Ένα αστυνομικό τμήμα δέχθηκε επίθεση και το διπλανό ακίνητο πυρπολήθηκε, καθώς διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο Σάντερλαντ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που συνδέεται με την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ. Είχαν προηγηθεί λιθοβολισμός εναντίον αστυνομικών με εξοπλισμό των ΜΑΤ έξω από ένα τζαμί στην πόλη, καθώς και άλλες συγκρούσεις μεταξύ ακροδεξιών ταραχοποιών και αστυνομικών δυνάμεων.

Η αστυνομία της Northumbria δήλωσε ότι οι αστυνομικοί της είχαν υποστεί «σοβαρή βία» και συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι «οι εγκληματίες που επιτίθενται στην αστυνομία και υποδαυλίζουν την αναταραχή στους δρόμους μας θα πληρώσουν το τίμημα για τη βία και την τραμπούκικη συμπεριφορά τους».

Έφιπποι αστυνομικοί απώθησαν τους διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους φορούσαν μάσκες, από το τζαμί στην οδό St Mark’s Road. Οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίσης ρίψεις βαρελιών μπύρας εναντίον τους, καθώς οι νεαροί φώναζαν «Ποιανού είναι οι δρόμοι; Δικοί μας οι δρόμοι.» σε άπταιστη χουλιγκανική διάλεκτο. Μέλη του πλήθους φώναζαν υπέρ του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον, ενώ άλλοι φώναζαν ισλαμοφοβικούς χαρακτηρισμούς.

Αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης έγιναν επίσης στόχος της ομάδας, με ένα αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο να πυρπολείται. Η πυροσβεστική υπηρεσία Tyne and Wear επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στον τόπο της πυρκαγιάς από το κεντρικό αστυνομικό γραφείο του Σάντερλαντ.

Έκλεισαν οι συγκοινωνίες στην πόλη

Ο φορέας εκμετάλλευσης του μετρό Tyne and Wear Nexus δήλωσε ότι του ζητήθηκε από τη Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών να κλείσει τον σιδηροδρομικό σταθμό του Σάντερλαντ περίπου στις 22:15. Η εταιρεία Go North East δήλωσε επίσης στις 23:00 ότι θα τερματίσει όλες τις λεωφορειακές της υπηρεσίες κοντά στο Σάντερλαντ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ένα πλήθος περίπου 200 αντιρατσιστών και αντιφασιστών διαδηλωτών συγκεντρώθηκε επίσης έξω από το τέμενος Abdullah Quilliam στο Λίβερπουλ μετά από φήμες για μια ακροδεξιά διαμαρτυρία εκεί.

Η ομάδα φώναζε «πείτε το δυνατά, πείτε το καθαρά : οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ» (Στα αγγλικά κάνει ρίμα: «Say it loud, say it clear: Refugees are welcome here») . Ο διευθυντής της εισαγγελίας Stephen Parkinson δήλωσε ότι επιπλέον εισαγγελείς κλήθηκαν να εργαστούν αυτό το Σαββατοκύριακο για να αντιμετωπίσουν την αναταραχή.

«Έχουμε αναπτύξει δεκάδες επιπλέον εισαγγελείς που εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο αυτό το Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας την αστυνομία και έτοιμοι να λάβουν άμεσες αποφάσεις για την απαγγελία κατηγοριών, ώστε να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη», δήλωσε.