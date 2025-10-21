H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Οι επιπτώσεις από τις σχέσεις του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να ξεδιπλώνονται, με μέχρι πρόσφατα αθέατα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να δείχνουν ότι ο Έπσταϊν υποστήριζε οικονομικά τη Σάρα και ότι αυτή φέρεται να επισκεπτόταν μαζί με τις κόρες της, πριγκίπισσα Μπεατρίς και πριγκίπισσα Ευγενία, να τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, μετά την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Έπσταϊν ανέφερε σε ένα email του 2011 προς τον δικηγόρο του, Πολ Τουίντ, ότι η Σάρα «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή μου με τις δύο κόρες της να τη συνοδεύουν».

Όταν ο Έπσταϊν αποφυλακίστηκε το καλοκαίρι του 2009, η Μπεατρίς και η Ευγενία ήταν είκοσι και δεκαεννέα ετών αντίστοιχα. Ο Έπσταϊν καταδικάστηκε στις 30 Ιουνίου του 2008 σε πολιτειακό δικαστήριο της Φλόριντα, κατηγορούμενος για την προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.

«Η Σάρα λάμβανε διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη. Ήταν η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή μου με τις δύο κόρες της δίπλα της. Με επισκέφθηκε με έναν αστυνομικό να κάθεται στην είσοδό μου»

Ζητούσε συγγνώμη

Μια πηγή είπε στο People ότι η Μπεατρίς και η Ευγενία δεν συνάντησαν ποτέ τον Έπσταϊν. Η Telegraph ανέφερε επίσης ότι μια πηγή κοντά στη Σάρα δήλωσε ότι η μητέρα και οι κόρες δεν θυμούνται καμία τέτοια επίσκεψη.

Τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φέρονται να γράφτηκαν ένα μήνα μετά τη συνέντευξη που έδωσε η Σάρα Φέργκιουσον, τον Μάρτιο του 2011, στην εφημερίδα London Evening Standard, ζητώντας συγγνώμη για τους δεσμούς της με τον Έπσταϊν και υποστηρίζοντας ότι «δεν θα έχει ποτέ ξανά καμία σχέση μαζί του».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Έπσταϊν ξρκαθάρισε στους δικηγόρους του στα μηνύματα ότι η Σάρα «θα πρέπει να δηλώσει ότι την έχουν παραφράσει λάθος».

«Ζήτησε βοήθεια για τις φιλανθρωπικές της οργανώσεις» φέρεται να έγραψε ο Έπσταϊν στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Όπως γνωρίζεις, δεν είπα, σε καμία περίπτωση, τη λέξη Π (παιδόφιλος) για εσένα. Ξέρω ότι αισθάνεσαι τρομερά απογοητευμένος από εμένα»

Σταθερά γενναιόδωρος

Ενώ η Σάρα, που σήμερα είναι 66 ετών, παραδέχτηκε ότι είχε δεχτεί χρήματα από τον Έπσταϊν και στο παρελθόν, η Daily Mail ισχυρίζεται επίσης ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ήρθαν στην επιφάνεια δείχνουν ότι ζήτησε να δανειστεί πολύ περισσότερα χρήματα, έως και 100.000 δολάρια, και ότι ο Έπσταϊν πλήρωσε χρέη που όφειλε σε έναν πρώην υπάλληλό της.

Τον περασμένο μήνα, πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις διέκοψαν τους δεσμούς τους με τη Φέργκιουσον μετά την αποκάλυψη ενός ηλεκτρονικού μηνύματος του 2011 από την ίδια προς τον Έπσταϊν. Η Sun και η Mail on Sunday ανέφεραν στις 20 Σεπτεμβρίου ότι η Σάρα επαίνεσε τον χρηματοδότη ως «έναν σταθερό, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο για μένα και την οικογένειά μου» εβδομάδες μετά τη συνέντευξή της στη London Evening Standard.

Φέρεται να έγραψε στο email: «Όπως γνωρίζεις, δεν είπα, σε καμία περίπτωση, τη λέξη Π (παιδόφιλος) για εσένα. Ξέρω ότι αισθάνεσαι τρομερά απογοητευμένος από εμένα. Και πρέπει ταπεινά να ζητήσω συγγνώμη από εσένα και την καρδιά σου γι’ αυτό.

»Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για μένα και την οικογένειά μου. Σου ζητώ συγγνώμη σήμερα που δεν απάντησα στο email σου ή δεν επικοινώνησα μαζί σου. Ήμουν κατάκοιτη από φόβο. Ήμουν παράλυτη. Με συμβούλευσαν απερίφραστα να μην έχω καμία σχέση μαζί σου και να μην σου μιλήσω ή να μην σου στείλω email. Αν το έκανα θα προκαλούσα περισσότερα προβλήματα σε εσάς, στον Δούκα και στον εαυτό μου. Ήμουν συντετριμμένη και χαμένη. Γι’ αυτό σε παρακαλώ να καταλάβεις. Δεν ήθελα να πληγώσω τον Άντριου άλλη μια φορά. Με κυρίευσε ο φόβος. Λυπάμαι».

Η απόσυρση του Άντριου από τον δημόσιο βίο

Ο πρίγκιπας Άντριου, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, ότι θα παραιτηθεί από τη χρήση των βασιλικών τίτλων και τιμών του.

Ο Άντριου, 65 ετών, ανέφερε στη δήλωσή του: «Σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες για μένα αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας. Αποφάσισα, όπως έκανα πάντα, να θέσω το καθήκον μου προς την οικογένειά μου και τη χώρα μου πάνω απ’ όλα. Επιμένω στην απόφασή μου πριν από πέντε χρόνια να αποσυρθώ από τον δημόσιο βίο.

»Με τη σύμφωνη γνώμη της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να κάνω ένα βήμα παραπέρα. Ως εκ τούτου, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ή τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω πει και προηγουμένως, αρνούμαι σθεναρά τις κατηγορίες εναντίον μου».

Η βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε στον δεύτερο γιο της τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης όταν παντρεύτηκε τη Σάρα το 1986, καθιστώντας την Δούκισσα της Υόρκης, έναν τίτλο που διατήρησε ακόμη και μετά το διαζύγιό της με τον Άντριου το 1996.

Ενώ η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου χρησιμοποιούσε εδώ και καιρό το όνομά της επαγγελματικά, όλα δείχνουν ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο της Δούκισσας της Υόρκης. Οι τίτλοι της πριγκίπισσας Μπεατρίς και της πριγκίπισσας Ευγενίας δεν επηρεάζονται από την απόφαση, κατά πάσα πιθανότητα. Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.

