«Με βίασε, μου κατέστρεψε τη ζωή»: Νέα μαρτυρία στην υπόθεση Επστάιν

Μια νέα μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στον σκοτεινό φάκελο της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν. Η Jess Michaels, πρώην επαγγελματίας χορεύτρια, περιγράφει πώς η ζωή και η καριέρα της κατέρρευσαν μετά τη γνωριμία της με τον καταδικασμένο κακοποιητή, τον οποίο κατηγορεί για βιασμό. Σήμερα, μαζί με άλλες επιζώσες, δίνει μάχη για τη δημοσιοποίηση των ερευνών γύρω από το δίκτυο του Επστάιν, την ώρα που η αμερικανική πολιτική σκηνή παραμένει βαθιά διχασμένη για το αν πρέπει να ανοίξουν οι φάκελοι.

Η Jess Michaels βρισκόταν στην καλύτερη περίοδο της ζωής της. Ήταν το 1990 και δούλευε ως επαγγελματίας χορεύτρια. Μια συνάδελφός της στο Μπρούκλιν χρειαζόταν συγκάτοικο και η Michaels δέχτηκε την πρόταση, μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη.

Η καριέρα της απογειώθηκε γρήγορα διακόπηκε βίαια όταν γνώρισε τον Επστάιν. Η συγκάτοικός της είχε βρει μια φαινομενικά σπουδαία δουλειά. «Μου είπε ότι εργαζόταν για έναν πλούσιο τύπο της Wall Street, που την εκπαίδευε να γίνει μασέζ».

Λίγους μήνες αργότερα, η συγκάτοικος της φάνηκε πρόθυμη να μοιραστεί την καλή της τύχη. «Μου είπε ότι είχε βρει δουλειά ως χορεύτρια και ότι εκείνος χρειαζόταν αναπληρώτρια, και με ρώτησε αν με ενδιέφερε», λέει στον Guardian η Michaels, που τότε ήταν 22 ετών. «Είπα ναι».

Όταν έπεσε θύμα βιασμού από τον Επστάιν

Ο εύπορος πελάτης αποδείχθηκε πως ήταν ο Επστάιν. Η Michaels τον συνάντησε για πρώτη φορά στο γραφείο του στη Madison Avenue και μία εβδομάδα αργότερα πήγε για δοκιμαστικό μασάζ.

«Τότε είναι που με βίασε. Κατέστρεψε την καριέρα μου, κατέστρεψε τις σχέσεις μου».

Η Michaels, που δηλώνει πως είναι επιζήσασα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, είπε επίσης ότι η επίθεση «έσκισε την παλιά πληγή». Η Michaels είναι ανάμεσα στις δεκάδες επιζώσες του Επστάιν που ζητούν την αποδέσμευση των ανακριτικών φακέλων.

Τι κρύβει ο Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα τους δημοσιοποιήσει, το υπουργείο Δικαιοσύνης υπαναχώρησε.

Τον Ιούλιο, το υπουργείο επέμεινε πως δεν υπάρχει «λίστα πελατών» του Επστάιν και ότι δεν θα δώσει στη δημοσιότητα άλλα έγγραφα. Έκτοτε, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς τίτλους που συνδέουν το όνομά του με τον Επστάιν.

Ο τρόπος που χειρίστηκε το υπουργείο τα αρχεία δέχθηκε νέα κριτική πρόσφατα, κατά την κατάθεση του Kash Patel στο Κογκρέσο. Ο διευθυντής του FBI υποστήριξε ότι το FBI «δημοσιεύει όσο επιτρέπεται νομικά».

Ο Patel είπε επίσης ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη πληροφόρηση ότι ο Επστάιν διακινούσε τα θύματά του σε άλλους άνδρες, αλλά ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Thomas Massie επικαλέστηκε εκθέσεις του FBI που υποδείκνυαν το αντίθετο. Σημείωσε ότι θύματα του Επστάιν και της συνεργού του Ghislaine Maxwell είχαν κατονομάσει τουλάχιστον 20 άνδρες στους οποίους φέρονται να είχαν διακινηθεί.

Ο Patel διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για δικό του συμπέρασμα, αλλά για διαπίστωση τριών διαφορετικών ομοσπονδιακών εισαγγελέων, σύμφωνα με το ABC News. «Αν υπήρχαν στοιχεία, θα είχα ασκήσει δίωξη χθες», είπε.

Η Michaels εξοργίστηκε με τις αντιφατικές θέσεις: ο Patel επικαλέστηκε ισχυρισμούς προηγούμενων κυβερνήσεων ότι οι καταγγελίες για διακίνηση δεν ήταν αξιόπιστες, την ίδια ώρα που καταδίκαζε τον τρόπο με τον οποίο εκείνες οι ίδιες κυβερνήσεις είχαν χειριστεί τον Επστάιν.

«Σκέφτηκα απλά: χαίρομαι που ο αμερικανικός λαός βλέπει γιατί είμαστε τόσο απογοητευμένες», είπε η Michaels. «Ήταν ολοφάνερο πως πρόκειται για κάποιον είτε εντελώς ανίκανο στη δουλειά του είτε που συγκαλύπτει, και τα δύο είναι προβληματικά».

Να ανοίξουν οι φάκελοι

Η Michaels σημείωσε ότι «οι φάκελοι πρέπει να αποδεσμευτούν για να υπάρξει διαύγεια».

Επεσήμανε επίσης ότι η Virginia Giuffre, θύμα του Επστάιν που αυτοκτόνησε πριν από μερικούς μήνες, είχε υπάρξει «πολύ σαφής πως είχε διακινηθεί και σε άλλους άνδρες». Η Michaels είπε ότι οι αρχές «αγνοούν εντελώς» τις καταθέσεις των θυμάτων για τη διακίνηση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson, είπε: «Οι Δημοκρατικοί και τα μέσα ενημέρωσης γνώριζαν για τον Επστάιν και τα θύματά του εδώ και χρόνια και δεν έκαναν τίποτα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ζητούσε διαφάνεια, και τώρα την προσφέρει με χιλιάδες σελίδες εγγράφων στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας».

Η Michaels διατηρεί κάποια αισιοδοξία ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, επειδή η σεξουαλική τραυματική εμπειρία ξεπερνά τα όρια των κομματικών γραμμών.

«Ξέρετε σε τι έχω πίστη; Σε αυτά που γνωρίζω πια για το τραύμα και τη σεξουαλική κακοποίηση ως υπερασπίστρια», είπε. «Υπάρχουν Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι και εκπρόσωποι που έχουν βιώσει σεξουαλική βία, και ελπίζω, μέσα από την καρδιά μου, να δουν τον εαυτό τους στη δική μας ιστορία».

Η Michaels ελπίζει επίσης «να δουν τον εαυτό τους στον ωμό εξαναγκασμό και τη χειραγώγηση ενός κακού ανθρώπου όπως ο Επστάιν και μιας κακής γυναίκας όπως η Ghislaine Maxwell, και να βρουν μέσα τους τη δύναμη να αναζητήσουν, έστω στο ελάχιστο, την αλήθεια».