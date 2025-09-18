Ένα χρυσό άγαλμα ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων του Προέδρου Τραμπ που κρατά ένα Bitcoin έχει τοποθετηθεί έξω από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, χρηματοδοτούμενο από επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Η ομάδα που το τοποθέτησε και δημιούργησε μια ολόκληρη καμπάνια με κακόγουστες διαφημίσεις φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε πως το έκανε σε συνάρτηση με την επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια την Τετάρτη, σύμφωνα με το ABC7.

Στις 14:00, η Fed ανακοίνωσε ότι μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, σημειώνοντας την πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο του 2024. Η μείωση θα χαμηλώσει το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο από 4,25% σε περίπου 4%. Πέρυσι, η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές λόγω ανησυχιών ότι η αύξηση της απασχόλησης επιβραδυνόταν και η ανεργία αυξάνοταν.

Ο χρυσός Τραμπ είναι προσωρινός

Η κεντρική τράπεζα – Fed αποκάλυψε επίσης σχέδια για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος. Ωστόσο, μόνο μία αναμένεται το 2026, κάτι που ενδέχεται να απογοητεύσει τη Wall Street, καθώς περίμεναν πέντε μειώσεις μέχρι το επόμενο έτος.

Το προσωρινό έργο, που βρίσκεται στην 3η Οδό από τις 09:00 έως τις 16:00, χρηματοδοτήθηκε από μια ομάδα επενδυτών κρυπτονομισμάτων. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το έργο έχει ως στόχο να προκαλέσει συζήτηση σχετικά με το μέλλον του ψηφιακού νομίσματος, τη νομισματική πολιτική και τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να πυροδοτήσει τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του νομίσματος που εκδίδεται από την κυβέρνηση και αποτελεί σύμβολο της διασταύρωσης μεταξύ της σύγχρονης πολιτικής και της χρηματοοικονομικής καινοτομίας», δήλωσε ο Χίτσεμ Ζαγκντούντι, εκπρόσωπος της ομάδας επενδυτών κρυπτονομισμάτων που χρηματοδότησε αυτή την καλλιτεχνική εγκατάσταση.

«Καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα διαμορφώνει την οικονομική πολιτική, ελπίζουμε ότι αυτό το άγαλμα θα προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με την αυξανόμενη επιρροή των κρυπτονομισμάτων» συμπλήρωσαν οι επενδυτές θέλοντας να δείξουν πως υπάρχει υπόβαθρο πίσω από την σκέψη τους.