέρογκων χρεών της.

Παρά τη δημόσια συγγνώμη της το 2011, όπου χαρακτήριζε τη συναναστροφή τους ως «τρομερό σφάλμα κρίσης», διέρρευσαν μηνύματα στα οποία τον αποκαλούσε «σταθερό και γενναιόδωρο φίλο», γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το βάθος της σχέσης τους και τον βαθμό γνώσης της για τις δραστηριότητές του.

Η σιωπή από το περιβάλλον της Φέργκιουσον την ώρα που ο πρώην σύζυγός της βρίσκεται στα χέρια των αρχών ερμηνεύεται από πολλούς ως μια προσπάθεια αποστασιοποίησης.

Οι κατηγορίες εναντίον του Άντριου για διαρροή εμπιστευτικών κρατικών πληροφοριών στον Έπσταϊν, οι οποίες αφορούν την εποχή που εκείνος δρούσε ως εμπορικός απεσταλμένος, δημιουργούν ένα τοξικό περιβάλλον για οποιονδήποτε βρισκόταν στον στενό του κύκλο.

Η Σάρα, που κάποτε δήλωνε πως ο Άντριου είναι ο «καλύτερος άνθρωπος» που γνωρίζει, καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να τον στηρίζει ή αν η φυγή της στο εξωτερικό σηματοδοτεί την οριστική ρήξη με έναν άνθρωπο που πλέον απειλεί να παρασύρει μαζί του όλη την οικογένεια.

Καθώς ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνσδορ οδηγείται στη φυλακή, η Σάρα Φέργκιουσον επιλέγει τον δρόμο της σιωπής και της απομόνωσης, με τις πληροφορίες για την τοποθεσία της να παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.