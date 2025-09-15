Εισαγγελέας στις υποθέσεις των Έπσταϊν και Κομπς μηνύει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την απόλυσή της

Η Μορέν Κόμεϊ, ομοσπονδιακή εισαγγελέας που ασχολήθηκε με τις υποθέσεις Τζέφρι Έπσταϊν, Γκιλέν Μάξγουελ και Σον Κομπς, μήνυσε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την απόλυσή της το καλοκαίρι, θέτοντας ένα ακόμη νομικό ζήτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τι ισχυρίζεται η Κόμεϊ

Η Κόμεϊ, κόρη του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ισχυρίζεται σε αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ότι δεν της δόθηκε καμία εξήγηση για την απόλυσή της και λέει ότι αυτό έγινε ως αντίποινα για το γεγονός ότι είναι κόρη του πατέρα της.

Η Κόμεϊ είναι μία από τους πολλούς ομοσπονδιακούς δημόσιους υπαλλήλους που απολύθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Η απόλυση της κας Κόμεϊ – χωρίς αιτία, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία δυνατότητα να την αμφισβητήσει – ήταν παράνομη και αντισυνταγματική», σύμφωνα με την αγωγή. «Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει νόμιμη εξήγηση. Αντίθετα, οι εναγόμενοι απέλυσαν την κα Κόμεϊ αποκλειστικά ή ουσιαστικά επειδή ο πατέρας της είναι ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Μπ. Κόμεϊ, ή λόγω της αντιληπτής πολιτικής της ταυτότητας και των πεποιθήσεών της, ή και για τους δύο λόγους», ισχυρίζεται η αγωγή, σύμφωνα με το CNN.

Κανένας λόγος δεν δόθηκε για την απόλυση

Σύμφωνα με την αγωγή, η Κόμεϊ ενημερώθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν τις 5 μ.μ. της 16ης Ιουλίου ότι είχε απομακρυνθεί από τη θέση της «σύμφωνα με το Άρθρο II του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Είπε ότι δεν της δόθηκε κανένας λόγος για την απόλυσή της, μετά από σχεδόν μια δεκαετία θετικών αξιολογήσεων απόδοσης και προαγωγών.

Ο Τζέι Κλέιτον, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, είπε στην Κόμεϊ, σύμφωνα με την αγωγή, «το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι προήλθε από την Ουάσιγκτον. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο».

Τη στιγμή της απόλυσής της, το CNN ανέφερε ότι ένα πρόσωπο εξοικειωμένο με την κατάσταση είπε ότι το να είσαι μέλος της οικογένειας Κόμεϊ είναι αδύνατο σε αυτή την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ο πατέρας της, Τζέιμς Κόμεϊ, «επιτίθεται συνεχώς στην κυβέρνηση».

Η Κόμεϊ προσλήφθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2015 και ανέβηκε στην ιεραρχία, αναλαμβάνοντας τη θέση της επικεφαλής σε διάφορες μονάδες, αλλά τελικά ζήτησε να επανενταχθεί στους συναδέλφους της, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η τελευταία της δίκη ήταν η δίωξη του Σον «Diddy» Κομπς, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία. Αθωώθηκε από την κατηγορία της συνωμοσίας για εκβιασμό και από δύο κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Η Κόμεϊ ηγήθηκε της ανάκρισης αρκετών βασικών μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και η πρώην φίλη του Κομπς, η οποία κατέθεσε με το ψευδώνυμο Τζέιν.

Η Κόμεϊ απολύθηκε μία ημέρα μετά την πρόταση που δέχθηκε να αναλάβει την ηγεσία μιας «σημαντικής υπόθεσης δημόσιας διαφθοράς».

Εκτός από την έρευνα και τη δίωξη των Έπσταϊν και Μάξγουελ, η Κόμεϊ δίωξε επίσης τον γυναικολόγο Ρόμπερτ Χέιντεν για σεξουαλική κακοποίηση ασθενών.

