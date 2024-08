Νεοναζί, χούλιγκαν και «ακροδεξιοί κακοποιοί» συνθέτουν το σκηνικό του πογκρόμ σε όλη τη Βρετανία

Το χειρότερό της πρόσωπο έχει βγάλει προς τα έξω η βρετανική κοινωνία με βίαια επεισόδια σε όλη την Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Νεοναζί, κακοποιοί, χούλιγκαν και ακροδεξιοί «μπαχαλόβιοι», ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον οποιουδήποτε δεν μοιάζει λευκός στην Βρετανία. Κάτι που τόνισε και ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας Κιρ Στάρμερ.

Επιτέθηκαν σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν άτομα που έχουν αιτηθεί για άσυλο και απειλούν με θάνατο ή βιασμό μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας. Στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται λόγος για «πρόθυρα εμφυλίου πολέμου», πιο ρεαλιστικά μιλάμε για μαζικά πογκρόμ, με την αγγλική κυρίως κοινωνία αλλά και την βορειοϊρλανδική να «πονούν» βαθιά από την διάχυση του μίσους στην κοινωνία.

Η Νέα Βρετανία, αυτή που ονειρεύτηκε ο Φάρατζ, ο Ρόμπινσον και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ρίσι Σούνακ που έθρεψαν την αγγλική ακροδεξιά με alt-right τακτικές και το αφήγημα της καθαρότητας της φυλής και του «κακού πρόσφυγα», υπερασπιζόμενοι την απομόνωση της Βρετανίας από τον κόσμο, φέρουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης.

Nazi salutes all across the UK. Fast forward to Remembrance Day 2024 – “lest we forget” make your minds up patriots FFS pic.twitter.com/qdwQ5UgLVz

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έγιναν τουλάχιστον 247 συλλήψεις σε όλη την Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, το Χάρτλπουλ, το Μπρίστολ, το Μπέλφαστ, το Σάουθπορτ, το Χαλ, το Στόουκ-ον-Τρεντ, το Ρόδεραμ και το Λίβερπουλ, και απαγγέλθηκαν ορισμένες κατηγορίες, ενώ η αστυνομία προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες, μόλις το υλικό που έχει καταγραφεί θα έχει ελεγχθεί.

Αυτή είναι η χειρότερη μαζική αναταραχή από τις ταραχές του 2011 σε όλη την Αγγλία, με την αστυνομία να αντιμετωπίζει 47 συγκεντρώσεις από ακροδεξιούς και αντιδιαδηλωτές το Σάββατο και εννέα την Κυριακή.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας BJ Harrington, εθνικός υπεύθυνος για τη δημόσια τάξη, δήλωσε στον Guardian ότι ερευνάται μια σειρά ποινικών αδικημάτων, από εκείνους που διαπράττουν βία στους δρόμους, μέχρι εκείνους που φέρονται να την υποδαυλίζουν:«Εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνωμοτούν για να διαπράξουν βία, θα απαγγείλουμε κατηγορίες».

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν μεγάλο ρόλο, το εξετάζουμε», είπε, προσθέτοντας ότι χρησιμοποιούνται για την «υποκίνηση και την ενθάρρυνση (βίαιων ενεργειών)». Ο ίδιος είπε: «Άνθρωποι σε ξένες χώρες διαδίδουν παραπληροφόρηση».

Ερωτηθείς αν αυτό ήταν μια αναφορά στον πρώην ηγέτη του EDL, Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα Τόμι Ρόμπινσον, ο αρχηγός της αστυνομίας είπε: «Ο Τόμι Ρόμπινσον είναι ένας από τους πολλούς». Ο Τόμι Ρόμπινσον διέφυγε από την χώρα λίγες μέρες πριν από τη δίκη του για ψέματα που διέδιδε για Σύρο πρόσφυγα τον οποίο στοχοποίησε και δεχόταν απειλές θανάτου.

⚡️The far right in Middlesborough have set up checkpoints in the city and are asking cars passing by

“Are you white? Are you english?”

Reminds me of 70s/80s Beirut, where you would have to show an ID at a militia checkpoint to verify your religion before you enter an area. pic.twitter.com/7HvDFOB5lJ

— War Monitor (@WarMonitors) August 4, 2024