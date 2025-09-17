Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Εντυπωσιακή ήταν η στρατιωτική τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας, στο κάστρος του Ουίνδσορ.

Περίπου 200 στρατιωτικοί μουσικοί στρατιωτικοί εκτέλεσαν το Beating Retreat στην Ανατολική Αυλή του Κάστρου του Ουίνδσορ, υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ, του Καρόλου καθώς και θεατών. Δηλαδή της αμερικανικής αποστολής και Βρετανών αξιωματούχων, αλλά και μέλη οοικογενειών των στρατιωτικών.

Στην τελετή παρέστησαν εκτός από τον βασιλιά Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, και η σύζυγός του, Βικτόρια.

Queen Camilla, King Charles II, President Donald Trump and First Lady Melania Trump sit on the dias to watch the Beating Retreat military ceremony on the East Lawn at Windsor Castle 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/j2f3n4BqrG — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) September 17, 2025

Πάνω από 200 μουσικοί

Στη μουσική τελετή συμμετείχαν οι Μπάντες των Βασιλικών Πεζοναυτών, των Φρουρών Coldstream και της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, με τις Φλογέρες και τα Τύμπανα της Παλιάς Φρουράς από την Μπάντα του Στρατού των ΗΠΑ.

Συνολικά διακόσιοι Βρετανοί και Αμερικανοί μουσικοί πήραν μέρος στην τελετή προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία.

Από τα παλιά χρόνια

Το Beating Retreat είναι στρατιωτική τελετή με ρίζες της στα πρώτα χρόνια των οργανωμένων πολέμων και συμβολίζει το τέλος της ημέρας, όταν κλείνουν οι πύλες του στρατοπέδου και γίνονται υποστολές της Σημαίας.

Ακολούθησε αεροπορική επίδειξη.

Κόκκινος, λευκός, μπλε καπνός

Όταν ξεκίνησε η πτήση των πολεμικών αεροσκαφών, τεσσάρων Red Arrows, δηλαδή F-35 Lightning, δύο βρετανικών και δύο αμερικανικών, ο ουρανός πλημμύρισε από χρώμα.

Κόκκινος, μπλε και λευκός καπνός γέμισε τον ουρανό πάνω από το Κάστρο του Ουίνδσορ.

Είναι η πρώτη φορά που αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη θα πετάξουν μαζί σε επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία.