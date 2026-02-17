«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

Νέα αποκαλυπτικά email που δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DοJ), στο πλαίσιο των ποινικών ερευνών για τον Τζέφρι Έπσταϊν, φέρνουν στο φως την επικοινωνία της Σάρα Φέργκιουσον με τον καταδικασμένο χρηματιστή, ακόμη και μετά την πρώτη του καταδίκη.

Στα μηνύματα, η 66χρονη πρώην Δούκισσα της Υόρκης εμφανίζεται να ζητά από τον Έπσταϊν να της προσφέρει εργασία ως οικιακή βοηθός, επικαλούμενη σοβαρή οικονομική ανάγκη.

Σε email με ημερομηνία 16 Μαΐου 2010 γράφει: «Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα». Κλείνει το μήνυμα με την παράκληση: «Σε παρακαλώ, Τζέφρι, σκέψου το».

Η συγκεκριμένη ανταλλαγή έγινε αφού ο Έπσταϊν είχε ήδη εκτίσει ποινή 13 μηνών σε φυλακή της Φλόριντα, έπειτα από την καταδίκη του για προαγωγή ανήλικης στην πορνεία.

Εγκώμια και ευχαριστίες μετά την καταδίκη

Τα ίδια έγγραφα περιλαμβάνουν και παλαιότερα μηνύματα της Φέργκιουσον προς τον Έπστιν. Στις 30 Ιανουαρίου 2010 του γράφει: «Είσαι θρύλος. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με».

Σε άλλο email, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2009, τον ευχαριστεί για βοήθεια που – όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα – σχετιζόταν με εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες: «Μέσα σε μία εβδομάδα από το γεύμα μας, μοιάζει σαν να έχει αλλάξει η ενέργεια. Δεν έχω συγκινηθεί ποτέ περισσότερο από την καλοσύνη ενός φίλου όσο από το κομπλιμέντο που μου έκανες μπροστά στα κορίτσια μου. Σε ευχαριστώ που ήσουν ο αδελφός που πάντα ήθελα».

Παρότι το όνομά της είχε διαγραφεί στα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το DοJ, το περιεχόμενο των email καθιστά σαφές ότι πρόκειται για τη Σάρα Φέργκιουσον, σημειώνει το People.

Η δημόσια αποκήρυξη και η ιδιωτική συγγνώμη

Η Σάρα Φέργκιουσον υπήρξε σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος έχασε τους βασιλικούς του τίτλους και τις τιμές του έπειτα από την αναζωπύρωση του σκανδάλου γύρω από τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε το 2019 στη φυλακή, σε φαινομενική αυτοκτονία, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων.

Νεότερα έγγραφα δείχνουν ότι τόσο ο Άντριου όσο και η Φέργκιουσον διατηρούσαν επαφές με τον Έπσταϊν και μετά την καταδίκη του το 2008, παρά τους ισχυρισμούς ότι είχαν διακόψει κάθε σχέση μαζί του.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Φέργκιουσον είχε αποστείλει email ζητώντας συγγνώμη από τον Έπστιν επειδή τον είχε αποκηρύξει δημόσια σε συνέντευξή της το 2011 στην Evening Standard. Εκεί είχε παραδεχθεί ότι έκανε «φοβερό, φοβερό λάθος κρίσης» όταν αποδέχθηκε σχεδόν 20.000 δολάρια από εκείνον για να καλύψει χρέη της, δηλώνοντας παράλληλα ότι «αποστρέφεται την παιδοφιλία».

*Με πληροφορίες από: People