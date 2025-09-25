Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

Βίαια απομακρύνθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης από δημόσιο χώρο στην Ουάσινγκτον το αμφιλεγόμενο άγαλμα που απεικόνιζε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χορεύει με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Το έργο, με τίτλο The Secret Handshake («Η Μυστική Χειραψία»), είχε τοποθετηθεί την Κυριακή με άδεια που οι δημιουργοί του διαβεβαιώνουν ότι ήταν απολύτως νόμιμη.

Το άγαλμα καταστράφηκε

Σύμφωνα με τους ίδιους, το γλυπτό 3,5 μέτρων κατεδαφίστηκε χωρίς καμία προειδοποίηση στις 5:30 το πρωί από συνεργεία που, όπως καταγράφεται και σε βίντεο, επικαλέστηκαν παραβίαση των όρων της άδειας —η οποία προέβλεπε μέγιστο ύψος τα 1,83 μέτρα περίπου. «Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντί να μας δοθεί η προθεσμία που είχε υποσχεθεί η υπηρεσία, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα, γκρέμισαν και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες, όπως αναφέρει το Art News, κάνοντας λόγο για απροκάλυπτη λογοκρισία εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ, παρότι το άγαλμα είχε λάβει επίσημη άδεια τοποθέτησης.

Το υπουργείο Εσωτερικών περιορίστηκε να δηλώσει ότι η απομάκρυνση έγινε λόγω «μη συμμόρφωσης με τους όρους του σχετικού εγγράφου». Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, απάντησε μέσω των New York Times ότι οι Δημοκρατικοί και τα ΜΜΕ «γνώριζαν για χρόνια» τις καταγγελίες σε βάρος του Έπσταϊν αλλά «δεν έκαναν τίποτα», ενώ ο Τραμπ «επιδίωκε διαφάνεια» με τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων.

«Οι Δημοκρατικοί, τα ΜΜΕ και η οργάνωση που σπαταλά τα χρήματά της σε αυτό το άγαλμα γνώριζαν για χρόνια τον Έπσταϊν και τα θύματά του και δεν έκαναν τίποτα για να τα βοηθήσουν, την ώρα που ο Πρόεδρος Τραμπ ζητούσε διαφάνεια και τώρα την παρέχει με χιλιάδες σελίδες εγγράφων», σχολίασε ο Λευκός Οίκος.

«Μακάρι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό»

Το άγαλμα απεικόνιζε τον Τραμπ και τον Έπσταϊν να χαμογελούν o ένας στον άλλον ενώ χορεύουν. Συνοδευόταν από τρεις πλάκες, μία εκ των οποίων έγραφε: «Ένας φίλος είναι κάτι υπέροχο. Χρόνια Πολλά —και μακάρι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». Τα λόγια αυτά προέρχονταν από ευχετήριο μήνυμα που φέρεται να είχε γράψει ο Τραμπ στον Έπσταϊν, σε σχέδιο που θύμιζε γυναικείο γυμνό. Ο Λευκός Οίκος έχει διαψεύσει την αυθεντικότητα του σχεδίου, ενώ αγωγή του προέδρου κατά των New York Times για σχετικό άρθρο έχει απορριφθεί.

Οι καλλιτέχνες του έργου είχαν δηλώσει στο Art News: «Υπάρχει μεγάλη αναταραχή και από την αριστερά και από τη δεξιά για τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Οι ήδη δημοσιευμένες πληροφορίες για τον δεσμό τους λένε πολλά».

Οι δημιουργοί του έργου τόνισαν ότι το έργο δημιουργήθηκε με αφορμή τον Σεπτέμβριο, που έχει καθιερωθεί ως Μήνας Φιλίας, και δεν σχετίζεται με την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν. Επέμειναν όμως ότι η βίαιη απομάκρυνσή του δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης απέναντι σε όσα ενδέχεται να αποκαλύψουν τα αρχεία.

«Αυτό είναι ένα κυριολεκτικό παράδειγμα της κυβέρνησης Τραμπ να καταπνίγει την ελευθερία του λόγου, παρότι είχε δοθεί νόμιμη άδεια, επειδή φοβούνται τι μπορεί να κρύβει ο Τραμπ στα αρχεία Έπσταϊν.»

Σε νέο email την Τετάρτη, οι καλλιτέχνες δήλωσαν: «Αυτό είναι ένα κυριολεκτικό παράδειγμα της κυβέρνησης Τραμπ να καταπνίγει την ελευθερία του λόγου, παρότι είχε δοθεί νόμιμη άδεια, επειδή φοβούνται τι μπορεί να κρύβει ο Τραμπ στα αρχεία Έπσταϊν». Σύμφωνα με το Art News, επισήμαναν μάλιστα ότι η απομάκρυνση έγινε λίγο μετά την επιστροφή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, που είχε διακοπεί λόγω σχολίων του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Δεν πρόκειται για την πρώτη καλλιτεχνική παρέμβαση με επίκεντρο τον Ντόναλντ Τραμπ που εμφανίζεται πέριξ του Καπιτωλίου. Στο παρελθόν είχαν στηθεί γλυπτά όπως μια χρυσή τηλεόραση με αετό στην κορυφή ή μια μορφή του πρώην προέδρου που κρατούσε Bitcoin, τα οποία ωστόσο δεν προκάλεσαν αντίστοιχες αντιδράσεις ούτε απομακρύνθηκαν με τόσο δραστικό τρόπο.