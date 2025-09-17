magazin
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία
Από τη στέψη της Ελισάβετ στο Ουίνδσορ του Καρόλου: Η δια βίου έλξη του Τραμπ για τη βρετανική μοναρχία

Εβδομήντα χρόνια μετά τη στέψη της Ελισάβετ, που παρακολούθησε παιδί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη μητέρα του, ο Τραμπ επιστρέφει στο Ουίνδσορ ως ο μοναδικός Αμερικανός πρόεδρος με δύο κρατικές προσκλήσεις.

Πώς να ξαναγράψετε το «εγχειρίδιο ευτυχίας» σας

Βλέποντας τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ στην τηλεόραση το 1953, ένα εξάχρονο αγόρι στη Νέα Υόρκη δεν μπορούσε να φανταστεί ότι δεκαετίες αργότερα θα περπατούσε στους ίδιους διαδρόμους του Ουίνδσορ.

Αυτό το αγόρι ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τότε παρακολουθούσε τη μητέρα του, Σκωτσέζα στην καταγωγή, να στέκεται καθηλωμένη μπροστά στη μαυρόασπρη οθόνη. Η λατρεία της για τη βρετανική μοναρχία άφησε το αποτύπωμά της στον γιο της – ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα στο βιβλίο του The Art of the Deal ότι από εκείνη κληρονόμησε την «αίσθηση του θεάματος» περιγράφοντάς την «μαγεμένη από την πομπή και τις τελετές, από όλη την ιδέα της βασιλείας και της λάμψης».

Σήμερα, η σχέση του με τους θεσμούς της βρετανικής μοναρχίας επιστρέφει στο προσκήνιο: ο βασιλιάς Κάρολος τον προσκάλεσε για δεύτερη κρατική επίσκεψη, καθιστώντας τον μοναδικό Αμερικανό πρόεδρο με δύο τέτοιες προσκλήσεις. Σύμφωνα με άρθρο του BBC, η παράδοση της πρόσκλησης από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο δεν ήταν τυχαία – οι Βρετανοί γνωρίζουν καλά ότι η μεγαλοπρέπεια είναι το αδύνατο σημείο του Τραμπ.

Η πρώτη του συνάντηση με τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2018 υπήρξε για εκείνον κάτι παραπάνω από πολιτικό γεγονός. Όπως έχει αποκαλύψει η πρώην σύμβουλός του Φιόνα Χιλ, ο Τραμπ το έβλεπε ως «την απόλυτη επιβεβαίωση» της προσωπικής του καταξίωσης. Η μητέρα του ήταν διαρκώς στο μυαλό του· δεν έκρυβε ότι αναρωτιόταν πώς θα ένιωθε αν τον έβλεπε να περπατάει στους κήπους του Ουίνδσορ.

Η έλξη του για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ωστόσο, είχε εκδηλωθεί πολύ νωρίτερα. Στη δεκαετία του ’80 και του ’90, ο Τύπος κατέγραψε φήμες – συχνά διαδιδόμενες από τον ίδιο – ότι οι Κάρολος και Νταϊάνα ενδιαφέρονταν για ακίνητα του Τραμπ ή ότι θα μπορούσαν να είναι μέλη της λέσχης Μαρ-α-Λάγκο. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τέτοιες ιστορίες για να προωθήσει τις επιχειρήσεις του, ενώ η αλληλογραφία με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο για μια δωρεάν συνδρομή στη λέσχη κατέληξε σε ευγενική άρνηση.

Η γοητεία που ασκούσε στον Τραμπ η πριγκίπισσα Νταϊάνα είναι γνωστή: ο ίδιος την είχε αποκαλέσει «κυρία των ονείρων», ενώ μετά το διαζύγιό της λέγεται πως προσπάθησε να τη διεκδικήσει ως «τρόπαιο». Η ίδια, σύμφωνα με φίλους, ένιωθε δυσφορία από την επιμονή του.

YouTube thumbnail

Αργότερα, ο Τραμπ δεν δίστασε να σχολιάσει επικριτικά και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας – από την Κέιτ Μίντλετον έως τη Μέγκαν Μαρκλ. Ωστόσο, οι γνώστες του Παλατιού θεωρούν πως τέτοιες δηλώσεις δεν θα σκιάσουν την κρατική επίσκεψη.

Όπως σημειώνει ο πρώην εκπρόσωπος της βασίλισσας, Ντίκι Άρμπιτερ, «ο βασιλιάς θα τον κάνει να νιώσει ευπρόσδεκτος – και ο Τραμπ θα παραδοθεί στην ατμόσφαιρα, αφού λατρεύει όλη αυτή την τελετουργία».

Εβδομήντα χρόνια αφότου παρακολουθούσε τη μητέρα του να θαυμάζει τη στέψη, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον ο ίδιος στο προσκήνιο, πλάι στους ίδιους θεσμούς που εκείνη λάτρευε.

