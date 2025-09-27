newspaper
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.2025 | 16:36
Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
«Με βίασε, μου κατέστρεψε τη ζωή»: Νέα μαρτυρία στην υπόθεση Επστάιν
«Με βίασε, μου κατέστρεψε τη ζωή»: Νέα μαρτυρία στην υπόθεση Επστάιν

Η Jess Michaels, πρώην επαγγελματίας χορεύτρια, καταγγέλλει ότι βιάστηκε από τον Τζέφρι Επστάιν σε ηλικία 22 ετών.

Μια νέα μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στον σκοτεινό φάκελο της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν. Η Jess Michaels, πρώην επαγγελματίας χορεύτρια, περιγράφει πώς η ζωή και η καριέρα της κατέρρευσαν μετά τη γνωριμία της με τον καταδικασμένο κακοποιητή, τον οποίο κατηγορεί για βιασμό. Σήμερα, μαζί με άλλες επιζώσες, δίνει μάχη για τη δημοσιοποίηση των ερευνών γύρω από το δίκτυο του Επστάιν, την ώρα που η αμερικανική πολιτική σκηνή παραμένει βαθιά διχασμένη για το αν πρέπει να ανοίξουν οι φάκελοι.

Η Jess Michaels βρισκόταν στην καλύτερη περίοδο της ζωής της. Ήταν το 1990 και δούλευε ως επαγγελματίας χορεύτρια. Μια συνάδελφός της στο Μπρούκλιν χρειαζόταν συγκάτοικο και η Michaels δέχτηκε την πρόταση, μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη.

Η καριέρα της απογειώθηκε γρήγορα διακόπηκε βίαια όταν γνώρισε τον Επστάιν. Η συγκάτοικός της είχε βρει μια φαινομενικά σπουδαία δουλειά. «Μου είπε ότι εργαζόταν για έναν πλούσιο τύπο της Wall Street, που την εκπαίδευε να γίνει μασέζ».

Λίγους μήνες αργότερα, η συγκάτοικος της φάνηκε πρόθυμη να μοιραστεί την καλή της τύχη. «Μου είπε ότι είχε βρει δουλειά ως χορεύτρια και ότι εκείνος χρειαζόταν αναπληρώτρια, και με ρώτησε αν με ενδιέφερε», λέει στον Guardian η Michaels, που τότε ήταν 22 ετών. «Είπα ναι».

Όταν έπεσε θύμα βιασμού από τον Επστάιν

Ο εύπορος πελάτης αποδείχθηκε πως ήταν ο Επστάιν. Η Michaels τον συνάντησε για πρώτη φορά στο γραφείο του στη Madison Avenue και μία εβδομάδα αργότερα πήγε για δοκιμαστικό μασάζ.

«Τότε είναι που με βίασε. Κατέστρεψε την καριέρα μου, κατέστρεψε τις σχέσεις μου».

Η Michaels σημείωσε ότι «οι φάκελοι πρέπει να αποδεσμευτούν για να υπάρξει διαύγεια».

Η Michaels, που δηλώνει πως είναι επιζήσασα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, είπε επίσης ότι η επίθεση «έσκισε την παλιά πληγή». Η Michaels είναι ανάμεσα στις δεκάδες επιζώσες του Επστάιν που ζητούν την αποδέσμευση των ανακριτικών φακέλων.

Τι κρύβει ο Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα τους δημοσιοποιήσει, το υπουργείο Δικαιοσύνης υπαναχώρησε.

Τον Ιούλιο, το υπουργείο επέμεινε πως δεν υπάρχει «λίστα πελατών» του Επστάιν και ότι δεν θα δώσει στη δημοσιότητα άλλα έγγραφα. Έκτοτε, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς τίτλους που συνδέουν το όνομά του με τον Επστάιν.

Ο τρόπος που χειρίστηκε το υπουργείο τα αρχεία δέχθηκε νέα κριτική πρόσφατα, κατά την κατάθεση του Kash Patel στο Κογκρέσο. Ο διευθυντής του FBI υποστήριξε ότι το FBI «δημοσιεύει όσο επιτρέπεται νομικά».

Ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς τίτλους που συνδέουν το όνομά του με τον Επστάιν.

Ο Patel είπε επίσης ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη πληροφόρηση ότι ο Επστάιν διακινούσε τα θύματά του σε άλλους άνδρες, αλλά ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Thomas Massie επικαλέστηκε εκθέσεις του FBI που υποδείκνυαν το αντίθετο. Σημείωσε ότι θύματα του Επστάιν και της συνεργού του Ghislaine Maxwell είχαν κατονομάσει τουλάχιστον 20 άνδρες στους οποίους φέρονται να είχαν διακινηθεί.

Ο Patel διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για δικό του συμπέρασμα, αλλά για διαπίστωση τριών διαφορετικών ομοσπονδιακών εισαγγελέων, σύμφωνα με το ABC News. «Αν υπήρχαν στοιχεία, θα είχα ασκήσει δίωξη χθες», είπε.

Η Michaels εξοργίστηκε με τις αντιφατικές θέσεις: ο Patel επικαλέστηκε ισχυρισμούς προηγούμενων κυβερνήσεων ότι οι καταγγελίες για διακίνηση δεν ήταν αξιόπιστες, την ίδια ώρα που καταδίκαζε τον τρόπο με τον οποίο εκείνες οι ίδιες κυβερνήσεις είχαν χειριστεί τον Επστάιν.

«Σκέφτηκα απλά: χαίρομαι που ο αμερικανικός λαός βλέπει γιατί είμαστε τόσο απογοητευμένες», είπε η Michaels. «Ήταν ολοφάνερο πως πρόκειται για κάποιον είτε εντελώς ανίκανο στη δουλειά του είτε που συγκαλύπτει, και τα δύο είναι προβληματικά».

Να ανοίξουν οι φάκελοι

Η Michaels σημείωσε ότι «οι φάκελοι πρέπει να αποδεσμευτούν για να υπάρξει διαύγεια».

Επεσήμανε επίσης ότι η Virginia Giuffre, θύμα του Επστάιν που αυτοκτόνησε πριν από μερικούς μήνες, είχε υπάρξει «πολύ σαφής πως είχε διακινηθεί και σε άλλους άνδρες». Η Michaels είπε ότι οι αρχές «αγνοούν εντελώς» τις καταθέσεις των θυμάτων για τη διακίνηση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson, είπε: «Οι Δημοκρατικοί και τα μέσα ενημέρωσης γνώριζαν για τον Επστάιν και τα θύματά του εδώ και χρόνια και δεν έκαναν τίποτα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ζητούσε διαφάνεια, και τώρα την προσφέρει με χιλιάδες σελίδες εγγράφων στο πλαίσιο της τρέχουσας έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας».

Η Michaels διατηρεί κάποια αισιοδοξία ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, επειδή η σεξουαλική τραυματική εμπειρία ξεπερνά τα όρια των κομματικών γραμμών.

«Ξέρετε σε τι έχω πίστη; Σε αυτά που γνωρίζω πια για το τραύμα και τη σεξουαλική κακοποίηση ως υπερασπίστρια», είπε. «Υπάρχουν Ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι και εκπρόσωποι που έχουν βιώσει σεξουαλική βία, και ελπίζω, μέσα από την καρδιά μου, να δουν τον εαυτό τους στη δική μας ιστορία».

Η Michaels ελπίζει επίσης «να δουν τον εαυτό τους στον ωμό εξαναγκασμό και τη χειραγώγηση ενός κακού ανθρώπου όπως ο Επστάιν και μιας κακής γυναίκας όπως η Ghislaine Maxwell, και να βρουν μέσα τους τη δύναμη να αναζητήσουν, έστω στο ελάχιστο, την αλήθεια».

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ - Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ

Ο Άλεξ Γουίτκοφ επιχείρησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις από το Κατάρ εν μέσω της συμμετοχής του πατέρα του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Η Ντόχα ήταν βασικός διαμεσολαβητής

Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»

Η Μπρέντφορντ υποχρέωσε σε 3η ήττα στην Premier League τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά με για την 6η αγωνιστική. Μοιραίος ο Μπρούνο Φερνάντες που έχασε πέναλτι για την ομάδα του στο 76'.

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»
Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Σε πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Τόνι Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Φρανκ Σινάτρα το μακρινό 1995.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)
Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)

Πολλά τα νέα πρόσωπα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό που κάνει σέντρα στις 18:00 – Η 11άδα που επέλεξε ο προπονητής των Πειραιωτών.

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα

Τα αιτήματα των συγγενών στα Τέμπη για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον
LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπράιτον, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 4.

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Θοδωρής Φέρρης ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Βεάκειο Θέατρο και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: Πώς κανένας δεν θα είναι μόνος του, απέναντι στις δυσκολίες τις ζωής...

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες
Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες

Ένα νέο... παγκόσμιο ΝΒΑ οραματίζεται ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος «κάλεσε» ξανά τις ευρωπαϊκές ομάδες να δουν σοβαρά ένα πιθανό μέλλον τους στην κορυφαία μπασκετική λίγκα.

LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν
LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν

LIVE: Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ
LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάιντς - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Μάιντς - Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 5.

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

