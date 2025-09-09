view
InView 09 Σεπτεμβρίου 2025
Eνσωμάτωση

Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Οι «εκκρεμότητες» στην υπόθεση Έπσταϊν δεν φαίνεται να τελειώνουν καθώς νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Επιτροπή του Κογκρέσου δημοσίευσε ένα αντίγραφο του διαβόητου «βιβλίου γενεθλίων» του «επιτυχημένου επιχειρηματία» και μαστροπού ανήλικων κοριτσιών προς τέρψιν των πλούσιων και διάσημων φίλων του ανά τον κόσμο.

Το βιβλίο για τα πεντηκοστά γενέθλια του Έπσταϊν, κυκλοφόρησε μαζί με μια σειρά από έγγραφα που περιλαμβάνουν τη διαθήκη του εκλιπόντος καταδικασμένου παιδοβιαστή και το προσωπικό του βιβλίο διευθύνσεων – με επαφές που περιλαμβάνουν μέλη βασιλικών οικογενειών, πολιτικούς από όλο τον κόσμο, διασημότητες και μοντέλα.

Το βιβλίο – λεύκωμα των 238 σελίδων περιέχει μηνύματα και φωτογραφίες που έστειλαν πολλοί φίλοι του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής που φέρει μια υπογραφή που μοιάζει με του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η φερόμενη καταχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εμφανίζεται στη σελίδα 165, περιέχει ένα υπογεγραμμένο σημείωμα, όπου στην τελευταία γραμμή γράφει: «Χρόνια πολλά – και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό».

Το σώμα μιας γυναίκας σχεδιάστηκε γύρω από το κείμενο. Αυτό συμφωνεί με τις περιγραφές της Wall Street Journal, η οποία ανέφερε πρώτη την επιστολή τον Ιούλιο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν ζωγράφισε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε».

Και μήνυμα από τον Μπιλ Κλίντον

Το βιβλίο περιείχε επίσης ένα μήνυμα που φαίνεται να έχει γραφτεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον. Το μήνυμα μιλάει για την «παιδική περιέργεια» του Έπσταϊν και την «προσπάθειά του να κάνει τη διαφορά».

Το γραφείο του Κλίντον δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του BBC για σχολιασμό.

Η καταχώρηση του Λόρδου Πίτερ Μάντελσον, νυν πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, αναφέρει τον Έπσταϊν ως «τον καλύτερό μου φίλο» και περιλαμβάνει αρκετές φωτογραφίες.

Μαζί με μια φωτογραφία του Λόρδου Μάντελσον με δύο γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα, γράφει για τη συνάντηση με τους ενδιαφέροντες – σε εισαγωγικά – φίλους του Έπσταϊν.

Δεν υπάρχει επιστολή από τον Πρίγκιπα Άντριου. Αλλά μια καταχώρηση από μια άγνωστη γυναίκα αναφέρει ότι χάρη στον Έπσταϊν γνώρισε τον Πρίγκιπα, τον Μπιλ Κλίντον και τον Τραμπ. Η γυναίκα συνεχίζει λέγοντας ότι «είδε τα ιδιωτικά δωμάτια του Παλατιού του Μπάκιγχαμ» και «κάθισε στο θρόνο της Βασίλισσας της Αγγλίας».

Το βιβλίο – λεύκωμα επιμελήθηκε η συνοδοιπόρος και συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάγξουελ, η οποία έγραψε στον πρόλογο ότι ήθελε να «συλλέξει ιστορίες και παλιές φωτογραφίες για να αναζωογονήσει τη μνήμη σας σχετικά με μέρη, ανθρώπους και διαφορετικά γεγονότα».

«Μερικές από τις επιστολές σίγουρα θα επιτύχουν τον επιδιωκόμενο στόχο τους. Μερικές… θα πρέπει να τις διαβάσετε για να τις δείτε μόνοι σας. Ξέρω ότι θα απολαύσετε την περιήγηση στο βιβλίο και ελπίζω να απολαύσετε την περιήγησή σας όσο εγώ που το συνέταξα για εσάς», έγραψε η Maxwell.

Οι φίλοι και οι φίλες

Στην ενότητα περιεχομένων του βιβλίου, κάτω από μια επικεφαλίδα με τίτλο «ΦΙΛΟΙ», υπάρχει μια λίστα με περισσότερα από 20 ονόματα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, του δικηγόρου Άλαν Ντέρσοβιτς και του Τραμπ. Κάτω από μια επικεφαλίδα με τίτλο «ΦΙΛΕΣ» (σ.σ. girlfriends στο πρωτότυπο), τα ονόματα είναι όλα κρυμμένα.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέδωσε τον περασμένο μήνα νομική κλήση προς τους εκτελεστές της περιουσίας του Έπσταϊν να προσκομίσουν μια σειρά από έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου γενεθλίων που περιέχει το σημείωμα που φέρεται να προέρχεται από τον Τραμπ.

Τη Δευτέρα, η επιτροπή δημοσίευσε το φερόμενο βιβλίο γενεθλίων καθώς και τη διαθήκη του Έπσταϊν, καταχωρίσεις από τα βιβλία επαφών του που περιείχαν διευθύνσεις από το 1990 έως το 2019, και μια συμφωνία μη δίωξης του 2007 μεταξύ του Έπσταϊν και του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από ένα σημείωμα του προέδρου της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, το οποίο επέκρινε τα Δημοκρατικά μέλη της επιτροπής, τα οποία νωρίτερα τη Δευτέρα δημοσίευσαν σελίδες του βιβλίου που φέρεται να περιείχαν την υπογραφή του Τραμπ.

Ο Κόμερ είπε ότι οι Δημοκρατικοί «διαλέγουν έγγραφα και πολιτικοποιούν πληροφορίες που λαμβάνονται από την Κληρονομιά Έπσταϊν».

Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
07.09.25

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν – Καμία ανάληψη ευθύνης, αοριστολογίες για την ακρίβεια, υποκινούμενη από συμφέροντα η κοινωνική δυσαρέσκεια
07.09.25

Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν – Καμία ανάληψη ευθύνης, αοριστολογίες για την ακρίβεια, υποκινούμενη από συμφέροντα η κοινωνική δυσαρέσκεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ξανά για διαχρονικές ευθύνες, όπως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και σε όσους αντιδρούν στα κυβερνητικά μέτρα

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
07.09.25

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του
ΔΕΘ 2025 06.09.25

Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Χωρίς «αλάτι» και μπόλικη «σάλτσα» το «φαγητό» που παρουσίασε.

Σύνταξη
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα και συγκεκριμένο σχέδιο για το μέλλον.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού – Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»
09.09.25

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού - Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»

Αναζητείται ο πέμπτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια - Η Γαλλία σε κρίση, ο Μακρόν ψάχνει σωσίβιο - Με «αποχαιρετιστήρια πάρτι» γιόρτασαν οι Γάλλοι την πτώση του Μπαϊρού

Σύνταξη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα
09.09.25

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε θριαμβολογίες περί «τολμηρής φορολογικής μεταρρύθμισης» και ισχυρισμούς «για μείωση φόρων και αύξηση μισθών με άλλο τρόπο»

Σύνταξη
Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο
09.09.25

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

H Tate Modern θα φιλοξενήσει την μεγαλύτερη έκθεση της Τρέισι Έμιν την επόμενη άνοιξη. Το A Second Life θα παρουσιάσει το έργο My Bed και πρωτότυπα έργα που αντανακλούν την εμπειρία της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας με τον καρκίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
09.09.25

Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων
09.09.25

ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων

Η ΚΕΔΕ με ανακοίνωση της πήρε θέση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της ΔΕΘ. Φάνηκε σύμφωνη σε σημεία των εξαγγελιών αλλά και αντίθετη σε άλλες με κύρια την αφαίρεση της αρμοδιότητας των ΥΔΟΜ.

Σύνταξη
Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή
09.09.25

Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή

Το YouTube έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στον κόσμο του NFL, μεταδίδοντας τον πρώτο του αποκλειστικό αγώνα και επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της τηλεόρασης βρίσκεται πλέον στο streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κόντρες στην Αθήνα: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του
09.09.25

Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Κόντρες με άλλο οδηγός στο κέντρο της Αθήνας, έκανε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Τι είπε στην κατάθεσή του - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Σύνταξη
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
09.09.25

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας είναι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι για να παράσχει περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς

Σύνταξη
Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
09.09.25

Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η όψιμη αναδίπλωση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθόλου δεν προσλαμβάνεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα, όσο και αν ο ίδιος προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Ζηλανδία: Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια [εικόνες]
09.09.25

Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια - Η ανακούφιση της μητέρας

Μετά από τέσσερα χρόνια που καταζητούνταν με τον πατέρα τους, τα τρία παιδιά του Φίλιπς έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους λένε οι Αρχές

Σύνταξη
Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»
09.09.25

Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»

Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ, που είναι ενεργοί στα social media, αντέδρασαν αμέσως.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε')
09.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)

Υπήρχαν δούλοι που υπέφεραν τα πάνδεινα, επειδή, κατά την κρίση των κυρίων τους, ήταν οι πλέον βάρβαροι και ως εκ τούτου δεν τους ταίριαζαν οικιακές ασχολίες ή άλλες σχετικά ήπιες μορφές εργασίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
09.09.25

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
09.09.25

Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

