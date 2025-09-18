Το εντυπωσιακό δείπνο του βασιλιά Καρόλου για τον Τραμπ – Τι περιελάμβανε το μενού

Στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου μέσα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που θυμίζει ταυτόχρονα μεσαιωνικό συμπόσιο και ταινία του Χάρι Πότερ, παρουσία περίπου 160 καλεσμένων δόθηκε το γεύμα προς τιμή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας υποδέχθηκε την απαστράπτουσα, μέσα στο κίτρινο φόρεμά της με μία λιλά ζώνη στη μέση, Μελάνια, και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τι περιελάβανε το μενού

Για την επίσκεψη του Τραμπ, οι 160 καλεσμένοι, καθισμένοι μπροστά από 1.452 μαχαιροπίρουνα, θα απολαύσουν ένα μενού γραμμένο στα γαλλικά και περιελάμβανε:

Πρώτο Πιάτο: Πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενη από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτυκιού.

Κυρίως Πιάτο: Μπαλοτίνα από βιολογικό κοτόπουλο Νόρφολκ, τυλιγμένο σε κολοκυθάκια, με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι.

Επιδόρπιο: Μπόμπα παγωτού βανίλιας με γέμιση από σορμπέ βατόμουρου του Κεντ, συνοδευόμενη από ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Βικτώρια.

Οι καλεσμένοι συνοδεύουν το φαγητό με μια γενναιόδωρη λίστα κρασιών:

-Wiston Estate, Cuvée, 2016

-Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018

-Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000

-Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998

Μετά το δείπνο, τα ποτά θα είναι γεμάτα με συμβολισμούς: ένα πόρτο του 1945, προς τιμήν του Τραμπ ως 45ου προέδρου των ΗΠΑ, αν και ο ίδιος δεν πίνει αλκοόλ.

Θα υπάρχει επίσης ένα κονιάκ του 1912, χρονολογία γέννησης της μητέρας του προέδρου, η οποία είχε γεννηθεί στη Σκωτία.

Κι αν αυτό δεν φαίνεται αρκετό, υπάρχει κι ένα ειδικό κοκτέιλ, το Transatlantic Whisky Sour, που συνδυάζει ουίσκι με τη φωτεινή οξύτητα της μαρμελάδας, αφρό από πεκάν και ένα καραμελωμένο marshmallow πάνω σε μπισκότο.

Ρούπερτ Μέρντοκ και Τιμ Κουκ

Στη λίστα των καλεσμένων βρέθηκαν κυρίως πολιτική παράγοντες και διακεκριμένες προσωπικότητες. Ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, βρίσκεται εκεί, καθισμένος δίπλα στην κόρη του προέδρου, Τίφανι Τραμπ.

Ο μεγιστάνας του Τύπου Ρούπερτ Μέρντοκ κάθισε δίπλα στον βασικό σύμβουλο του Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Η «κεφαλή» του τραπεζιού στο κρατικό δείπνο του Γουίνδσορ βρίσκεται στο μέσο, με τον βασιλιά και τον πρόεδρο στο κέντρο ενός τραπεζιού μήκους 47 μέτρων.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ως επίσημος προσκεκλημένος, έκατσε ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ.

Απέναντί τους βρίσκεται η πρώτη κυρία, της οποίας η πινακίδα γράφει «Mrs Trump», με τη βασίλισσα Καμίλα και τον πρίγκιπα της Ουαλίας εκατέρωθεν.

Η διάταξη των καθισμάτων είχε ενδιαφέρουσες συντροφιές. Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Γουόρεν Στίβενς, κάθεται ανάμεσα στην πριγκίπισσα Άννα από τη μία και την καγκελάριο Ρέιτσελ Ριβς από την άλλη.

Ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ κάθισε δίπλα στον Στίβεν Σβαρτσμαν, τον υπερ-πλούσιο διευθύνοντα σύμβουλο της επενδυτικής Blackstone. Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, κάθοταν δίπλα στον Σαμ Άλτμαν, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI.

Παρόντες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Από πλευράς Βρετανών πολιτικών παρευρέθησαν η Υπουργός Εξωτερικών Γιβέτ Κούπερ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι.

Ο γκολφέρ Νικ Φάλντο και η αθλήτρια, ντάμα Κάθλιν Γκρέιντζερ, είναι ανάμεσα στους πιο γνωστούς αθλητές στο δείπνο.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που συνόδευαν τον πρόεδρο, η επιλογή της μουσικής στο δείπνο περιελάμβανε μερικά από τα αγαπημένα του κομμάτια. Ίσως να είχαν κι αυτά τα δικά τους μηνύματα προς τους πολιτικούς που άκουγαν.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε το Nessun Dorma («κανείς δεν θα κοιμηθεί») και το You Can’t Always Get What You Want.

Δείτε φωτογραφίες