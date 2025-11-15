Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Η κυκλοφορία του νέου παιδικού βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον και κατά κόσμον «Φέργκι» αποσύρθηκε ξαφνικά από την αγορά, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη μετατεθεί μία φορά. Σύμφωνα με τη Nielsen, το Flora And Fern: Kindness Along The Way έχει πλέον σημειωθεί ως «withdrawn from sale» (αποσύρθηκε από την πώληση) κατόπιν αιτήματος του εκδότη, χωρίς καμία επίσημη εξήγηση.

Το βιβλίο επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου, ενώ αργότερα εμφανιζόταν για τις 20 Νοεμβρίου στο Amazon — έως ότου η καταχώριση εξαφανίστηκε εντελώς. Η εκδότρια εταιρεία, New Frontier Publishing, δεν έχει απαντήσει σε κανένα αίτημα επικοινωνίας, ενώ και οι εκπρόσωποι της Φέργκιουσον τηρούν σιγή.

Στον εκδοτικό χώρο, πάντως, η απόφαση θεωρείται αναμενόμενη. «Εμπορικά έχει απόλυτη λογική. Δεν είναι η στιγμή να κυκλοφορήσει βιβλίο με το όνομά της», σχολιάζει ο Νιλ Ντένι από το Book Brunch στο BBC, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έκδοσή του απλώς θα «παγώσει» μέχρι να εξομαλυνθεί το κλίμα.

Ο «υπέρτατος φίλος» Τζέφρι Έπσταϊν

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, μετά τις εξελίξεις γύρω από τον πρώην σύζυγό της Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος έχασε τόσο τον τίτλο του δούκα όσο και εκείνον του πρίγκιπα, λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η ίδια αντιμετωπίζει, επιπλέον, νέο κύμα κριτικής μετά την αποκάλυψη email του 2011, στο οποίο αποκαλούσε τον καταδικασμένο χρηματιστή «υπέρτατο φίλο», γεγονός που της στοίχισε συνεργασίες με φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Το ζευγάρι πρόκειται σύντομα να εγκαταλείψει το Royal Lodge· ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ μετακομίζει στο Σάντρινγχαμ, ενώ για τη Σάρα Φέργκιουσον δεν υπάρχει ακόμη σαφής προορισμός — με δημοσιεύματα της Daily Mail να αναφέρουν πιθανή παραμονή στο σπίτι της πριγκίπισσας Ευγενίας στην Πορτογαλία.

Την ίδια στιγμή, άλλοι εκδότες της κρατούν χαμηλούς τόνους: η HarperCollins περιορίστηκε στο να σημειώσει ότι τα ήδη εκδοθέντα βιβλία της παραμένουν κανονικά διαθέσιμα.

Παρά τις αναταράξεις, η Φέργκιουσον εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς — από τα παιδικά βιβλία και τα απομνημονεύματα, έως επιχειρηματικά εγχειρήματα και εκδόσεις για τη βασίλισσα Βικτώρια. Το αν και πότε θα επανεκδοθεί το Flora And Fern παραμένει προς το παρόν ανοιχτό.