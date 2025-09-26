newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Αποκάλυψη βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Και το όνομα του Έλον Μασκ στα επίμαχα αρχεία
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:45

Αποκάλυψη βόμβα στην υπόθεση Έπσταϊν: Και το όνομα του Έλον Μασκ στα επίμαχα αρχεία

Ο Έλον Μασκ προσκλήθηκε στο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με έγγραφα από την περιουσία του αποθανόντος παιδεραστή

Σύνταξη
Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, αναφέρεται ως πιθανός επισκέπτης στο Little St James, το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με το The Telegraph, ήταν προγραμματισμένη το 2014, έξι χρόνια μετά την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν για προσέλκυση ανηλίκου για πορνεία.

Στα έγγραφα, σε μια σελίδα από το ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν της 6ης Δεκεμβρίου 2014 αναγράφεται: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;).»

Η σελίδα περιλαμβάνεται σε νέα αρχεία που δημοσιεύθηκαν από μια επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Οι κατηγορίες προς τον Τραμπ

Αφού βρέθηκε σε διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε την παραπομπή του σε δίκη νωρίτερα φέτος, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση αρνιόταν να δημοσιεύσει αρχεία που αφορούσαν την υπόθεση Έπσταϊν, επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόταν σε αυτά.

Οι κατηγορίες οδήγησαν σε μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του Μασκ και του Τραμπ, κατά την οποία δύο από τους πιο ισχυρούς άνδρες του κόσμου αντάλλαξαν προσβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πορτρέτο του Αμερικανού επενδυτή Τζέφρι Έπσταϊν (αριστερά) και του επιχειρηματία ακινήτων Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ποζάρουν μαζί στο κτήμα Mar-a-Lago, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, το 1997. (Φωτογραφία: Davidoff Studios/Getty Images)

«Ώρα να ρίξω τη μεγάλη βόμβα: ο @realDonaldTrump αναφέρεται στα αρχεία Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί», έγραψε ο Μασκ στο X. Αργότερα διέγραψε την ανάρτηση.

Οι δύο άνδρες εθεάθησαν να κάθονται μαζί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα την Κυριακή, προκαλώντας εικασίες για συμφιλίωση.

Η κατάσταση περιπλέκεται

Λίγα είναι γνωστά για τη σχέση του Μασκ με τον Έπσταϊν. Το 2012, ο Έπσταϊν φέρεται να καυχήθηκε ότι συνάντησε τον δισεκατομμυριούχο στη διάσκεψη TED εκείνης της χρονιάς στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Σε συνέντευξη του 2019 στο Vanity Fair, ο Μασκ είπε ότι είχε επισκεφθεί την κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη μία φορά.

«Πριν από αρκετά χρόνια, ήμουν στο σπίτι του στο Μανχάταν για περίπου 30 λεπτά το μεσημέρι με την Ταλούλα [Ράιλι], καθώς ήταν περίεργη να γνωρίσει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο για ένα μυθιστόρημα που έγραφε», είπε.

«Δεν είδαμε τίποτα ανάρμοστο, εκτός από περίεργα έργα τέχνης. Προσπάθησε επανειλημμένα να με πείσει να επισκεφτώ το νησί του. Αρνήθηκα».

Παράλληλα, το γεγονός ότι αυτή η φράση εμφανίστηκε σε ένα πρόγραμμα για το 2014 φαίνεται αξιοσημείωτο.

Ο Μασκ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι εμπλέκεται στα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ωστόσο, σχολιαστές στο διαδίκτυο έχουν συχνά θέσει ερωτήματα σχετικά με ένα πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ στις 2 Μαρτίου 2014, όπου η συνεργς του Έπσταϊν και καταδικασμένη, Γκισλέιν Μάξουελ, και ο Μασκ φωτογραφήθηκαν μαζί.

Τα δημοσιοποιημένα έγγραφα και τα νέα ονόματα

Ο Πίτερ Θιλ, διευθύνων σύμβουλος της Palantir, και ο Στίβεν Μπάνον, βασικός σύμμαχος του Τραμπ, αναφέρονται επίσης στην τελευταία δέσμη εγγράφων που δημοσίευσε η επιτροπή εποπτείας της Βουλής.

Ο Δούκας του Γιορκ αναφέρεται επίσης ως επιβάτης στο τζετ του παιδεραστή χρηματοδότη.

Η χρήση του ιδιωτικού τζετ του Έπσταϊν από τον πρίγκιπα Άντριου είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ για σεξουαλική διακίνηση, με μία από τις κατηγορούσες της, η οποία ήταν 14 ετών τότε, να θυμάται ότι είχε ταξιδέψει σε μια πτήση με τον δούκα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Stream newspaper
Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες
Εθνοκάθαρση 26.09.25

Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Τι καταγγέλλει 26.09.25

Η Αίγυπτος απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας - Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος»

Σύνταξη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
