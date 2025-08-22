Συνέντευξη της Γκιλέν Μάξγουελ δημοσιεύθηκε από το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – «Δεν είδα ποτέ τον Τραμπ σε ανάρμοστη κατάσταση»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε το κείμενο και την ηχογράφηση μιας συνέντευξης που πραγματοποίησε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς με την καταδικασμένη για σεξουαλική εκμετάλλευση Γκιλέν Μάξγουελ, σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Μπλανς δήλωσε ότι τα αρχεία δημοσιεύτηκαν «για λόγους διαφάνειας», παρέχοντας συνδέσμους προς το κείμενο και τα αρχεία ήχου.

In the interest of transparency, @TheJusticeDept is releasing the complete transcript and audio of my proffer of Ms. Maxwell. The transcript and audio are linked below.https://t.co/TQW5migemm — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) August 22, 2025

Η δημοσίευση περιλαμβάνει τεκμηρίωση από μια διήμερη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουλίου. Τα αρχεία περιλαμβάνουν επεξεργασμένα πρακτικά και για τις δύο ημέρες, μαζί με πολλαπλές ηχογραφήσεις – επτά ξεχωριστά μέρη συν δοκιμαστικές ηχογραφήσεις για την πρώτη ημέρα και τέσσερα μέρη συν δοκιμαστικές ηχογραφήσεις για τη δεύτερη ημέρα.

Τα αρχεία για την υπόθεση του Έπσταϊν και η αναφορά στον Τραμπ

Μεταξύ άλλων στη συνέντευξη η Μάξγουελ αναφέρει ότι όλη η συμπεριφορά του Έπσταϊν ξεκίνησε το 2001 όταν γνώρισε μία συγκεκριμένη γυναίκα, της οποίας το όνομα είναι καλυμμένο. Η γυναίκα αυτή, όπως αναφέρουν τα έγγραφα, υποστήριζε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως ανήλικη και ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης από πρόγραμμα σεξ, από τον προαγωγό της σε ηλικία 14-15 ετών.

Παράλληλα η Μάξγουελ αναφέρθηκε και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι με τον Έπσταϊν είχαν κοινωνικές και μόνο σχέσεις, λέγοντας ότι «δεν είδα ποτέ τον πρόεδρο σε καμία ανάρμοστη κατάσταση, κατά κανένα τρόπο. Ο πρόεδρος δεν ήταν απρεπής με κανέναν. Όσες φορές ήμασταν μαζί φερόταν ευγενικά, με κάθε τρόπο».

Στην συνέντευξή της με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, η Μάξγουελ δήλωσε ότι δεν σύστησε τον πρίγκιπα Άντριου στον Τζέφρι Έπσταϊν.

«Πρώτα απ’ όλα, ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν τον σύστησα στον πρίγκιπα Άντριου. Δεν τον σύστησα στον πρίγκιπα Άντριου ούτε στη Σάρα Φέργκιουσον. Αυτό είναι εντελώς αναληθές. Θα ξεκινήσω με αυτό», είπε η Μάξγουελ.

Ο Μπλανς προσπάθησε να διορθώσει τη Μάξγουελ και είπε ότι πιστεύει ότι ο πρίγκιπας γνώρισε τον Έπσταϊν μέσω της Μάξγουελ.

«Λοιπόν, η κατηγορία, πρέπει να συμφωνήσω με την κατηγορία. Η κατηγορία ήταν ότι στο σπίτι μου στο Λονδίνο, τον Μάρτιο, όποτε και αν ήταν αυτό, το 2001 νομίζω, πήγαμε στο Λονδίνο, ειδικά για να μπορέσει η [καλυμμένο όνομα] να έχει μια – ή η [καλυμμένο όνομα] να έχει μια σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου και της δόθηκε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για αυτόν τον σκοπό».

Τα έσοδα της Μάξγουελ

Ξεκινώντας τη δεύτερη μέρα των συνεντεύξεων, ο Μπλανς πίεσε τη Μάξγουελ σχετικά με τα 30 εκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κέρδισε από τον Έπσταϊν για την εύρεση και πρόσληψη νεαρών γυναικών.

Η Μάξγουελ είπε στον Μπλανς ότι τα χρήματα ήταν μέρος των δανείων που της έδινε ο Έπσταϊν για επενδύσεις σε ακίνητα και άλλα.

Ο Μπλανς ρώτησε τη Μάξγουελ αν «η ιδέα ότι πληρώθηκες 30 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ του 1999 και του 2007» από τον Έπσταϊν «ως ανταμοιβή για την πρόσληψη νεαρών γυναικών… είναι κατηγορηματικά, εντελώς ψευδής;»

«Αυτό είναι κατηγορηματικά ψευδές, σωστά», απάντησε.

Ο Έπσταϊν, υποστήριξε η Μάξγουελ, «μου δάνεισε όλα τα χρήματα για να μπορέσω να το κάνω αυτό και μετά εγώ αποκόμισα τα κέρδη, τα οποία δεν θυμάμαι τώρα, επειδή διέφεραν ως προς τις συμφωνίες που κάναμε, ότι θα του έδινα το 50% ή το 25%».

«Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε»

«Δεν πιστεύω ότι πέθανε από αυτοκτονία, όχι», είπε η Μάξγουελ αναφερόμενη στον Έπσταϊν, σύμφωνα με το CNN.

Ζητήθηκε από την Μάξγουελ να υποθέσει ποιος μπορεί να τον σκότωσε, αλλά είπε ότι δεν γνωρίζει.

Η ίδια είπε ότι δεν πιστεύει ότι σκοτώθηκε επειδή εκβίαζε ανθρώπους. Αντίθετα, πρότεινε ότι μπορεί να ήταν μια επίθεση που δεν είχε σχέση με αυτό.

«Στη φυλακή, όπου βρίσκομαι, θα σε σκοτώσουν ή θα πληρώσουν – κάποιος μπορεί να πληρώσει έναν κρατούμενο για να σε σκοτώσει με 25 δολάρια από το κυλικείο», είπε η Μάξγουελ. «Αυτή είναι περίπου η τρέχουσα τιμή για ένα χτύπημα σήμερα».

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Reuters-Ipsos διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί είπαν σε ποσοστό 60-12% ότι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση κρύβει πληροφορίες σχετικά με το θάνατο του Έπσταϊν.