Δύο εφημερίδες δημοσίευσαν ένα email που φέρεται να έστειλε η Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον, στον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, αποκαλώντας τον «υπέρτατο φίλο» – παρά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα.

Οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι το email, από το 2011, στάλθηκε εβδομάδες αφότου η δούκισσα είχε δημόσια αποστασιοποιηθεί από τον χρηματιστή.

Ένας εκπρόσωπος της δούκισσας – της πρώην συζύγου του πρίγκιπα Άντριου, Δούκα της Υόρκης – δήλωσε ότι το email είχε ως στόχο να απαντήσει σε μια απειλή που είχε κάνει ο Έπσταϊν να τη μηνύσει για δυσφήμιση.

Σε μια συνέντευξη το 2011, η δούκισσα είπε ότι η εμπλοκή της με τον Έπσταϊν ήταν ένα «πολύ μεγάλο λάθος»

Τι έλεγε το email που έστειλε στον Έπσταϊν η Σάρα Φέργιουσον

Εκείνη την εποχή, η δούκισσα υποσχέθηκε επίσης ότι δεν θα είχε ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Έπσταϊν, λέγοντας: «Απεχθάνομαι την παιδοφιλία και οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών».

Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να δηλώσω με μεγαλύτερη έμφαση ότι γνωρίζω ότι έγινε ένα τρομερό, τρομερό λάθος κρίσης, ότι είχα οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αυτό που έκανε ήταν λάθος και για το οποίο δικαίως φυλακίστηκε».

Ο Έπσταϊν είχε φυλακιστεί τρία χρόνια νωρίτερα για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία.

Ωστόσο, οι εφημερίδες The Sun και Mail on Sunday ανέφεραν ότι λίγο μετά την παραχώρηση της συνέντευξης το 2011, η δούκισσα έστειλε email στον Έπσταϊν για να πει ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «παιδεραστής» αναφερόμενη σε αυτόν.

«Όπως ξέρεις, δεν είπα, απολύτως όχι, τη λέξη «P» για σένα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αναφέρθηκε ότι το έκανα», έγραψε.

«Ξέρω ότι νιώθεις απίστευτα απογοητευμένος από εμένα. Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για μένα και την οικογένειά μου». του έγραφε.

Ένας εκπρόσωπος της δούκισσας δήλωσε ότι το email στάλθηκε αφού ο Έπσταϊν είχε απειλήσει να την μηνύσει για δυσφήμιση – σε μια προσπάθεια να τον πείσει να μην το κάνει.

«Η δούκισσα μίλησε για τη λύπη της για τη σχέση της με τον Έπσταϊν πριν από πολλά χρόνια και, όπως πάντα, οι πρώτες της σκέψεις είναι με τα θύματά του», ανέφεραν.

«Όπως πολλοί άνθρωποι, παρασύρθηκε από τα ψέματά του. Μόλις συνειδητοποίησε την έκταση των κατηγοριών εναντίον του, όχι μόνο διέκοψε την επαφή, αλλά τον καταδίκασε δημόσια, σε σημείο που εκείνος στη συνέχεια απείλησε να τη μηνύσει για δυσφήμιση επειδή τον συνέδεσε με παιδοφιλία», είπε.

Γιατί απολογήθηκε η Φέργκιουσον;

Να σημειωθεί ότι το 2011, η Telegraph ανέφερε ότι η Φέργκιουσον είχε δεχτεί 15.000 λίρες από τον Έπσταϊν για να καλύψει τα χρέη της και ότι ο πρίγκιπας Άντριου κανόνισε την πληρωμή. Η έξοδος ανάγκασε την Φέργκιουσον να παρέμβει και εκείνη υπέβαλε δημόσια συγγνώμη για την παραλαβή των χρημάτων.

Ο Έπσταϊν, ένας καλά διασυνδεδεμένος χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα. Βρέθηκε νεκρός και αυτοκτόνησε το 2019, ενώ περίμενε δίκη για σωματεμπορία στη Νέα Υόρκη.

Γνωστός για τις σχέσεις του με πλούσιους και διάσημους – καθώς και με προέδρους τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος – κατηγορήθηκε για εμπορία νεαρών γυναικών και κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι ισχυρισμοί ότι ο πρώην σύζυγος της δούκισσας, πρίγκιπας Άντριου, κακοποίησε σεξουαλικά μια γυναίκα που του σύστησε ο Έπσταϊν – οι οποίοι διευθετήθηκαν εξωδικαστικά χωρίς παραδοχή ευθύνης – οδήγησαν στην παραίτησή του από τα δημόσια καθήκοντά του και στην αφαίρεση των στρατιωτικών του σχέσεων και των χορηγιών του σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.