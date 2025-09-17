Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Χιλιάδες Βρετανοί διαδήλωσαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, την ώρα που στο κάστρο του Ουίνδσορ ήταν σε εξέλιξη η δεξίωση για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

«Βομβαρδίστε παιδιά στη Γάζα και γλεντήστε στο Ηνωμένο Βασίλειο»

Τα συνθήματα ποικίλλαν, από την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ, μέχρι το μεταναστευτικό και την οικονομία. Αυτό που κυριαρχούσε ήταν το «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος».

As #Trump enjoys a state banquet in Windsor, people are marching through the streets of London to demonstrate against his policies “At this historical juncture, when authoritarian laws and practices are multiplying the world over, we must – & we will – continue to resist” pic.twitter.com/kf1BH2UR7m — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) September 17, 2025

Οι Λονδρέζοι πάντως είχαν προϊδεάσει για τη «θερμή» υποδοχή που θα επιφύλασσαν στον Αμερικανό πρόεδρο. Κατόρθωσαν και πρόβαλαν πάνω στον πύργο του Ουίνδσορ τη φωτογραφία του με τον κατηγορούμενο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάιν.

Ανάμεσα στους χιλιάδες διαδηλωτές και τα πλακάτ ακούγονταν συνθήματα όπως: «Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ», «Βομβαρδίστε παιδιά στη Γάζα και γλεντήστε στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Στην πορεία και το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ουεστμίνστερ, έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, υπήρχαν πλακάτ με συνθήματα κατά της ακροδεξιάς, αλλά και παλαιστινιακές σημαίες. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την επιβολή εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

«Απίστευτα τρομακτική θέση»

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και προσωπικότητες της τέχνης και της πολιτικής. Η κωμικός Νις Κουμάρ, στην ομιλία της, θύμισε την επίσης μεγάλη κινητοποίηση της ακροδεξιάς το Σάββατο, λέγοντας ότι πλέον η Βρετανία είναι σε «απίστευτα τρομακτική θέση». Και πρόσθεσε ότι φοβάται πολύ, αλλά προέτρεψε τους διαδηλωτές να ενωθούν και να φωνάξουν δυνατά: «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος εδώ».

✊A massive #protest against #Trump’s visit is taking place in #London. Members of the “Stop Trump” coalition are carrying Palestinian flags, demanding the liberation of #Gaza, an end to arms supplies to #Israel, and calling for an intifada. pic.twitter.com/MAsv7uVFnD — News.Az (@news_az) September 17, 2025

Επίσης, η πρώην βουλευτής των Εργατικών, Ζάρα Σουλτάνα, μιλώντας για τη συγκέντρωση των ακροδεξιών, τόνισε ότι «διαδήλωσαν με την υποστήριξη διεθνών προσωπικοτήτων της ακροδεξιάς». Και συμπεριέλαβε τον Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσά τους.

Οι διαδηλωτές δεν ξέχασαν ούτε τον Έλον Μασκ, που έχει καταφερθεί πολλές φορές εναντίον της Βρετανίας, ζητώντας από την κυβέρνησή της να παραιτηθεί και να κάνει εκλογές.

HOLY SMOKES! Thousands of protesters gathering in central London right now in opposition to Trump’s visit. «Donald Trump is not welcome here»

«Together united we can stop the rise of fascism» pic.twitter.com/mYX1UOtKfC — Ron Smith (@Ronxyz00) September 17, 2025

Τι είπαν οι διαδηλωτές

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Ζόι Γκάρντενερ, του συνασπισμού «Stop Trump», είπε: «Θέλουμε να δώσουμε στους Βρετανούς τη δυνατότητα να εκφράσουν την απέχθειά τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ, την πολιτική του, τον ρατσισμό του».

Ενώ η 58χρονη Τζο Ουίλιαμσον, πρόσθεσε: «Φοβάμαι για τον τρόπο με τον οποίο άνδρες πραγματικά κακοί έχουν εισβάλει στον κόσμο».

Και μίλησε επίσης για τη συγκέντρωση του Σαββάτου.

«Είχαμε μια μεγάλη διάδοση εδώ το Σαββατοκύριακο. Πολύ ρατσιστική. Και θέλουμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας».