Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Βρετανία: H Σάρα Φέργκιουσον αποκάλεσε τον Έπσταϊν «υπέρτατο φίλο» σε email του 2011 – Τι τους συνέδεε;
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:00

Βρετανία: H Σάρα Φέργκιουσον αποκάλεσε τον Έπσταϊν «υπέρτατο φίλο» σε email του 2011 – Τι τους συνέδεε;

Σε μια συνέντευξη το 2011, η δούκισσα Σάρα Φέργκιουσον, είπε ότι η εμπλοκή της με τον Έπσταϊν ήταν ένα «πολύ μεγάλο λάθος»

Σύνταξη
Δύο εφημερίδες δημοσίευσαν ένα email που φέρεται να έστειλε η Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον, στον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλώντας τον «υπέρτατο φίλο» – παρά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα.

Οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι το email, από το 2011, στάλθηκε εβδομάδες αφότου η δούκισσα είχε δημόσια αποστασιοποιηθεί από τον χρηματιστή.

Ένας εκπρόσωπος της δούκισσας – της πρώην συζύγου του πρίγκιπα Άντριου, Δούκα της Υόρκης – δήλωσε ότι το email είχε ως στόχο να απαντήσει σε μια απειλή που είχε κάνει ο Έπσταϊν να τη μηνύσει για δυσφήμιση.

Σε μια συνέντευξη το 2011, η δούκισσα είπε ότι η εμπλοκή της με τον Έπσταϊν ήταν ένα «πολύ μεγάλο λάθος»

Τι έλεγε το email που έστειλε στον Έπσταϊν η Σάρα Φέργιουσον

Εκείνη την εποχή, η δούκισσα υποσχέθηκε επίσης ότι δεν θα είχε ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Έπσταϊν, λέγοντας: «Απεχθάνομαι την παιδοφιλία και οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών».

Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να δηλώσω με μεγαλύτερη έμφαση ότι γνωρίζω ότι έγινε ένα τρομερό, τρομερό λάθος κρίσης, ότι είχα οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αυτό που έκανε ήταν λάθος και για το οποίο δικαίως φυλακίστηκε».

Ο Έπσταϊν είχε φυλακιστεί τρία χρόνια νωρίτερα για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία.

Ωστόσο, οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι λίγο μετά την παραχώρηση της συνέντευξης το 2011, η δούκισσα έστειλε email στον Έπσταϊν για να πει ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «παιδεραστής» αναφερόμενη σε αυτόν.

«Όπως ξέρεις, δεν είπα, απολύτως όχι, τη λέξη «P» για σένα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αναφέρθηκε ότι το έκανα», έγραψε.

«Ξέρω ότι νιώθεις απίστευτα απογοητευμένος από εμένα. Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για μένα και την οικογένειά μου». του έγραφε.

Ένας εκπρόσωπος της δούκισσας δήλωσε ότι το email στάλθηκε αφού ο Έπσταϊν είχε απειλήσει να την μηνύσει για δυσφήμιση – σε μια προσπάθεια να τον πείσει να μην το κάνει.

«Η δούκισσα μίλησε για τη λύπη της για τη σχέση της με τον Έπσταϊν πριν από πολλά χρόνια και, όπως πάντα, οι πρώτες της σκέψεις είναι με τα θύματά του», ανέφεραν.

«Όπως πολλοί άνθρωποι, παρασύρθηκε από τα ψέματά του. Μόλις συνειδητοποίησε την έκταση των κατηγοριών εναντίον του, όχι μόνο διέκοψε την επαφή, αλλά τον καταδίκασε δημόσια, σε σημείο που εκείνος στη συνέχεια απείλησε να τη μηνύσει για δυσφήμιση επειδή τον συνέδεσε με παιδοφιλία», είπε.

Γιατί απολογήθηκε η Φέργκιουσον;

Να σημειωθεί ότι το 2011, η Telegraph ανέφερε ότι η Φέργκιουσον είχε δεχτεί 15.000 λίρες από τον Έπσταϊν για να καλύψει τα χρέη της και ότι ο πρίγκιπας Άντριου κανόνισε την πληρωμή. Η έξοδος ανάγκασε την Φέργκιουσον να παρέμβει και εκείνη υπέβαλε δημόσια συγγνώμη για την παραλαβή των χρημάτων.

Ο Έπσταϊν, ένας καλά διασυνδεδεμένος χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα. Βρέθηκε νεκρός και αυτοκτόνησε το 2019, ενώ περίμενε δίκη για σωματεμπορία στη Νέα Υόρκη.

Γνωστός για τις σχέσεις του με πλούσιους και διάσημους – καθώς και με προέδρους τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος – κατηγορήθηκε για εμπορία νεαρών γυναικών και κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι ισχυρισμοί ότι ο πρώην σύζυγος της δούκισσας, πρίγκιπας Άντριου, κακοποίησε σεξουαλικά μια γυναίκα που του σύστησε ο Έπσταϊν – οι οποίοι διευθετήθηκαν εξωδικαστικά χωρίς παραδοχή ευθύνης – οδήγησαν στην παραίτησή του από τα δημόσια καθήκοντά του και στην αφαίρεση των στρατιωτικών του σχέσεων και των χορηγιών του σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς – Η επικίνδυνη τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές
Με τις ευλογίες Τραμπ 21.09.25

Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς για τη δολοφονία Κερκ - Η τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενθαρρύνει την «καταγγελία» όσων δεν έχουν «θρηνήσει επαρκώς» τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο
Έρευνα 21.09.25

Παγκόσμιο το αίτημα πολιτικής αλλαγής, αλλά… – Οι Έλληνες θέλουν αλλά νιώθουν ότι πέφτουν σε τοίχο

Μεγάλα ποσοστά δίνουν στους πολιτικούς χαμηλές βαθμολογίες όσον αφορά στην ειλικρίνεια και την κατανόηση των αναγκών των πολιτών - Ξεχωρίζουν οι Έλληνες στις αρνητικές εκτιμήσεις για τους αιρετούς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη
Φωτογραφίες 21.09.25

Λάμψη και συγκίνηση – Ο εντυπωσιακός γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου παντρεύτηκαν σε μια συγκινητική τελετή στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, με την οικογένεια και τους φίλους να μοιράζονται στιγμές χαράς και συγκίνησης

Σύνταξη
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
Βίντεο 21.09.25

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε διακεκριμένη κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης με λεία 190.000 ευρώ
Διακεκριμένη κλοπή 21.09.25

Δήθεν λογίστρια απέσπασε από ηλικιωμένη χρήματα και τιμαλφή αξίας 190.000 ευρώ - Πώς την εξαπάτησε

Η ηλικιωμένη στην Κατερίνη πείστηκε να δεχτεί σπίτι της άγνωστη γυναίκα, που απέσπασε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σύνταξη
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
