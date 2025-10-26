Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν συνεχίζει να βαραίνει το παλάτι, με τον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Οι δύο πρώην σύζυγοι, που επί δεκαετίες συνδέονταν στενά με τον κύκλο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, φαίνεται πως αναζητούν διέξοδο — ίσως και μακριά από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το In Style.

Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις και το κύμα αγανάκτησης της κοινής γνώμης, ο πρίγκιπας Άντριου παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ και όλες τις επίσημες τιμητικές του διακρίσεις, ενώ η Σάρα Φέργκιουσον εγκατέλειψε και εκείνη τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ. Οι αλλαγές έχουν ήδη αποτυπωθεί στα κοινωνικά τους δίκτυα αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος μιας εποχής.

Ωστόσο, τα προβλήματα για τον Άντριου δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με τη Telegraph, το Μπάκιγχαμ «εντείνει τις πιέσεις» προκειμένου ο πρίγκιπας να εγκαταλείψει τη βίλα Royal Lodge στο Ουίνδσορ, όπου κατοικεί τα τελευταία 25 χρόνια με τη Σάρα Φέργκιουσον. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει μίσθωση που ισχύει έως το 2078, η κοινή γνώμη και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να επιθυμούν μια «έξοδο» που θα περιορίσει τη ζημιά στη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

«Η μίσθωσή του είναι ‘σιδερένια’, όμως οι εντυπώσεις είναι άσχημες — ένας μη ενεργός πρίγκιπας να ζει σε μια έπαυλη 30 δωματίων δεν συνάδει με τη νέα εικόνα της μοναρχίας που προσπαθεί να χτίσει ο Κάρολος.»

Το επόμενο βήμα

Ο βιογράφος Άντριου Λάουνι, συγγραφέας του Entitled: The Rise and Fall of the House of York, εκτιμά ότι το πρώην ζευγάρι προετοιμάζει ήδη το επόμενο βήμα του. «Πιθανότατα θα προσπαθήσουν να μείνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ίσως στο εξωτερικό», δήλωσε στο Mirror. Υπενθυμίζεται ότι η Σάρα Φέργκιουσον πούλησε νωρίτερα φέτος το σπίτι της στο Μπελγκράβια, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ελβετία, όπου η οικογένεια διατηρούσε στο παρελθόν σαλέ στο Βερμπιέ.

Όσο για τον Άντριου, οι φήμες τον θέλουν να εξετάζει τη μόνιμη εγκατάσταση στο Αμπού Ντάμπι ή ακόμη και να αιτηθεί ελβετική υπηκοότητα. «Ο μόνος τρόπος να φύγει από το Royal Lodge είναι να το θελήσει ο ίδιος», υπογράμμισε ο Λάουνι. «Η μίσθωσή του είναι ‘σιδερένια’, όμως οι εντυπώσεις είναι άσχημες — ένας μη ενεργός πρίγκιπας να ζει σε μια έπαυλη 30 δωματίων δεν συνάδει με τη νέα εικόνα της μοναρχίας που προσπαθεί να χτίσει ο Κάρολος».

Με τα οικόσημα να αφαιρούνται από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και τους τίτλους να σβήνονται από τα επίσημα αρχεία, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται πως βρίσκονται ενώπιον μιας δύσκολης επιλογής: εξορία ή απομόνωση. Και για το Παλάτι, το ζητούμενο πλέον είναι ένα – να αποκαταστήσει την εικόνα της βασιλικής οικογένειας πριν η ζημιά γίνει οριστική.