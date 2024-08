Ο Τόμι Ρόμπινσον λιάζεται στην Αγία Νάπα, ενώ υποδαυλίζει τους φόβους για τους «μετανάστες» στο διαδίκτυο

Ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον εθεάθη να χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων στην Αγία Νάπα, ενώ ταυτόχρονα υποδαυλίζει τις φυλετικές ταραχές στη Βρετανία.

Ο πρώην ηγέτης της English Defence League, ο οποίος διέφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη Κυριακή για να αποφύγει μια ακρόαση στο δικαστήριο, έχει τώρα καταλύσει σε ένα all-inclusive θέρετρο αξίας 400 λιρών τη βραδιά στα περίχωρα της κυπριακής παραθαλάσσιας πόλης.

Πέρασε την περασμένη εβδομάδα ανεβάζοντας έναν χείμαρρο αναρτήσεων που υποστήριζαν βίαιες επιθέσεις σε υποτιθέμενα «ξενοδοχεία μεταναστών», ζητώντας «μαζικές απελάσεις» και υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη αναταραχή τροφοδοτείται από «μουσουλμάνους» και «μετανάστες».

Here is Tommy Robinson, sunning himself in 4* Atlantica Mare Village in Ayia Napa whilst directing his footsoldiers. Meanwhile back at home some of this footsoldiers are looking at life sentences for arson. pic.twitter.com/0RoQiwieAp

— Dr Iain Darcy 🍉 (@doctoriaindarcy) August 5, 2024