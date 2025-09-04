Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Μια δικομματική ομάδα νομοθετών στάθηκε έξω από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών την Τετάρτη, μαζί με με αρκετές γυναίκες που δήλωσαν ότι είχαν κακοποιηθεί από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Αυτό δεν είναι απάτη».

Αυτό περιελάμβανε μια άμεση έκκληση από ένα από τα θύματα, την Ανούσκα Ντε Τζόρτζιου, προς τον πρόεδρο: «Πρόεδρε Τραμπ, έχετε τόσο μεγάλη επιρροή και δύναμη σε αυτή την κατάσταση. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε αυτή την επιρροή και τη δύναμη για να μας βοηθήσετε».

Και μια πρόσκληση που του απηύθυνε ένα ακόμα θύμα κακοποίησης, η Χέιλι Ρόμπσον: «Σας προσκαλώ θερμά στο Καπιτώλιο για να με συναντήσετε προσωπικά, ώστε να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για φάρσα. Είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Πρόκειται για πραγματικό ψυχολογικό τραύμα».

Εριστικός ο Τραμπ για τις υποθέσεις Έπσταϊν

Ωστόσο, λίγα λεπτά μετά την ομιλία των επιζώσων, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε τη δική του δήλωση, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις σχετικά με τις υποθέσεις του Έπσταϊν ως «απάτη των Δημοκρατικών».

«Αυτό που προσπαθούν να προκαλέσουν με την απάτη του Έπσταϊν είναι να κάνουν τον κόσμο να μιλάει για αυτό», ανέφερε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN. «Έχουμε τους πιο επιτυχημένους οκτώ μήνες από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο στο παρελθόν, και αυτό είναι που θέλω να συζητήσω».

Ο Τραμπ εξέφρασε τις απόψεις του στο Λευκό Οίκο, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου ένα πλήθος κατέκλυσε τα σκαλιά του Καπιτωλίου για να ακούσει από νομοθέτες και θύματα του Έπσταϊν τους λόγους για τους οποίους το Κογκρέσο πρέπει να απαιτήσει μεγαλύτερη διαφάνεια από την εκτελεστική εξουσία σε σχέση με τα εγκλήματα του Έπσταϊν. Πρόκειται για την πιο συντονισμένη μέχρι στιγμής προσπάθεια των νομοθέτων και των θυμάτων – μερικοί από τους οποίους δεν είχαν μιλήσει ποτέ δημόσια στο παρελθόν – να αναγκάσουν το Κογκρέσο να αναλάβει δράση.

«Δεν πρόκειται για πολιτική. Πρόκειται για ένα σημείο καμπής στην αμερικανική ιστορία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αντίπαλοι του προέδρου που υποστηρίζουν την πίεση. Μεταξύ των νομοθετών που ανέβηκαν στο βήμα ήταν και μία από τις στενότερες προσωπικές σύμμαχους του Τραμπ, η βουλευτής Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν. Η υποστήριξή της είναι ένα σαφές μήνυμα ότι ο πρόεδρος δεν θα μπορέσει σύντομα να ξεφύγει από τον έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του χειρίστηκε την έρευνα για τον Έπσταϊν.

«Δεν πρόκειται για πολιτική. Πρόκειται για ένα σημείο καμπής στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε η Γκριν σε μια φλογερή ομιλία, στην οποία δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τους επιζώντες με κάθε δυνατό τρόπο.

Μιλώντας στο CNN μετά τη συνέντευξη Τύπου, η Γκριν είπε ότι μίλησε προσωπικά με τον Τραμπ νωρίτερα το πρωί και τον προέτρεψε να φιλοξενήσει τα θύματα του Έπσταϊν στο Οβάλ Γραφείο.

Ο αγώνας Ρεπουμπλικανών για τα αρχεία Έπσταϊν

Οι εμφανίσεις του Τραμπ και των θυμάτων κακοποίησης του Έπσταϊν σηματοδότησαν μια εξαιρετική στιγμή σε μια μάχη που διήρκεσε μήνες για να αναγκάσει η κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει επιπλέον έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τον καταδικασμένο. Καθώς ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κογκρέσο προσπαθούν να κατευνάσουν την αντίδραση για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε την υπόθεση, Ρεπουμπλικανοί όπως η Γκριν έχουν δώσει νέα πνοή στον αγώνα.

Η Γκριν είναι μία από τους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους που έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει την υπερκομματική πρωτοβουλία αυτής της εβδομάδας για να αναγκάσουν το Κογκρέσο να ζητήσει από τον Λευκό Οίκο να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Η προσπάθεια, γνωστή ως αίτηση απαλλαγής, ηγείται από τον βουλευτή Τόμας Μάσι, έναν ένθερμο ανεξάρτητο Ρεπουμπλικανό που συχνά διαφωνεί με τον Τραμπ. Ωστόσο, τόσο η Γκριν όσο και ο Μάσσι υποστήριξαν ότι το θέμα πρέπει να είναι υπεράνω της πολιτικής. Προέτρεψαν περισσότερους συναδέλφους τους από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να υποστηρίξουν την πρότασή τους, επιτρέποντας την υποβολή της πρότασης προς ψήφιση, κάτι που αποτελεί σημαντική προσβολή των εξουσιών του Τζόνσον ως προέδρου της Βουλής.

«Υπάρχουν πάνω από 200 Ρεπουμπλικανοί που δεν έχουν υπογράψει αυτή την αίτηση απαλλαγής. Χρειαζόμαστε μόνο δύο από αυτούς να την υπογράψουν», δήλωσε ο Μάσι στην συνέντευξη τύπου, όπου δεσμεύτηκε να μην υποχωρήσει από τον αγώνα.

Ο Τζόνσον έχει υποστηρίξει δημόσια και ιδιωτικά ότι η αίτηση απαλλαγής του Μάσι «έχει καταστεί αμφισβητήσιμη και περιττή» λόγω του έργου της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, και την Τετάρτη επισήμανε τα περισσότερα από 33.000 έγγραφα που δημοσίευσε η επιτροπή λιγότερο από 24 ώρες πριν.

«Αυτό που θα κάνουμε είναι να αναθέσουμε στην Επιτροπή Εποπτείας, που είναι η αρμόδια επιτροπή, να διερευνήσει σε βάθος το θέμα. Και νομίζω ότι θα αποκαλύψουν πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί ποτέ πριν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που δημοσίευσε η επιτροπή περιείχε πληροφορίες που ήταν ήδη διαθέσιμες στο κοινό.

Η υπόθεση Έπσταϊν «όπλο» στα χέρια των Δημοκρατικών;

Το κόμμα προσπάθησε τις τελευταίες εβδομάδες να χρησιμοποιήσει το θέμα Έπσταϊν ως όπλο εναντίον του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προσπαθώντας να πιέσει για ψήφους που θα έθεταν τους ευάλωτους Ρεπουμπλικάνους σε δύσκολη θέση. Ωστόσο, ο τόνος της συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης ήταν πολύ λιγότερο κομματικός.

«Δεν έχω ξανακάνει συνέντευξη Τύπου με τη Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν», δήλωσε ο δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, ένας φιλελεύθερος πολιτικός από την Καλιφόρνια, αναφερόμενος στην Ρεπουμπλικανή, ενώ το πλήθος γελούσε.

Όπως αναφέρει το CNN, ένας δικηγόρος πολλών επιζώντων του Έπσταϊν δήλωσε ότι θα ζητήσουν λογοδοσία από τον Τζόνσον και τους νομοθέτες.

«Μπορώ να σας πω ότι στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εποπτείας, δήλωσαν ότι ήταν όλοι υπέρ της διαφάνειας, της δημοσιοποίησης των αρχείων, και μας ζήτησαν να αιτηθούμε λογοδοσία. … Επομένως, σκοπεύουμε να τους ζητήσουμε λογοδοσία», δήλωσε ο Μπραντ Έντουαρντς στη συνέντευξη Τύπου.

«Δεν νομίζω ότι ο ίδιος εμπλέκεται σε αυτά τα αρχεία, αλλά νομίζω ότι οι δωρητές του εμπλέκονται».

Μιλώντας προηγουμένως στο CNN, ο Μάσι κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι απέκρυψε ορισμένες πληροφορίες — όπως τα αρχεία πτήσεων του Έπσταϊν — «για να αποφύγει την ταπείνωση» των δωρητών και των φίλων του Τραμπ.

«Δεν νομίζω ότι ο ίδιος εμπλέκεται σε αυτά τα αρχεία, αλλά νομίζω ότι οι δωρητές του εμπλέκονται. Νομίζω ότι οι φίλοι του εμπλέκονται. Και νομίζω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η κυβέρνησή μας εμπλέκονται επίσης. Επομένως, δεν μπορείτε να τους εμπιστευτείτε», δήλωσε ο Μάσι.