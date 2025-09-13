Βρετανία: «Unite the kingdom» – Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
Οι ακροδεξιοί φώναζαν συνθήματα ενάντια στους μετανάστες, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας και του Ισραήλ - «Απελάστε τους ρατσιστές, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» έλεγαν οι αντιφασίστες
Ακροδεξιοί διαδήλωσαν σήμερα στο Λονδίνο ενάντια στους μετανάστες, ενώ αντιρατσιστές και αντιφασίστες οργάνωσαν αντιδιαδήλωση.
Διαδηλωτές από την πορεία «Unite the kingdom» φώναζαν συνθήματα μίσους ενάντια τους μετανάστες
Ο Guardian αναφέρει ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία θεωρεί ότι περίπου 110.000 συμμετείχαν στη διαδήλωση με τίτλο «Unite the kingdom», στην οποία, ανάμεσα σε άλλους, καλούσε ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον.
Η Αστυνομία εκτιμά ότι 5.000 πήραν μέρος στην αντιφασιστική διαδήλωση που καλούσε η πρωτοβουλία Stand Up to Racism.
Ο Guardian επισημαίνει ότι τα νούμερα που δίνει η Αστυνομία και οι διοργανωτές των διαδηλώσεων πολλές φορές διαφέρουν.
Πάντως, η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην πρωτεύουσα της Βρετανίας.
Οι ακροδεξιοί διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους νότια του ποταμού Τάμεση, προτού κατευθυνθούν προς το Γουέστμινστερ, έδρα του βρετανικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της πορείας «Unite the Kingdom».
Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, ενώ άλλοι είχαν φέρει μαζί τους σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «στείλτε τους σπίτι» και «σταματήστε τα πλοιάρια».
Φωτογραφίες από την πορεία των ακροδεξιών:
Φωτογραφίες από την αντιφασιστική – αντιρατσιστική πορεία:
Δείτε βίντεο από το Sky News:
Meanwhile, thousands have gathered in central London for the ‘Unite the Kingdom’ march.
Sky’s Tom Cheshire is live from the scene. https://t.co/G8gDzyqv3Q
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kCu46eg7e3
— Sky News (@SkyNews) September 13, 2025
