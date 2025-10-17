Το παιχνίδι ηλικίας, το σεξ και τα λεφτά του Επστάιν: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζούφρι καίνε τον πρίγκιπα Άντριου

Το ημερολόγιο έγραφε 25 Απριλίου 2025 όταν η Βιρτζίνια Τζούφρι βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Νιργκάμπι της Αυστραλίας σε ηλικία 41 ετών. Η επίσημη αιτία θανάτου; Αυτοκτονία. Η είδηση συντάραξε την κοινή γνώμη και τον παγκόσμιο Τύπο.

Άλλωστε ήταν μια από τις πιο εμβληματικές φωνές ενάντια στους καταδικασμένους για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν και Γκισλέιν Μάξγουελ, αλλά και μια από τους πιο ισχυρούς κατήγορους του πρίγκιπα Άντριου.

Η Βιρτζίνια Τζούφρι μπορεί να έφυγε από τη ζωή εκείνη τη μέρα, σκορπώντας τη θλίψη στους δικούς της ανθρώπους, αλλά ούτε τότε σιώπησε. Άλλωστε, έναν χρόνο νωρίτερα, είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα απομνημονεύματά της, σε συνεργασία με την Έιμι Γουάλας.

Απομνημονεύματα που είναι έτοιμα να δουν το φως της δημοσιότητας – και ένα πρώτο δείγμα ήρθε μέσα από τους The Times του Λονδίνου.

Στο βιβλίο Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, η Βιρτζίνια Τζούφρι αναφέρεται στην πρώτη φορά που γνώρισε τον πρίγκιπα Άντριου τον Μάρτιο του 2001 στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ – όταν εκείνος ήταν 41 ετών και αυτή μόλις 17.

Η αδικοχαμένη Τζούφρι αναφέρει στα απομνημονεύματά της πως όταν η Μάξγουελ της είπε πως θα γνωρίσει έναν γαλαζοαίματο «ένιωσα σαν την Σταχτοπούτα που θα συναντούσε έναν όμορφο πρίγκιπα».

Όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε στο σπίτι, η Μάξγουελ τους έβαλε να παίξουν το αγαπημένο του παιχνίδι – δηλαδή να μαντέψει την ηλικία της Βιρτζίνια. «Το μάντεψε κατευθείαν και στη συνέχεια κάναμε μια μικρή κουβέντα για την ηλικία μου. Μετά μου είπε ότι οι κόρες του είναι λίγο μικρότερες από εμένα» είχε γράψει η Τζούφρι.

Εκείνο το βράδυ, μετά το δείπνο, οι δυο τους έκαναν για πρώτη φορά σεξ. «Μέσα στα επόμενα χρόνια σκεφτόμουν εκείνο το βράδυ και τη συμπεριφορά του. Ήταν πολύ φιλικός, αλλά με τη συμπεριφορά του έδειχνε πως ήταν σαν δικαίωμά του το να κάνει σεξ μαζί μου».

Στα απομνημονεύματά της η Βιρτζίνια Τζούφρι αναφέρει ότι ο Τζέφρι Επστάιν την πλήρωσε 15.000 δολάρια επειδή «εξυπηρέτησε αυτόν που τα tabloids αποκαλούν Randy Andy».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έκανε άλλες δύο φορές σεξ με τον πρίγκιπα Άντριου το επόμενο διάστημα, στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν.

Ο δούκας της Υόρκης, παλαιότερα έχει αρνηθεί ότι είχε κάνει σεξ με την ανήλικη Βιρτζίνια. Ωστόσο το 2022 οι δύο πλευρές έφτασαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον πρίγκιπα Άντριου να δηλώνει μετανιωμένος για τη φιλική του σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν.

Λόγια που δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόσφατα αποδείχθηκε μέσω mails ότι ο Άντριου συνέχιζε να έχει επαφές με τον Επστάιν, ακόμα και όταν έλεγε ότι είχε διακόψε κάθε επαφή μαζί του.

// Κεντρική φωτογραφία από το ντοκιμαντέρ The Prince and the Epstein Scandal