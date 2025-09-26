Αποκάλυψη βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Και το όνομα του Έλον Μασκ στα επίμαχα αρχεία

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, αναφέρεται ως πιθανός επισκέπτης στο Little St James, το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με το The Telegraph, ήταν προγραμματισμένη το 2014, έξι χρόνια μετά την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν για προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία.

Στα έγγραφα, σε μια σελίδα από το ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν της 6ης Δεκεμβρίου 2014 αναγράφεται: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;).»

Η σελίδα περιλαμβάνεται σε νέα αρχεία που δημοσιεύθηκαν από μια επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

🚨🚨 NEW DOCUMENTS FROM EPSTEIN’S ESTATE DETAILING HIS DAILY SCHEDULE: They show meetings with Steve Bannon, Peter Thiel, and a potential visit to Epstein’s Island for Elon Musk. Prince Andrew is listed as a passenger on Epstein’s jet. DOJ must release the Epstein files NOW. pic.twitter.com/lZC6qYQpnk — Oversight Dems (@OversightDems) September 26, 2025

Οι κατηγορίες προς τον Τραμπ

Αφού βρέθηκε σε διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε την παραπομπή του σε δίκη νωρίτερα φέτος, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση αρνιόταν να δημοσιεύσει αρχεία που αφορούσαν την υπόθεση Έπσταϊν, επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόταν σε αυτά.

Οι κατηγορίες οδήγησαν σε μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του Μασκ και του Τραμπ, κατά την οποία δύο από τους πιο ισχυρούς άνδρες του κόσμου αντάλλαξαν προσβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ώρα να ρίξω τη μεγάλη βόμβα: ο @realDonaldTrump αναφέρεται στα αρχεία Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί», έγραψε ο Μασκ στο X. Αργότερα διέγραψε την ανάρτηση.

Οι δύο άνδρες εθεάθησαν να κάθονται μαζί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα την Κυριακή, προκαλώντας εικασίες για συμφιλίωση.

Η κατάσταση περιπλέκεται

Λίγα είναι γνωστά για τη σχέση του Μασκ με τον Έπσταϊν. Το 2012, ο Έπσταϊν φέρεται να καυχήθηκε ότι συνάντησε τον δισεκατομμυριούχο στη διάσκεψη TED εκείνης της χρονιάς στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Σε συνέντευξη του 2019 στο Vanity Fair, ο Μασκ είπε ότι είχε επισκεφθεί την κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη μία φορά.

«Πριν από αρκετά χρόνια, ήμουν στο σπίτι του στο Μανχάταν για περίπου 30 λεπτά το μεσημέρι με την Ταλούλα [Ράιλι], καθώς ήταν περίεργη να γνωρίσει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο για ένα μυθιστόρημα που έγραφε», είπε.

«Δεν είδαμε τίποτα ανάρμοστο, εκτός από περίεργα έργα τέχνης. Προσπάθησε επανειλημμένα να με πείσει να επισκεφτώ το νησί του. Αρνήθηκα».

This Is Why Republicans Are Blocking the Epstein Files Elon Musk was scheduled to visit Jeffrey Epstein’s notorious private island in 2014, according to files released on Fridayhttps://t.co/72vZig2SjS — Shehzad Younis شہزاد یونس (@shehzadyounis) September 26, 2025

Παράλληλα, το γεγονός ότι αυτή η φράση εμφανίστηκε σε ένα πρόγραμμα για το 2014 φαίνεται αξιοσημείωτο.

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι εμπλέκεται στα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ωστόσο, σχολιαστές στο διαδίκτυο έχουν συχνά θέσει ερωτήματα σχετικά με ένα πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ στις 2 Μαρτίου 2014, όπου η συνεργς του Έπσταϊν και καταδικασμένη, Γκισλέιν Μάξουελ, και ο Μασκ φωτογραφήθηκαν μαζί.

Τα δημοσιοποιημένα έγγραφα και τα νέα ονόματα

Ο Πίτερ Θιλ, διευθύνων σύμβουλος της Palantir, και ο Στίβεν Μπάνον, βασικός σύμμαχος του Τραμπ, αναφέρονται επίσης στην τελευταία δέσμη εγγράφων που δημοσίευσε η επιτροπή εποπτείας της Βουλής.

Ο Δούκας του Γιορκ αναφέρεται επίσης ως επιβάτης στο τζετ του παιδεραστή χρηματοδότη.

Η χρήση του ιδιωτικού τζετ του Έπσταϊν από τον πρίγκιπα Άντριου είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ για σεξουαλική διακίνηση, με μία από τις κατηγορούσες της, η οποία ήταν 14 ετών τότε, να θυμάται ότι είχε ταξιδέψει σε μια πτήση με τον δούκα.