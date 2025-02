«Βγάλτε τον Τόμι από τη φυλακή» – Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο υπέρ του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσονον

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (1/2) στο κέντρο του Λονδίνου, ζητώντας την αποφυλάκιση του Βρετανού ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον, που βρίσκεται στη φυλακή από το τέλος του περασμένου Οκτωβρίου.

«Βγάλτε τον Τόμι από τη φυλακή!» φώναζαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι κρατούσαν βρετανικές, αγγλικές και σε ορισμένες περιπτώσεις αμερικανικές σημαίες. Κάποιοι φορούσαν κόκκινα καπέλα που έγραφαν MEGA (Make England Great Again- Ας ξανακάνουμε την Αγγλία Μεγάλη), παίρνοντας… έμπνευση από το σύνθημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τόμι Ρόμπινσον, ηλικίας 42 ετών, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο σε φυλάκιση 18 μηνών, επειδή παραβίασε μία δικαστική απόφαση, η οποία του απαγόρευε να επαναλάβει συκοφαντικές δηλώσεις εναντίον ενός Σύρου πρόσφυγα.

Τον Ρόμπινσον στηρίζει… ποιος άλλος; Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος έχει επανειλημμένως ζητήσει την αποφυλάκισή του με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, το νέο «δεξί χέρι» του Τραμπ και λάτρης των ακροδεξιών ανά τον κόσμο!

Υποστηρικτές του ακροδεξιού ακτιβιστή έχουν πει ότι ο Μασκ συμμετείχε στη χρηματοδότηση της υπεράσπισής του, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Crowds gather in London for the start of the protest to Free Tommy Robinson.#TommyRobinson #London #Protest #MEGA #MakeEnglandGreatAgain pic.twitter.com/6lOhUNJGJA

— Itzjustmyopinion (@ItzJusMy0p1n1on) February 1, 2025