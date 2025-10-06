magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
06 Οκτωβρίου 2025

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με τον βιτριολικό τίτλο Τζέφρι Έπσταϊν: Κακός Παιδόφιλος (Jeffrey Epstein: Bad Pedophile) το mockumentary του The Onion είναι μια ωμή, ατόφια σάτιρα του νεκρού, ατιμασμένου χρηματιστή και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία που αγάπησε η ελίτ.

Το εγχείρημα του The Onion διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους (Live Action) στα Όσκαρ υπενθυμίζοντας σε όλους τη δύναμη της σάτιρας όταν η λογοκρισία φιμώνει τα πάντα.

«Είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω δει φέτος. Και είναι βαθιά ανόητο» λέει ο Μπεν Κόλινς, Διευθύνων Σύμβουλος του The Onion, στο Vanity Fair που αναγνωρίζει ότι τα εγκλήματα του Έπσταϊν, πραγματικά, δεν είναι θέμα για γέλια.

Ωστόσο, το επιτελείο του The Onion βρήκε τον τρόπο να σατιρίσει τόσο τον ίδιο τον θύτη όσο και την πληθώρα από true crime ντοκιμαντέρ που κατακλύζουν πλατφόρμες όπως το Netflix μπλέκοντας τα γεγονότα με εξωφρενικά αστεία μυθοπλασία. Ανάμεσα στους μάρτυρες είναι μια δημοσιογράφος από την Εφημερίδα του Παιδόφιλου Νησιού, η οποία συνειδητοποιεί σοκαρισμένη on camera ότι «Ήμουν η μόνη στο νησί που δεν ήμουν σκλάβα του σεξ», καθώς και ένας άνδρας ντυμένος ιερέας, ο οποίος αναγράφεται ως «ειδικός παιδοφιλίας».

«Πολλά από αυτά είναι κοινωνικός σχολιασμός, και πολλά είναι απλώς ανόητα αστεία για γεννητικά όργανα» ξεκαθαρίζει ο Κόλινς για την παραγωγή που είναι και η απάντηση της σατιρικής μπράντας στη σιωπή των μέσων ενημέρωσης για το σκάνδαλο Έπσταϊν, ειδικά εν μέσω αποκαλύψεων που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπιλ Κλίντον και τον Έλον Μασκ.

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένας παιδεραστής στο άνθος της ζωής του, με δεκαετίες σεξουαλικής κακοποίησης ακόμα μπροστά του»

Η σάτιρα του The Onion δεν διστάζει να βάλει στο κάδρο πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν στην τροχιά του Έπσταϊν. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται εξέχοντα πρόσωπα, όπως η Γκισλέιν Μάξγουελ – η φυλακισμένη συνεργός του Έπσταϊν, την οποία το φιλμ αποκαλεί «βρώμικη διεστραμμένη βοηθό», με τη φράση: «Ποτέ μην ξεχνάτε, πίσω από κάθε άνδρα διακινητή και σεξουαλικό εγκληματία, υπάρχει μία ακόμα πιο ισχυρή γυναίκα διακινητής».

Ωστόσο, ο χαρακτήρας στον οποίο αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στην οθόνη είναι ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Κόλινς εξηγεί ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, «ο πρόεδρος ήταν φίλος με τον πιο διαβόητο παιδόφιλο διακινητή σεξουαλικών εγκλημάτων στον κόσμο για δεκαετίες» λέει.

«Και μετά δολοφονήθηκε – ή συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πιθανότατα αυτοκτόνησε. Τίποτα άλλο δεν συνέβη» προσθέτει. Το άρθρο σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει πως δεν γνώριζε για τις πράξεις του Έπσταϊν και ότι τον είχε διώξει από το θέρετρο του Μαρ-α-Λάγκο.

«Ήθελα απλώς να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε οι καλύτεροι φίλοι και αύριο θα πω σε όλο τον κόσμο ότι είσαι παιδόφιλος, όπως εγώ. Εκτός, φυσικά, αν μου συμβεί κάτι κακό απόψε. Αλλά μάλλον θα είμαι καλά»

Η κυκλοφορία του Τζέφρι Έπσταϊν: Κακός Παιδόφιλος βρέθηκε αντιμέτωπη με προβλήματα όταν μια αλυσίδα κινηματογράφων στις ΗΠΑ απέσυρε την προβολή μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, φοβούμενη τις πολιτικές συνέπειες.

«Πιστεύω ότι το να πυροβολήσουν τον Τσάρλι Κερκ είναι φρικτό, και αυτό που είδαμε ήταν απαίσιο και αηδιαστικό, και η πολιτική βία είναι πραγματικά τρομερή και ασυγχώρητη. Πιστεύω επίσης ότι αν το πρώτο σας ένστικτο ως εταιρεία είναι να πείτε, ‘Ο Τζέφρι Έπσταϊν είναι φίλος με τον πρόεδρο, και ο πρόεδρος ήταν φίλος με τον Τσάρλι Κερκ, επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον μεγαλύτερο παιδόφιλο του κόσμου’, αυτό είναι κακό ένστικτο» σχολιάσει ο Κόλινς για τη φοβικότητα στο πεδίο του πολιτισμού. «Επιπλέον, αν όταν διαβάζεται το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν και η πρώτη σας σκέψη είναι, ‘Ω, αυτό μπορεί να προσβάλει τον πρόεδρο’, αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μας, είναι πρόβλημα μιας διαλυμένης και παράλογα αποτυχημένης κοινωνίας».

Ωστόσο, η ομάδα του The Onion επέμεινε, απευθυνόμενη σε ανεξάρτητες αίθουσες προβολής. Το ρίσκο ήταν ανέλπιστα καλό. Το mockumentary  προβάλλεται σε πολλές περισσότερες πόλεις από όσες είχαν αρχικά προγραμματιστεί, με τις προβολές να είναι sold-out.

«Οι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι με όσα συμβαίνουν, και οι άνθρωποι ψηφίζουν με τα χρήματά τους. […] Υπάρχει ένα στοιχείο ψήφου διαμαρτυρίας στην επιτυχία του εγχειρήματος μας» σχολιάζει για την παραγωγή που κλείνει το μάτι στην Ακαδημία.

Το The Onion έχει υποβάλλει την 20λεπτη σάτιρα στη λίστα των Όσκαρ ζητώντας από τα μέλη της Ακαδημίας να ρίξουν την ψήφο τους για το προϊόν. «Σας αρέσουν οι παιδόφιλοι; Δεν νομίζουμε. Ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε για να το αποδείξετε;» ρωτάει ρητορικά το The Onion στην καμπάνια του για Όσκαρ.

«Επιπλέον, αν όταν διαβάζεται το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν και η πρώτη σας σκέψη είναι, ‘Ω, αυτό μπορεί να προσβάλει τον πρόεδρο’, αυτό δεν είναι πρόβλημα δικό μας, είναι πρόβλημα μιας διαλυμένης και παράλογα αποτυχημένης κοινωνίας»

Η αλήθεια είναι ότι όταν οι ισχυρότεροι ειδησεογραφικοί οργανισμοί μετατρέπονται σε συντηρητικά φερέφωνα και τα αστεία σε πλατό talk shows φέρνουν κυρώσεις, το Onion ίσως λέει περισσότερες αλήθειες από άλλα συστημικά media.

«Υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται οι πληροφορίες», λέει ο Κόλινς για την υπόθεση Έπσταϊν και τη θολή στάση του Τραμπ gia τη σχέση μαζί του. «Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ αστείο να γεμίσουμε αυτό το κενό με εντελώς γαμημένες ανοησίες».

Το ψευδοντοκιμαντέρ ξεκινά με ένα ψεύτικο φωνητικό μήνυμα από τον Έπσταϊν προς τον Tραμπ. «Ήθελα απλώς να σου υπενθυμίσω ότι είμαστε οι καλύτεροι φίλοι και αύριο θα πω σε όλο τον κόσμο ότι είσαι παιδόφιλος, όπως εγώ», ακούγεται να λέει η φωνή. «Εκτός, φυσικά, αν μου συμβεί κάτι κακό απόψε. Αλλά μάλλον θα είμαι καλά». Το μήνυμα υπονοεί ότι ο πρόεδρος κανόνισε τον θάνατό του σεξουαλικού εγκληματίας. Ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019. Επίσημα χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία.

Από εκεί και πέρα, το Κακός Παιδόφιλος σατιρίζει τα κλασικά μοτίβα του true crime είδους και, όπως συμβαίνει με κάθε καλή σάτιρα, τα πιο εξωφρενικά σημεία του κουβαλούν ψήγματα αλήθειας.

Στο mockumentary ο Έπσταϊν εργάζεται για το Βαθύ Κράτος, έχει σχέσεις με μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου και του Μπιλ Κλίντον και περιγράφεται ως «ένας παιδεραστής στο άνθος της ζωής του, με δεκαετίες σεξουαλικής κακοποίησης ακόμα μπροστά του».

Καθώς η ιστορία του Έπσταϊν συνεχίζει να ξετυλίγεται, το κοινό μένει στο σκοτάδι αλλά, μέχρι να λάμψει η αλήθεια, το Onion έχει αναλάβει δράση. «Τον τελευταίο χρόνο, καταφέραμε να πούμε πολλά πράγματα που άλλα media φοβήθηκαν», είπε ο Κόλινς στο WIRED.

«Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
Πόνος 06.10.25

«Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, ένα νέο ντοκιμαντέρ έρχεται να ρίξει φως στις πιο σκοτεινές πτυχές των τελευταίων ετών της ζωής του, αποκαλύπτοντας πως ο πόνος από μια αποτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αυχένα τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας το 2021

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεώργιος Μαζιάς
