newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΗΠΑ: Ένας χρυσός Τραμπ τεσσάρων μέτρων κοιτάζει το Καπιτώλιο
Κόσμος 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:00

ΗΠΑ: Ένας χρυσός Τραμπ τεσσάρων μέτρων κοιτάζει το Καπιτώλιο

Επενδυτές κρυπτονομισμάτων, σχεδίασαν οργάνωσαν και τοποθέτησαν απέναντι από το Καπιτώλιο έναν γιγαντιαίο Τραμπ βαμμένο χρυσαφί που κρατάει ένα κρυπτονόμισμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Ένα χρυσό άγαλμα ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων του Προέδρου Τραμπ που κρατά ένα Bitcoin έχει τοποθετηθεί έξω από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, χρηματοδοτούμενο από επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Η ομάδα που το τοποθέτησε και δημιούργησε μια ολόκληρη καμπάνια με κακόγουστες διαφημίσεις φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε πως το έκανε σε συνάρτηση με την επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια την Τετάρτη, σύμφωνα με το ABC7.

Στις 14:00, η Fed ανακοίνωσε ότι μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, σημειώνοντας την πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο του 2024. Η μείωση θα χαμηλώσει το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο από 4,25% σε περίπου 4%. Πέρυσι, η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές λόγω ανησυχιών ότι η αύξηση της απασχόλησης επιβραδυνόταν και η ανεργία αυξάνοταν.

Ο χρυσός Τραμπ είναι προσωρινός

Η κεντρική τράπεζα – Fed αποκάλυψε επίσης σχέδια για δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος. Ωστόσο, μόνο μία αναμένεται το 2026, κάτι που ενδέχεται να απογοητεύσει τη Wall Street, καθώς περίμεναν πέντε μειώσεις μέχρι το επόμενο έτος.

Το προσωρινό έργο, που βρίσκεται στην 3η Οδό από τις 09:00 έως τις 16:00, χρηματοδοτήθηκε από μια ομάδα επενδυτών κρυπτονομισμάτων. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το έργο έχει ως στόχο να προκαλέσει συζήτηση σχετικά με το μέλλον του ψηφιακού νομίσματος, τη νομισματική πολιτική και τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να πυροδοτήσει τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του νομίσματος που εκδίδεται από την κυβέρνηση και αποτελεί σύμβολο της διασταύρωσης μεταξύ της σύγχρονης πολιτικής και της χρηματοοικονομικής καινοτομίας», δήλωσε ο Χίτσεμ Ζαγκντούντι, εκπρόσωπος της ομάδας επενδυτών κρυπτονομισμάτων που χρηματοδότησε αυτή την καλλιτεχνική εγκατάσταση.

«Καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα διαμορφώνει την οικονομική πολιτική, ελπίζουμε ότι αυτό το άγαλμα θα προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με την αυξανόμενη επιρροή των κρυπτονομισμάτων» συμπλήρωσαν οι επενδυτές θέλοντας να δείξουν πως υπάρχει υπόβαθρο πίσω από την σκέψη τους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Champions League
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες
Και κυβερνοεπίθεση 18.09.25

Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες

Ακατέργαστος χρυσός αξίας 600.000 ευρώ εκλάπη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, όμως σε περίπου ένα χρόνο έχουν συμβεί άλλες 4 ληστείες υψηλού προφίλ σε όλη τη Γαλλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πενσιλβάνια: 3 αστυνομικοί νεκροί και 2 βαριά τραυματισμένοι από πυρά – Νεκρός και ο δράστης
Πενσιλβάνια 18.09.25

Νεκρός ο δράστης της δολοφονίας 3 αστυνομικών

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (...) τρία θανάσιμα» στην Πενσιλβάνια προτού ο δράστης της επίθεσης δεχτεί τις σφαίρες των αστυνομικών και πέσει νεκρός.

Σύνταξη
Γάζα: «Λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική»
Γάζα 18.09.25

«Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις»

Οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν τους Παλαιστινίους να φύγουν από την πόλη της Γάζας, αλλά η Ουμ Αχμεντ Γιούνις, 44 ετών, λέει πως δεν έχει χρήματα για να μεταφέρει την οικογένειά της...

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που περιλαμβάνει και πυρηνικά όπλα
Μέση Ανατολή 18.09.25

Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν και με... πυρηνικά

«Επίθεση εναντίον του Πακιστάν ή της Σαουδικής Αραβίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών», προβλέπει η αμοιβαία αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο χώρες.

Σύνταξη
Πολωνία: Παραδέχονται επίσημα ότι το σπίτι χτυπήθηκε από πολωνικό πύραυλο και όχι από ρωσικό drone
Επίσημη παραδοχή 18.09.25

Το παραμύθι... με το ρωσικό drone που έγινε πολωνικός πύραυλος

Η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου ότι ένα σπίτι επλήγη στην Πολωνία από ρωσικό drone δεν ήταν και τόσο... ακριβής, αφού αποκαλύπτεται επίσημα, πλέον, ότι επρόκειτο για πολωνικό πύραυλο.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 18.09.25

Οργή για τον θάνατο νοσηλευτή από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή.

Σύνταξη
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί
Κόσμος 17.09.25

Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Κόσμος 17.09.25

To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
Τα πιθανά σενάρια 17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Επίθεση Λύκου 18.09.25

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοίνωση ΕΚΤ 18.09.25

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες
Και κυβερνοεπίθεση 18.09.25

Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες

Ακατέργαστος χρυσός αξίας 600.000 ευρώ εκλάπη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, όμως σε περίπου ένα χρόνο έχουν συμβεί άλλες 4 ληστείες υψηλού προφίλ σε όλη τη Γαλλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πενσιλβάνια: 3 αστυνομικοί νεκροί και 2 βαριά τραυματισμένοι από πυρά – Νεκρός και ο δράστης
Πενσιλβάνια 18.09.25

Νεκρός ο δράστης της δολοφονίας 3 αστυνομικών

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (...) τρία θανάσιμα» στην Πενσιλβάνια προτού ο δράστης της επίθεσης δεχτεί τις σφαίρες των αστυνομικών και πέσει νεκρός.

Σύνταξη
Γάζα: «Λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική»
Γάζα 18.09.25

«Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις»

Οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν τους Παλαιστινίους να φύγουν από την πόλη της Γάζας, αλλά η Ουμ Αχμεντ Γιούνις, 44 ετών, λέει πως δεν έχει χρήματα για να μεταφέρει την οικογένειά της...

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που περιλαμβάνει και πυρηνικά όπλα
Μέση Ανατολή 18.09.25

Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν και με... πυρηνικά

«Επίθεση εναντίον του Πακιστάν ή της Σαουδικής Αραβίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών», προβλέπει η αμοιβαία αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο χώρες.

Σύνταξη
Πολωνία: Παραδέχονται επίσημα ότι το σπίτι χτυπήθηκε από πολωνικό πύραυλο και όχι από ρωσικό drone
Επίσημη παραδοχή 18.09.25

Το παραμύθι... με το ρωσικό drone που έγινε πολωνικός πύραυλος

Η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου ότι ένα σπίτι επλήγη στην Πολωνία από ρωσικό drone δεν ήταν και τόσο... ακριβής, αφού αποκαλύπτεται επίσημα, πλέον, ότι επρόκειτο για πολωνικό πύραυλο.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 18.09.25

Οργή για τον θάνατο νοσηλευτή από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή.

Σύνταξη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο