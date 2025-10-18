Νέα email ρίχνουν φως στη στενή και περίπλοκη σχέση ανάμεσα στον Τζέφρι Έπσταϊν και τον δισεκατομμυριούχο Λέον Μπλακ σύμφωνα με τους New York Times. Τα μηνύματα δείχνουν έναν Έπσταϊν που ζητά επίμονες και τεράστιες αμοιβές, έναν Μπλακ που συχνά πληρώνει, και στο φόντο μια σειρά από υποθέσεις με γυναίκες, μυστικότητα και μεγάλα ποσά.

Μετά το 2012, ο Μπλακ πλήρωσε στον Έπσταϊν περίπου 170 εκατομμύρια δολάρια. Ο Έπσταϊν ζητούσε «σταθερή» ετήσια αμοιβή 40 εκατ. δολαρίων. Όταν ο Μπλακ δυσκολευόταν να πληρώσει μετρητά, ο Έπσταϊν πρότεινε εναλλακτικά: ακίνητο στο Μαϊάμι, έργα τέχνης ή χρηματοδότηση για νέο ιδιωτικό αεροπλάνο.

Σε μηνύματα προς τον Μπλακ, ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι με τις φορολογικές και κληρονομικές του «λύσεις» είχε γλιτώσει στην οικογένεια Μπλακ 1,5 έως 2 δισ. δολάρια. Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, οι λεπτομέρειες αυτών των λύσεων δεν είναι πάντα σαφείς, αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται στα ποσά: ο Έπσταϊν πληρωνόταν πανάκριβα και για πολλά χρόνια.

Οι γυναίκες στο επίκεντρο

Στη σχέση τους εμφανίζονται συνεχώς γυναίκες: γνωριμίες που έκανε ο Έπσταϊν, πληρωμές, και καταγγελίες. Ο Μπλακ αναγνώρισε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με τη Γκουζέλ Γκανίεβα και κατέβαλε σχεδόν 10 εκατ. δολάρια σε συμφωνία που προέβλεπε να μη μιλήσει δημόσια. Αρνείται όμως κατηγορίες για επίθεση.

Υπάρχουν επίσης μεταφορές χρημάτων σε γυναίκες που συνδέονταν με τον Έπσταϊν. Σημειώσεις ερευνητών του Κογκρέσου αναφέρουν εκατομμύρια δολάρια προς οκτώ γυναίκες. Τουλάχιστον τρεις εμφανίζονται και σε ομοσπονδιακές δικογραφίες ως συνεργάτιδες ή θύματα του Έπσταϊν.

Οι εκπρόσωποι του Μπλακ δεν εξηγούν το σκεπτικό αυτών των πληρωμών, δηλώνουν όμως ότι ο Μπλακ δεν έχει κακοποιήσει ποτέ γυναίκα και ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες του Έπσταϊν είχαν ελεγχθεί από ανεξάρτητους νομικούς και κρίθηκαν νόμιμες.

Πώς δούλευε ο Έπσταϊν για τον Μπλακ

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 οι δύο άνδρες έγιναν στενοί. Μετά την εισαγωγή της Apollo στο χρηματιστήριο το 2011, ο πλούτος του Μπλακ εκτοξεύτηκε και ο Έπσταϊν μπήκε βαθιά στα οικονομικά του: φορολογία, κληρονομικός σχεδιασμός, φιλανθρωπία, ακόμη και αγορές τέχνης. Σε email, ο Έπσταϊν μιλά για ειδικές δομές καταπιστευμάτων που μειώνουν φόρους, για τρόπους κατοχής έργων ώστε να αποφεύγονται επιπλέον επιβαρύνσεις και για παρεμβάσεις σε φορολογικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα αυτά «προστάτευαν» την περιουσία του Μπλακ από λάθη και μεγάλες ζημιές.

Το ύφος του στα email είναι συχνά πιεστικό και προσβλητικό. Κάνει επίθεση σε συμβούλους του Μπλακ, τους λέει άχρηστους, και ισχυρίζεται ότι μόνο αυτός μπορεί να «ξεμπερδέψει το κουβάρι» της περιουσίας. Με απλά λόγια: ζητά πολλά χρήματα και το στηρίζει λέγοντας «χωρίς εμένα, κινδυνεύεις».

Παρότι ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί στη Φλόριντα για αδίκημα με ανήλικη, ο Μπλακ συνέχισε να συνεργάζεται μαζί του για χρόνια. Το 2018, λίγο πριν ξεσπάσει νέο κύμα αποκαλύψεων για τον Έπσταϊν, ζητήθηκε από τον ίδιο να ρίξει «μια ματιά» στη φορολογική δήλωση του Μπλακ, που έφτανε τις 1.700 σελίδες. Αμέσως μετά, οι έρευνες για τον Έπσταϊν αναζωπυρώθηκαν. Συνελήφθη το 2019 και πέθανε στη φυλακή.

Για τον Μπλακ, οι δεσμοί με τον Έπσταϊν είχαν συνέπειες. Το 2021 αποχώρησε από την Apollo, την εταιρεία που συνίδρυσε. Το 2023 συμφώνησε να πληρώσει 62,5 εκατ. δολάρια στις Παρθένους Νήσους των ΗΠΑ για να κλείσει έρευνα που αφορούσε οικονομικές ροές συνδεδεμένες με τον Έπσταϊν. Ο εκπρόσωπός του τόνισε ότι ο διακανονισμός δεν περιλάμβανε παραδοχή παρανομίας.

Τι μένει θολό και τι είναι ξεκάθαρο

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο πραγματική οικονομική αξία είχαν όλες οι «λύσεις» που πουλούσε ο Έπσταϊν. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι ο Μπλακ πλήρωσε τεράστια ποσά, συχνά υπό πίεση. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι στη σκιά αυτής της σχέσης κινούνται πολλές γυναίκες, με πληρωμές, συμφωνίες σιωπής και καταγγελίες που ο Μπλακ αρνείται.

Τα email δείχνουν ένα παζάρι εξουσίας: χρήμα με αντάλλαγμα υποτιθέμενη προστασία — οικονομική και κοινωνική. Ο Έπσταϊν παρουσιαζόταν ως ο άνθρωπος που «λύνει προβλήματα» και κρατά κινδύνους μακριά. Το ερώτημα που μένει είναι αν ο Μπλακ πλήρωνε για ακριβή τεχνογνωσία ή για πρόσβαση, μυστικότητα και επιρροή. Για τους αναγνώστες, το μήνυμα είναι απλό: όταν μπλέκονται μεγάλα λεφτά, ισχυροί άνδρες και ευάλωτες γυναίκες, η αλήθεια γίνεται ακριβή και η σιωπή ακόμη ακριβότερη.