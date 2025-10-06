Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

Με τον βιτριολικό τίτλο Τζέφρι Έπσταϊν: Κακός Παιδόφιλος (Jeffrey Epstein: Bad Pedophile) το mockumentary του The Onion είναι μια ωμή, ατόφια σάτιρα του νεκρού, ατιμασμένου χρηματιστή και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία που αγάπησε η ελίτ.

Το εγχείρημα του The Onion διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (Live Action) στα Όσκαρ υπενθυμίζοντας σε όλους τη δύναμη της σάτιρας όταν η λογοκρισία φιμώνει τα πάντα.

«Είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω δει φέτος. Και είναι βαθιά ανόητο» λέει ο Μπεν Κόλινς, Διευθύνων Σύμβουλος του The Onion, στο Vanity Fair που αναγνωρίζει ότι τα εγκλήματα του Έπσταϊν, πραγματικά, δεν είναι θέμα για γέλια.

Ωστόσο, το επιτελείο του The Onion βρήκε τον τρόπο να σατιρίσει τόσο τον ίδιο τον θύτη όσο και την πληθώρα από true crime ντοκιμαντέρ που κατακλύζουν πλατφόρμες όπως το Netflix μπλέκοντας τα γεγονότα με εξωφρενικά αστεία μυθοπλασία. Ανάμεσα στους μάρτυρες είναι μια δημοσιογράφος από την Εφημερίδα του Παιδόφιλου Νησιού, η οποία συνειδητοποιεί σοκαρισμένη on camera ότι «Ήμουν η μόνη στο νησί που δεν ήμουν σκλάβα του σεξ», καθώς και ένας άνδρας ντυμένος ιερέας, ο οποίος αναγράφεται ως «ειδικός παιδοφιλίας».

«Πολλά από αυτά είναι κοινωνικός σχολιασμός, και πολλά είναι απλώς ανόητα αστεία για γεννητικά όργανα» ξεκαθαρίζει ο Κόλινς για την παραγωγή που είναι και η απάντηση της σατιρικής μπράντας στη σιωπή των μέσων ενημέρωσης για το σκάνδαλο Έπσταϊν, ειδικά εν μέσω αποκαλύψεων που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπιλ Κλίντον και τον Έλον Μασκ.

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένας παιδεραστής στο άνθος της ζωής του, με δεκαετίες σεξουαλικής κακοποίησης ακόμα μπροστά του»

Η σάτιρα του The Onion δεν διστάζει να βάλει στο κάδρο πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν στην τροχιά του Έπσταϊν. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται εξέχοντα πρόσωπα, όπως η Γκισλέιν Μάξγουελ – η φυλακισμένη συνεργός του Έπσταϊν, την οποία το φιλμ αποκαλεί «βρώμικη διεστραμμένη βοηθό», με τη φράση: «Ποτέ μην ξεχνάτε, πίσω από κάθε άνδρα διακινητή και σεξουαλικό εγκληματία, υπάρχει μία ακόμα πιο ισχυρή γυναίκα διακινητής».

Ωστόσο, ο χαρακτήρας στον οποίο αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στην οθόνη είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Κόλινς εξηγεί ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, «ο πρόεδρος ήταν φίλος με τον πιο διαβόητο παιδόφιλο διακινητή σεξουαλικών εγκλημάτων στον κόσμο για δεκαετίες» λέει.

«Και μετά δολοφονήθηκε – ή συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πιθανότατα αυτοκτόνησε. Τίποτα άλλο δεν συνέβη» προσθέτει. Το άρθρο σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει πως δεν γνώριζε για τις πράξεις του Έπσταϊν και ότι τον είχε διώξει από το θέρετρο του Μαρ-α-Λάγκο.

«Ήθελα απλώς να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε οι καλύτεροι φίλοι και αύριο θα πω σε όλο τον κόσμο ότι είσαι παιδόφιλος, όπως εγώ. Εκτός, φυσικά, αν μου συμβεί κάτι κακό απόψε. Αλλά μάλλον θα είμαι καλά»

Η κυκλοφορία του Τζέφρι Έπσταϊν: Κακός Παιδόφιλος βρέθηκε αντιμέτωπη με προβλήματα όταν μια αλυσίδα κινηματογράφων στις ΗΠΑ απέσυρε την προβολή μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, φοβούμενη τις πολιτικές συνέπειες.

«Πιστεύω ότι το να πυροβολήσουν τον Τσάρλι Κερκ είναι φρικτό, και αυτό που είδαμε ήταν απαίσιο και αηδιαστικό, και η πολιτική βία είναι πραγματικά τρομερή και ασυγχώρητη. Πιστεύω επίσης ότι αν το πρώτο σας ένστικτο ως εταιρεία είναι να πείτε, ‘Ο Τζέφρι Έπσταϊν είναι φίλος με τον πρόεδρο, και ο πρόεδρος ήταν φίλος με τον Τσάρλι Κερκ, επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον μεγαλύτερο παιδόφιλο του κόσμου’, αυτό είναι κακό ένστικτο» σχολιάσει ο Κόλινς για τη φοβικότητα στο πεδίο του πολιτισμού. «Επιπλέον, αν όταν διαβάζεται το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν και η πρώτη σας σκέψη είναι, ‘Ω, αυτό μπορεί να προσβάλει τον πρόεδρο’, αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μας, είναι πρόβλημα μιας διαλυμένης και παράλογα αποτυχημένης κοινωνίας».

Ωστόσο, η ομάδα του The Onion επέμεινε, απευθυνόμενη σε ανεξάρτητες αίθουσες προβολής. Το ρίσκο ήταν ανέλπιστα καλό. Το mockumentary προβάλλεται σε πολλές περισσότερες πόλεις από όσες είχαν αρχικά προγραμματιστεί, με τις προβολές να είναι sold-out.

«Οι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι με όσα συμβαίνουν, και οι άνθρωποι ψηφίζουν με τα χρήματά τους. […] Υπάρχει ένα στοιχείο ψήφου διαμαρτυρίας στην επιτυχία του εγχειρήματος μας» σχολιάζει για την παραγωγή που κλείνει το μάτι στην Ακαδημία.

Το The Onion έχει υποβάλλει την 20λεπτη σάτιρα στη λίστα των Όσκαρ ζητώντας από τα μέλη της Ακαδημίας να ρίξουν την ψήφο τους για το προϊόν. «Σας αρέσουν οι παιδόφιλοι; Δεν νομίζουμε. Ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε για να το αποδείξετε;» ρωτάει ρητορικά το The Onion στην καμπάνια του για Όσκαρ.

Η αλήθεια είναι ότι όταν οι ισχυρότεροι ειδησεογραφικοί οργανισμοί μετατρέπονται σε συντηρητικά φερέφωνα και τα αστεία σε πλατό talk shows φέρνουν κυρώσεις, το Onion ίσως λέει περισσότερες αλήθειες από άλλα συστημικά media.

«Υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται οι πληροφορίες», λέει ο Κόλινς για την υπόθεση Έπσταϊν και τη θολή στάση του Τραμπ gia τη σχέση μαζί του. «Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ αστείο να γεμίσουμε αυτό το κενό με εντελώς γαμημένες ανοησίες».

Το ψευδοντοκιμαντέρ ξεκινά με ένα ψεύτικο φωνητικό μήνυμα από τον Έπσταϊν προς τον Tραμπ. «Ήθελα απλώς να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε οι καλύτεροι φίλοι και αύριο θα πω σε όλο τον κόσμο ότι είσαι παιδόφιλος, όπως εγώ», ακούγεται να λέει η φωνή. «Εκτός, φυσικά, αν μου συμβεί κάτι κακό απόψε. Αλλά μάλλον θα είμαι καλά». Το μήνυμα υπονοεί ότι ο πρόεδρος κανόνισε τον θάνατό του σεξουαλικού εγκληματίας. Ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019. Επίσημα χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία.

Από εκεί και πέρα, το Κακός Παιδόφιλος σατιρίζει τα κλασικά μοτίβα του true crime είδους και, όπως συμβαίνει με κάθε καλή σάτιρα, τα πιο εξωφρενικά σημεία του κουβαλούν ψήγματα αλήθειας.

Στο mockumentary ο Έπσταϊν εργάζεται για το Βαθύ Κράτος, έχει σχέσεις με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου και του Μπιλ Κλίντον και περιγράφεται ως «ένας παιδεραστής στο άνθος της ζωής του, με δεκαετίες σεξουαλικής κακοποίησης ακόμα μπροστά του».

Καθώς η ιστορία του Έπσταϊν συνεχίζει να ξετυλίγεται, το κοινό μένει στο σκοτάδι αλλά, μέχρι να λάμψει η αλήθεια, το Onion έχει αναλάβει δράση. «Τον τελευταίο χρόνο, καταφέραμε να πούμε πολλά πράγματα που άλλα media φοβήθηκαν», είπε ο Κόλινς στο WIRED.

«Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».