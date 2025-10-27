Έτοιμοι να αφήσουν την πολυτελή κατοικία τους, το Royal Lodge στο Ουίνσδορ, εμφανίζονται ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον, αλλά μόνο εφόσον λάβουν δύο σπίτια σε αντάλλαγμα.

Το πρώην ζευγάρι που επί δεκαετίες συνδέονταν στενά με τον κύκλο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, αποτελεί «αγκάθι» για το παλάτι.

Η δημοσίευση των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική επίθεση, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και επανέφερε το θέμα της δημόσιας ευθύνης των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον βρετανικό Τύπο, τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και ο διάδοχος του στέμματος Γουίλιαμ, φαίνεται να επιθυμούν μια «έξοδο» που θα περιορίσει τη ζημιά στη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις και το κύμα αγανάκτησης της κοινής γνώμης, ο πρίγκιπας Άντριου παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ και όλες τις επίσημες τιμητικές του διακρίσεις, ενώ η Σάρα Φέργκιουσον εγκατέλειψε και εκείνη τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ.

Οι αλλαγές έχουν ήδη αποτυπωθεί στα κοινωνικά τους δίκτυα αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος μιας εποχής.

Οι όροι για να αποχωρήσουν από το Ουίνσδορ

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον θα μπορούσαν σύντομα να μετακομίσουν από τη Βασιλική Στοά – αλλά υπό δύο όρους.

Ο Άντριου θέλει το πρώην σπίτι του ανιψιού του και της συζύγου του, πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ – το Frogmore Cottage.

Αλλά αυτό δεν είναι όλο – η Φέργκι φέρεται να έχει στο νου της το εξοχικό σπίτι στην Αδελαΐδα, όπου διαμένουν αυτή τη στιγμή ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ, καθώς μετακομίζουν τον επόμενο μήνα.

Υπάρχει και μια θετική πλευρά – ούτε το Frogmore ούτε το Adelaide Cottage χρειάζονται ανακαίνιση ή υπερβολική ασφάλεια, καθώς βρίσκονται εντός της ήδη καθορισμένης περιμέτρου ασφαλείας.

Τόσο ο Άντριου όσο και η Σάρα, επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στις κόρες τους Ευγενία και Βεατρίκη.

Ο Άντριου λέγεται ότι είναι απρόθυμος να εγκαταλείψει την πολυτελή Βασιλική Στοά, καθώς δεν μπορεί νόμιμα να εκδιωχθεί βάσει των όρων μιας «σιδερένιας» μίσθωσης.

Ο πρίγκιπας έχει 50 χρόνια ακόμα στο προπληρωμένο μίσθωμα και θα πρέπει νομικά να αποζημιωθεί εάν αναγκαστεί να μετακομίσει.

Σενάρια για το Αμπού Ντάμπι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Σαββάτου, η βασιλική οικογένεια του Αμπού Ντάμπι έχει προσφέρει στον πρίγκιπα τη χρήση μιας μεγαλοπρεπούς έπαυλης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε περίπτωση που η θέση του στο Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί αβάσιμη.

Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα The Sun ότι ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον, η οποία επίσης ζει στο Royal Lodge, θα έχουν «κάθε πολυτέλεια» αν αποφασίσουν να δεχτούν την προσφορά.

Η ανατριχιαστική αντίδραση της πριγκίπισσας Κέιτ

Η πριγκίπισσα Κέιτ φέρεται να είχε μια πολύ ανατριχιαστική αντίδραση όταν συνειδητοποίησε πόσο κοντά θα είναι η οικογένειά της στον πρίγκιπα Άντριου μετά τη μετακόμισή τους στο Forest Lodge.

Μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στην Daily Mail: «Η Κάθριν ανατριχιάζει στην ιδέα ότι θα ζήσει τόσο κοντά στη Βασιλική Στοά, ενώ ο πρίγκιπας Άντριου εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτήν».

«Ο Γουίλιαμ θέλει να φύγει πριν αρχίσουν να μετακομίζουν« συνέχισε η πηγή.